GNW-News: iPronics und das Barcelona Supercomputing Center gehen eine Partnerschaft ein, um programmierbare optische Netzwerke für KI-Infrastrukturen voranzu...

^VALENCIA, Spanien, und BARCELONA, Spanien, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

iPronics (https://ipronics.com/), ein Pionier im Bereich der auf

Siliziumphotonik basierenden optischen Schaltkreise für KI-Infrastrukturen, gab

heute eine zweijährige strategische Technologiekooperation mit dem Barcelona

Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) bekannt,

deren Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung programmierbarer optischer Netzwerke

für GPU-basierte KI der nächsten Generation und

Hochleistungsrechnerinfrastrukturen liegt.

Für Cloud-Anbieter und Hyperscaler war für die Integration programmierbarer

Optik bislang maßgeschneiderte Software erforderlich; iPronics ONE ändert dieses

Paradigma jedoch, indem es eine rackfertige, Plug-and-Play-fähige Architektur

für die optische Schaltungskommunikation bietet, die sich nahtlos in bestehende

GPU-Umgebungen integrieren lässt. Durch den Nachweis einer dynamischen,

arbeitslastorientierten Netzwerksteuerung, die Hardware und Software innerhalb

der Infrastruktur von BSC umfasst, bietet die strategische Zusammenarbeit Cloud-

Anbietern und Hyperscalern einen klaren Weg zur Maximierung der GPU-Auslastung,

zur Verringerung der Latenz und zur Senkung des Energieverbrauchs, ohne dass sie

ihren bestehenden Software-Stack ersetzen müssen.

?Die KI-Infrastruktur erreicht einen Punkt, an dem die Skalierung der

Rechenleistung auch ein Umdenken im Hinblick auf das Netzwerk erfordert", sagte

Christian Dupont, CEO von iPronics.?Das Netzwerk muss dynamischer werden und

sich stärker an das Verhalten von KI-Workloads anpassen. Unsere strategische

Zusammenarbeit mit BSC ist ein wichtiger Meilenstein, um programmierbare

optische Netzwerke tiefer in den KI-Infrastruktur-Stack zu integrieren."

Hardware und Software vereinen, um KI-Netzwerke voranzubringen

Ein zentraler Schwerpunkt der Zusammenarbeit besteht darin, optische Hardware

und Software zu einer integrierten KI-Netzwerkarchitektur zusammenzuführen.

iPronics wird seine programmierbare optische Switching-Plattform, die Low-Level-

Software sowie die APIs bereitstellen, während BSC die Software oberhalb der

Switch-Management-Ebene entwickeln wird. Gemeinsam entwickeln die Teams

Workload-orientierte Netzwerkkonzepte, die die Kommunikationsanforderungen von

KI-Anwendungen mit dynamisch rekonfigurierbaren optischen Verbindungen in

Einklang bringen.

?Mit der zunehmenden Skalierung von KI- und HPC-Systemen gewinnt die

Netzwerkverbindung als Bestandteil der gesamten Systemarchitektur zunehmend an

Bedeutung", erklärt Antonio J. Peña, Leading Researcher und Group Leader am

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación.?Unsere

Zusammenarbeit mit iPronics bietet uns die Gelegenheit zu untersuchen, wie

programmierbare optische Netzwerke und der Software-Stack zusammenwirken können,

um dynamischere und effizientere Recheninfrastrukturen zu ermöglichen."

Die programmierbare optische Netzwerkplattform von iPronics wird in die

forschungsgerechte GPU- und HPC-Infrastruktur von BSC integriert, wodurch eine

Umgebung geschaffen wird, in der die Teams Netzwerkkonzepte für das Training und

die Inferenz im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterentwickeln können,

einschließlich Workloads für große Sprachmodelle (LLMs) und Mixture-of-Experts

(MoE). Die Zusammenarbeit wird Erkenntnisse auf Systemebene liefern, die als

Grundlage für die Gestaltung der Architektur künftiger KI-Infrastrukturen dienen

sollen.

Die Zusammenarbeit mit BSC verstärkt die starke Marktdynamik von iPronics nach

der kürzlich abgeschlossenen Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 125

Millionen Dollar (https://ipronics.com/ipronics-raises-125-million-to-scale-

programmable-optical-networking-for-ai-data-centers/), die gemeinsam von

Maverick Silicon und Light Street Capital geleitet wurde und an der sich auch

NVIDIA beteiligte, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 177

Millionen Dollar belief. iPronics hat kürzlich eine Niederlassung in den USA in

Santa Clara, Kalifornien, eröffnet, um seine Produktstrategie,

Kundenimplementierungen und Partnerschaften im Bereich der KI-Infrastruktur

auszubauen.

Über iPronics

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für KI-

Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching

(OCS) auf Basis von Siliziumphotonik. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE

ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks

für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und

APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um

die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die

Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.

iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València

gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt,

darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital,

Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The

Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture

Tech, Amadeus Capital Partners und weitere. Weitere Informationen finden Sie

unter www.ipronics.com (https://www.ipronics.com/).

Über das Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación

(BSC-CNS)

Das BSC ist eines der weltweit führenden Supercomputing-Zentren und beherbergt

mit MareNostrum 5 einen der leistungsstärksten Supercomputer Europas. Das

Zentrum ist auf Hochleistungsrechnen (HPC) und Künstliche Intelligenz (KI)

spezialisiert und erfüllt dabei einen doppelten Auftrag: Zum einen soll es

spanischen und europäischen Wissenschaftlern Supercomputing-Infrastruktur und

-Dienstleistungen zur Verfügung stellen, zum anderen soll es Wissen und

Technologien generieren, die in die Gesellschaft übertragen werden können. Die

Forschung des BSC konzentriert sich auf die Bereiche Informatik,

Biowissenschaften, Geowissenschaften, Computeranwendungen in Natur- und

Ingenieurwissenschaften sowie computergestützte Sozial- und

Geisteswissenschaften. Das BSC-Konsortium setzt sich zusammen aus dem

Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Hochschulen der spanischen

Regierung (60 %), dem Ministerium für Forschung und Hochschulen der Generalitat

de Catalunya (30 %) und der Universitat Politècnica de Catalunya (10 %). Das

Zentrum verwaltet das spanische Supercomputing-Netzwerk (RES) und fungiert als

Trägereinrichtung der EuroHPC JU, der Initiative, die groß angelegte

Investitionen in Hochleistungsrechner (HPC) sowie deren Einsatz in Europa

vorantreibt.

Pressekontakt

ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)

press@bsc.es (mailto:press@bsc.es)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca9775e2-ba34-4c64-8a8c-

ddcc868ae43f

Â°