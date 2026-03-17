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17.03.2026 19:13:38
GNW-News: iPronics kündigt die Einrichtung einer SiPh-Verpackungs- und Montagefertigungslinie für Optical Circuit Switches der nächsten Generation für KI-Anw...
^VALENCIA, Spanien, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, führender
Anbieter programmierbarer Siliziumphotonik (SiPh) für KI-
Rechenzentrumsnetzwerke, hat heute eine umfassende Erweiterung seiner globalen
Produktionskapazitäten bekannt gegeben. Dies erfolgt im Rahmen einer vertieften
Partnerschaft mit Fabrinet (NYSE: FN), einem führenden Tier-1-Anbieter
fortschrittlicher optischer und elektronischer Fertigungsdienstleistungen.
----Nach den frühen Erfolgen von ONE32 mit den ersten zehn OEM-Kunden für
Hyperscaler- und KI-Cluster wird iPronics die Produktion von SiPh-basierten
Optical Circuit Switch (OCS) Systemen hochfahren, um der wachsenden Nachfrage
nach skalierbaren und energieeffizienten Schnittstellen in der KI-Infrastruktur
gerecht zu werden.
iPronics stellt hierfür eine spezialisierte Fertigungslinie für Verpackung,
Montage, Prüfung und Qualifizierung seiner SiPh-OCS-Produkte der ONE-Serie
bereit. Diese Linie ermöglicht die Serienfertigung von Wafern bis hin zu Line-
Cards, die direkt in die Systeme der Kunden integriert werden können. Die neue
Produktionslinie soll im zweiten Quartal 2026 vollständig in Betrieb genommen
werden und unterstützt damit die Strategie des Unternehmens, Hyperscaler, KI-
Systemintegratoren und Anbieter von Beschleunigern zuverlässig zu beliefern.
Eine skalierbare Fertigungsplattform für die Vernetzung im KI-Zeitalter
Mit der Expansion von KI-Clustern auf Hunderttausende von GPUs stoßen
herkömmliche Kupfer- und elektronische Paketvermittlungsnetze an ihre Grenzen -
sei es in Bezug auf Konnektivität, Latenz, Zuverlässigkeit oder
Energieverbrauch. Die Siliziumphotonik-basierte OCS-Technologie hat sich
insbesondere bei der vertikalen Skalierung als entscheidender Faktor für
flexiblere und energieeffizientere KI-Anwendungen erwiesen.
-Die Partnerschaft von iPronics mit Fabrinet baut auf einer erfolgreichen
Zusammenarbeit im Bereich optischer Unterbaugruppen auf und umfasst nun:
* Tier-1-Montage von OCS-Modulen und 1U-Racksystemen: Einschließlich Flip-
Chip-Bonding für photonische integrierte Schaltungen (PIC), Integration von
optischen Halbleiterverstärkern (SOA), thermische/mechanische Qualifizierung
und Tests auf Systemebene.
* Eine neue Produktionslinie speziell für iPronics OCS: Ermöglicht die
durchgängige Fertigung von OCS-Systemen der iPronics ONE-Serie.
* Serienreife für skalierbare KI-Cluster: Entwickelt, um die Anforderungen
globaler Hyperscaler in Bezug auf Volumen, Zuverlässigkeit und Kosten zu
erfüllen.
Produktionssteigerung: Vom Pilotprojekt zur Serienfertigung
Dank der neuen Fertigungslinie kann iPronics die Produktion schnell hochfahren,
um der wachsenden Nachfrage nach SiPh-OCS für KI-Cluster in den Bereichen
Training und Inferenz gerecht zu werden. Die Produktlinie ist darauf ausgelegt,
die folgenden strategischen Ziele zu unterstützen, die sich aus
Unternehmensstrategie und Kundenfeedback ableiten:
* Serienproduktion von SiPh-OCS-Modulen.
* Vollautomatisierte Infrastruktur für optische Ausrichtung, Verpackung und
Prüfung.
* Durchgängige Qualitäts- und Zuverlässigkeitsprozesse, die auf die
spezifischen Anforderungen von Hyperscalern zugeschnitten sind.
Die hohe Produktionskapazität unterstützt das erwartete Wachstum der Nachfrage
nach OCS-Einheiten, das durch den Einsatz in Netzwerken mit vertikaler und
horizontaler Skalierung vorangetrieben wird. Prognosen zufolge wird der Markt
bis 2030 ein Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar erreichen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an press@ipronics.com
(mailto:press@ipronics.com)
Aussagen der Führungsebene
Christian Dupont, CEO von iPronics, erklärt:
?KI-Rechenzentren stoßen zunehmend an die Grenzen von Kupfer- und elektronischen
Vermittlungsnetzen. OCS auf Basis von Siliziumphotonik ist ein strategischer
Baustein dieser Infrastrukturen. Dank unserer Partnerschaft mit Fabrinet sind
wir überzeugt, dass wir die Fertigungsrobustheit, Zuverlässigkeit und
Skalierbarkeit liefern können, die Tier-1-Kunden für hohe Produktionsvolumina
erwarten. Mit dieser neuen Produktionslinie ist iPronics das erste Unternehmen,
das eine seriengefertigte, zuverlässige Festkörper-OCS-Lösung auf Grundlage
eines standardisierten Siliziumphotonikprozesses anbietet."
Über iPronics
iPronics ist ein führender Entwickler programmierbarer photonischer Hardware für
optische Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und
entstand aus den iTEAM Photonic Research Laboratories der Universitat
Politècnica de València. Mit unserer patentierten photonischen
Integrationstechnologie ermöglichen wir die Entwicklung und den Einsatz
ultraschneller, energieeffizienter und rekonfigurierbarer Dateninfrastrukturen.
Unsere Lösungen bilden die Grundlage für die nächste Generation künstlicher
Intelligenz (KI), Cloud Computing und Hochleistungsrechner-Ökosysteme - und
bieten dabei unübertroffene Flexibilität, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44c0546b-6b14-4e78-a7d0-
bf64ef4f310b
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