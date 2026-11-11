GNW-News: iPronics ernennt Jim Theodoras zum Vice President Product

^VALENCIA, Spanien, und SANTA CLARA, Kalifornien, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)

-- iPronics, ein Pionier im Bereich siliziumphotonikbasierter optischer

Schaltlösungen (Optical Circuit Switching, OCS) für KI-Infrastrukturen, gab

heute die Ernennung von Jim Theodoras zum Vice President Product bekannt.

Theodoras verfügt über langjährige Erfahrung in der optischen Kommunikation.

Theodoras wird direkt an den Vorstandsvorsitzenden Daniel Pérez-López berichten

und die globale Produktorganisation von iPronics leiten. Zu seinem

Verantwortungsbereich gehören die Produktdefinition, die Planung der Produkt-

Roadmap, die Produktstrategie, das Produktmarketing sowie die anwendungsbezogene

technische Unterstützung vor Ort.

In seiner neuen Funktion wird Theodoras eng mit Vivek Sarathy zusammenarbeiten.

Dieser übernimmt die Position des Vice President Systems & AI Network

Architecture und wird sich künftig auf die Netzwerkarchitekturen strategischer

Kunden sowie die umfassende technische Integration für KI-Workloads der nächsten

Generation konzentrieren.

Theodoras wird von der neuen Niederlassung von iPronics in Santa Clara aus tätig

sein. Von dort aus wird er die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika stärken,

die Betreuung der Kunden verantworten und das Außendienstteam im Silicon Valley

leiten.

?Der Einstieg bei iPronics zu einem so entscheidenden Zeitpunkt für die

Entwicklung spezialisierter KI-Infrastrukturen ist eine außergewöhnliche

Chance", so Jim Theodoras, Vice President Product bei iPronics.?Die

siliziumphotonikbasierte optische Schaltungstechnik (Optical Circuit Switching,

OCS) ist unverzichtbar, um die Engpässe bei Bandbreite, Energieverbrauch und

Latenz in modernen KI-Clustern zu überwinden. Die technologische

Führungsposition von iPronics und die enge Zusammenarbeit mit strategischen

Tier-1-Kunden schaffen hervorragende Voraussetzungen, um die Zukunft

leistungsstarker optischer Verbindungen mitzugestalten. Ich freue mich darauf,

unsere Produktstrategie weiterzuentwickeln und so dazu beizutragen, dass unsere

Kunden ihre KI-Plattformen effizienter skalieren können."

?Wir freuen uns sehr, Jim in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", so

Daniel Pérez-López, Mitbegründer und CEO von iPronics.?Jim vereint

herausragende technische Expertise in den Bereichen Photonik und optische

Schaltplattformen mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der

Weiterentwicklung bahnbrechender optischer Produkte bis zur Marktreife und ihrer

anschließenden Skalierung für die Serienfertigung. Seine Erfahrung und

Führungsstärke im Produktmanagement werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir

den Einsatz unserer programmierbaren OCS-Plattformen in weltweit verteilten,

speziell für KI-Anwendungen ausgelegten Rechenzentren weiter vorantreiben."

?Mit Jims Ernennung bauen wir unsere Präsenz im Silicon Valley deutlich aus und

unterstreichen zugleich unser Engagement für Hyperscale-Betreiber und

Unternehmenskunden in Nordamerika", so Peter Zhou, Mitglied des Verwaltungsrats.

?Seine umfassende Erfahrung, sein hervorragender Ruf in der Branche und sein

weitreichendes Netzwerk innerhalb des Technologieökosystems machen ihn zur

idealen Besetzung, um unsere Produktstrategie und die Beziehungen zu unseren

Kunden vom Herzen der Technologiebranche aus weiterzuentwickeln."

Zur Unterstützung des weltweiten Markteintritts baut iPronics sein hochmodernes

Entwicklungszentrum im spanischen Valencia aus, erweitert seine Lieferketten-

und Fertigungskapazitäten in Taiwan und verstärkt seine Führungs-, Vertriebs-

und Kundendienstteams am Standort Santa Clara in Kalifornien.

Über Jim Theodoras

Jim Theodoras ist eine renommierte Führungskraft im Bereich der optischen

Kommunikation und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Elektronik, klassische und integrierte Optik, Siliziumphotonik sowie

Hochgeschwindigkeitsarchitekturen für Rechenzentren. Im Laufe seiner Karriere

hat er sich einen hervorragenden Ruf bei der Überführung komplexer Technologien

von der Forschung und Entwicklung bis zur Marktreife erworben. Darüber hinaus

verfügt er über ein gewachsenes Netzwerk vertrauensvoller Beziehungen zu

Führungskräften strategischer Kundenunternehmen und führenden

Technologieexperten. Theodoras ist Inhaber von 30 Patenten im Bereich der

Telekommunikation. Zudem war er Präsident der Ethernet Alliance und

verantwortete als Redakteur den Themenbereich Optische Kommunikation beim?IEEE

Communications Magazine". Zu seinen bisherigen Führungspositionen zählen Vice

President of Product Development bei Scintil Photonics, Vice President of R&D

(USA) bei HGGenuine, Vice President of Global Business Development bei ADVA

Optical Networking sowie Senior Hardware Manager und Technical Lead bei Cisco

Systems. Zuvor war er in verschiedenen Ingenieurspositionen bei Monterey

Networks, Alcatel, IMRA America und Texas Instruments tätig. Er verfügt über

einen Bachelorabschluss (Bachelor of Science) in Elektrotechnik von der

University of Dayton sowie einen Masterabschluss (Master of Science) in

Elektrotechnik von der University of Texas.

ÜBER IPRONICS

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-

Rechenzentren. Das Unternehmen bietet eine rackfähige Plattform für optische

Schaltungstechnik (Optical Circuit Switching, OCS), die auf Siliziumphotonik

basiert. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische

Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen.

Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die

Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern,

den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige

grundlegende Änderungen zu skalieren. iPronics wurde 2019 als Spin-off der

Universitat Politècnica de València gegründet und wird von strategischen und

finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light

Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der

European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure

Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus Capital Partners und

weitere. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipronics.com

(https://www.ipronics.com/).

Medienkontakte

ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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e0a76b7076f2

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