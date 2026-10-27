GNW-News: iPronics ernennt Mitbegründer und Photonik-Pionier Dr. Daniel Pérez-López zum CEO, um die kommerzielle Einführung KI-gesteuerter Optical Circuit Sw...

^VALENCIA, Spanien und SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)

-- iPronics, ein führendes Unternehmen im Bereich Optical Circuit Switching

(OCS) auf Basis der Siliziumphotonik für KI-Infrastrukturen, gibt die Ernennung

seines Mitbegründers und bisherigen CTO, Dr. Daniel Pérez-López, zum CEO

bekannt.

Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Geoffrey Tate, Mitglied des

Verwaltungsrats und Investor, künftig den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen

wird. Geoffrey Tate verfügt über jahrzehntelange Erfahrung darin,

Technologieunternehmen von der frühen Wachstumsphase über den Börsengang bis hin

zur Marktführerschaft mit Milliardenumsätzen zu führen. Darüber hinaus gehört er

dem Verwaltungsrat von Ayar Labs an, einem Unternehmen, das optische Module

entwickelt, die direkt mit anderen Komponenten in einem gemeinsamen Gehäuse

integriert werden.

Der Führungswechsel folgt auf den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-

Finanzierungsrunde über 125 Millionen US-Dollar. Zu den strategischen Investoren

zählen NVIDIA und führende Risikokapitalgesellschaften. Prognosen zufolge wird

der OCS-Markt bis 2030 auf mehrere zehn Milliarden US-Dollar anwachsen. Treiber

dieser Entwicklung ist die Umstellung der Datenverbindungen in KI-Rechenzentren

von Kupfer auf Glasfaser.

iPronics bietet seinen Kunden, darunter führenden Hyperscalern und Anbietern von

KI-Infrastruktur, hochdichte, schnell rekonfigurierbare OCS-Lösungen auf Basis

der Photonik.

?Maverick Silicon hat die Serie-B-Finanzierungsrunde von iPronics mitinitiiert,

weil wir von Daniels herausragenden technischen Fähigkeiten und seiner

Führungsstärke überzeugt sind. Wir sind sicher, dass er der Richtige ist, um

iPronics in die nächste Wachstumsphase zu führen - unterstützt von Geoffs

umfassender operativer Erfahrung und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz beim

Ausbau von Halbleiterunternehmen", so Manish Muthal, Senior Managing Director

bei Maverick Silicon.

?Wir haben bereits früh in iPronics investiert und seitdem miterlebt, wie Daniel

zunehmend Erfahrung gesammelt und ein erstklassiges Team für die Entwicklung von

Photonik-Technologien aufgebaut hat. Wir freuen uns sehr, dass er nun die

Leitung des Unternehmens übernimmt, während iPronics in die Produktionsphase

eintritt", sagte Amelia Armour, Partnerin bei Amadeus Capital Partners.?Ich

möchte mich auch bei Christian Dupont dafür bedanken, dass er das Unternehmen in

den vergangenen zwei Jahren geleitet und damit maßgeblich zu unserer

erfolgreichen Serie-B-Finanzierungsrunde beigetragen hat."

Um den weltweiten Markteintritt voranzutreiben, baut iPronics sein hochmodernes

Entwicklungszentrum in Valencia, Spanien, aus, erweitert seine Lieferkette und

operativen Kapazitäten in Taiwan und verstärkt seine Führungsebene sowie seine

Kundendienstteams in Santa Clara, Kalifornien.

ÜBER DANIEL PÉREZ-LÓPEZ

Dr. Daniel Pérez López (MSc, PhD) ist ein Pionier auf dem Gebiet der

programmierbaren Photonik und Mitbegründer von iPronics. Das Unternehmen

entwickelt rekonfigurierbare photonische integrierte Schaltungen (PICs), die

optischer Hardware die Flexibilität von Software verleihen. Mit seiner

wegweisenden Doktorarbeit an der Universitat Politècnica de València erzielte er

eine weltweit rekordverdächtige Chip-Leistung und ermöglichte die erste

experimentelle Validierung universell einsetzbarer, programmierbarer Photonik-

Prozessoren. Für seine Leistungen erhielt er unter anderem ein

Promotionsstipendium der IEEE Photonics Society, eine Auszeichnung für eine

herausragende Doktorarbeit und die Medaille der Royal Academy of Engineering.

Zudem wurde er in die erste?Photonics100"-Liste der Zeitschrift?ElectroOptics"

aufgenommen und mit einem prestigeträchtigen Stipendium des Europäischen

Forschungsrats ausgezeichnet. Nach seiner Tätigkeit im Bereich Quantenphotonik

bei Xanadu Quantum Technologies in Kanada gründete er iPronics. Das Unternehmen

wurde von Nature Research und der EE Times Silicon 100 als eines der führenden

Hightech-Spin-offs ausgezeichnet. Bei iPronics treibt er die Entwicklung

intelligenter optischer Verbindungselemente voran, die leistungsfähigere,

skalierbare und energieeffiziente Hardware für KI ermöglichen. Zu den namhaften

Investoren und strategischen Partnern, die iPronics weltweit unterstützen,

zählen Maverick Silicon und NVIDIA.

ÜBER GEOFFREY TATE

Geoffrey Tate hat einen Bachelor of Science in Informatik von der University of

Alberta und einen MBA der Harvard Business School sowie absolvierte Kursarbeiten

im Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) an der Santa Clara

University. Er war zehn Jahre bei AMD tätig und leitete dort verschiedene

Geschäftsbereiche, zuletzt als Senior Vice President für Prozessoren. Als

Gründungs-CEO stieg er während der Serie-A-Finanzierungsrunde bei Rambus ein.

Sieben Jahre später führte er das Unternehmen an die Börse und blieb weitere

sieben Jahre an dessen Spitze. In dieser Zeit erreichte Rambus eine Bewertung

von mehreren Milliarden Dollar. Später half er Nanosolar, wieder auf Kurs zu

kommen, und begleitete den Verkauf des Unternehmens. Außerdem war er

Mitbegründer von Flex Logix, einem Anbieter von eingebetteter FPGA- und KI-

Technologie, der 2024 von Analog Devices übernommen wurde. Heute ist Tate als

Investor tätig, berät Light Street Capital strategisch und gehört dem Vorstand

von Ayar Labs an, einem führenden Unternehmen im Bereich Co-Packaged Optics.

ÜBER IPRONICS

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-

Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching

(OCS) an, die auf Siliziumphotonik basiert. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE

ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks

für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und

APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um

die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die

Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren. iPronics

wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València gegründet und

wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA,

Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures,

Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust,

Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus

Capital Partners und weitere. Weitere Informationen finden Sie unter

www.ipronics.com (https://www.ipronics.com).

Medienkontakte

ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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