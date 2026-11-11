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11.11.2026 16:44:38
GNW-News: iPronics ernennt Jim Theodoras zum Vice President Product
^VALENCIA, Spanien, und SANTA CLARA, Kalifornien, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)
-- iPronics, ein Pionier im Bereich siliziumphotonikbasierter optischer
Schaltlösungen (Optical Circuit Switching, OCS) für KI-Infrastrukturen, gab
heute die Ernennung von Jim Theodoras zum Vice President Product bekannt.
Theodoras verfügt über langjährige Erfahrung in der optischen Kommunikation.
Theodoras wird direkt an den Vorstandsvorsitzenden Daniel Pérez-López berichten
und die globale Produktorganisation von iPronics leiten. Zu seinem
Verantwortungsbereich gehören die Produktdefinition, die Planung der Produkt-
Roadmap, die Produktstrategie, das Produktmarketing sowie die anwendungsbezogene
technische Unterstützung vor Ort.
In seiner neuen Funktion wird Theodoras eng mit Vivek Sarathy zusammenarbeiten.
Dieser übernimmt die Position des Vice President Systems & AI Network
Architecture und wird sich künftig auf die Netzwerkarchitekturen strategischer
Kunden sowie die umfassende technische Integration für KI-Workloads der nächsten
Generation konzentrieren.
Theodoras wird von der neuen Niederlassung von iPronics in Santa Clara aus tätig
sein. Von dort aus wird er die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika stärken,
die Betreuung der Kunden verantworten und das Außendienstteam im Silicon Valley
leiten.
?Der Einstieg bei iPronics zu einem so entscheidenden Zeitpunkt für die
Entwicklung spezialisierter KI-Infrastrukturen ist eine außergewöhnliche
Chance", so Jim Theodoras, Vice President Product bei iPronics.?Die
siliziumphotonikbasierte optische Schaltungstechnik (Optical Circuit Switching,
OCS) ist unverzichtbar, um die Engpässe bei Bandbreite, Energieverbrauch und
Latenz in modernen KI-Clustern zu überwinden. Die technologische
Führungsposition von iPronics und die enge Zusammenarbeit mit strategischen
Tier-1-Kunden schaffen hervorragende Voraussetzungen, um die Zukunft
leistungsstarker optischer Verbindungen mitzugestalten. Ich freue mich darauf,
unsere Produktstrategie weiterzuentwickeln und so dazu beizutragen, dass unsere
Kunden ihre KI-Plattformen effizienter skalieren können."
?Wir freuen uns sehr, Jim in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", so
Daniel Pérez-López, Mitbegründer und CEO von iPronics.?Jim vereint
herausragende technische Expertise in den Bereichen Photonik und optische
Schaltplattformen mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der
Weiterentwicklung bahnbrechender optischer Produkte bis zur Marktreife und ihrer
anschließenden Skalierung für die Serienfertigung. Seine Erfahrung und
Führungsstärke im Produktmanagement werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir
den Einsatz unserer programmierbaren OCS-Plattformen in weltweit verteilten,
speziell für KI-Anwendungen ausgelegten Rechenzentren weiter vorantreiben."
?Mit Jims Ernennung bauen wir unsere Präsenz im Silicon Valley deutlich aus und
unterstreichen zugleich unser Engagement für Hyperscale-Betreiber und
Unternehmenskunden in Nordamerika", so Peter Zhou, Mitglied des Verwaltungsrats.
?Seine umfassende Erfahrung, sein hervorragender Ruf in der Branche und sein
weitreichendes Netzwerk innerhalb des Technologieökosystems machen ihn zur
idealen Besetzung, um unsere Produktstrategie und die Beziehungen zu unseren
Kunden vom Herzen der Technologiebranche aus weiterzuentwickeln."
Zur Unterstützung des weltweiten Markteintritts baut iPronics sein hochmodernes
Entwicklungszentrum im spanischen Valencia aus, erweitert seine Lieferketten-
und Fertigungskapazitäten in Taiwan und verstärkt seine Führungs-, Vertriebs-
und Kundendienstteams am Standort Santa Clara in Kalifornien.
Über Jim Theodoras
Jim Theodoras ist eine renommierte Führungskraft im Bereich der optischen
Kommunikation und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Elektronik, klassische und integrierte Optik, Siliziumphotonik sowie
Hochgeschwindigkeitsarchitekturen für Rechenzentren. Im Laufe seiner Karriere
hat er sich einen hervorragenden Ruf bei der Überführung komplexer Technologien
von der Forschung und Entwicklung bis zur Marktreife erworben. Darüber hinaus
verfügt er über ein gewachsenes Netzwerk vertrauensvoller Beziehungen zu
Führungskräften strategischer Kundenunternehmen und führenden
Technologieexperten. Theodoras ist Inhaber von 30 Patenten im Bereich der
Telekommunikation. Zudem war er Präsident der Ethernet Alliance und
verantwortete als Redakteur den Themenbereich Optische Kommunikation beim?IEEE
Communications Magazine". Zu seinen bisherigen Führungspositionen zählen Vice
President of Product Development bei Scintil Photonics, Vice President of R&D
(USA) bei HGGenuine, Vice President of Global Business Development bei ADVA
Optical Networking sowie Senior Hardware Manager und Technical Lead bei Cisco
Systems. Zuvor war er in verschiedenen Ingenieurspositionen bei Monterey
Networks, Alcatel, IMRA America und Texas Instruments tätig. Er verfügt über
einen Bachelorabschluss (Bachelor of Science) in Elektrotechnik von der
University of Dayton sowie einen Masterabschluss (Master of Science) in
Elektrotechnik von der University of Texas.
ÜBER IPRONICS
iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-
Rechenzentren. Das Unternehmen bietet eine rackfähige Plattform für optische
Schaltungstechnik (Optical Circuit Switching, OCS), die auf Siliziumphotonik
basiert. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische
Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen.
Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die
Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern,
den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige
grundlegende Änderungen zu skalieren. iPronics wurde 2019 als Spin-off der
Universitat Politècnica de València gegründet und wird von strategischen und
finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light
Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der
European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure
Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus Capital Partners und
weitere. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipronics.com
(https://www.ipronics.com/).
Medienkontakte
ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3226401a-18f3-4f7d-bc60-
e0a76b7076f2
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