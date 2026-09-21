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21.09.2026 06:04:38
GNW-News: iPronics und das Barcelona Supercomputing Center gehen eine Partnerschaft ein, um programmierbare optische Netzwerke für KI-Infrastrukturen voranzu...
^VALENCIA, Spanien, und BARCELONA, Spanien, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
iPronics (https://ipronics.com/), ein Pionier im Bereich der auf
Siliziumphotonik basierenden optischen Schaltkreise für KI-Infrastrukturen, gab
heute eine zweijährige strategische Technologiekooperation mit dem Barcelona
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) bekannt,
deren Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung programmierbarer optischer Netzwerke
für GPU-basierte KI der nächsten Generation und
Hochleistungsrechnerinfrastrukturen liegt.
Für Cloud-Anbieter und Hyperscaler war für die Integration programmierbarer
Optik bislang maßgeschneiderte Software erforderlich; iPronics ONE ändert dieses
Paradigma jedoch, indem es eine rackfertige, Plug-and-Play-fähige Architektur
für die optische Schaltungskommunikation bietet, die sich nahtlos in bestehende
GPU-Umgebungen integrieren lässt. Durch den Nachweis einer dynamischen,
arbeitslastorientierten Netzwerksteuerung, die Hardware und Software innerhalb
der Infrastruktur von BSC umfasst, bietet die strategische Zusammenarbeit Cloud-
Anbietern und Hyperscalern einen klaren Weg zur Maximierung der GPU-Auslastung,
zur Verringerung der Latenz und zur Senkung des Energieverbrauchs, ohne dass sie
ihren bestehenden Software-Stack ersetzen müssen.
?Die KI-Infrastruktur erreicht einen Punkt, an dem die Skalierung der
Rechenleistung auch ein Umdenken im Hinblick auf das Netzwerk erfordert", sagte
Christian Dupont, CEO von iPronics.?Das Netzwerk muss dynamischer werden und
sich stärker an das Verhalten von KI-Workloads anpassen. Unsere strategische
Zusammenarbeit mit BSC ist ein wichtiger Meilenstein, um programmierbare
optische Netzwerke tiefer in den KI-Infrastruktur-Stack zu integrieren."
Hardware und Software vereinen, um KI-Netzwerke voranzubringen
Ein zentraler Schwerpunkt der Zusammenarbeit besteht darin, optische Hardware
und Software zu einer integrierten KI-Netzwerkarchitektur zusammenzuführen.
iPronics wird seine programmierbare optische Switching-Plattform, die Low-Level-
Software sowie die APIs bereitstellen, während BSC die Software oberhalb der
Switch-Management-Ebene entwickeln wird. Gemeinsam entwickeln die Teams
Workload-orientierte Netzwerkkonzepte, die die Kommunikationsanforderungen von
KI-Anwendungen mit dynamisch rekonfigurierbaren optischen Verbindungen in
Einklang bringen.
?Mit der zunehmenden Skalierung von KI- und HPC-Systemen gewinnt die
Netzwerkverbindung als Bestandteil der gesamten Systemarchitektur zunehmend an
Bedeutung", erklärt Antonio J. Peña, Leading Researcher und Group Leader am
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación.?Unsere
Zusammenarbeit mit iPronics bietet uns die Gelegenheit zu untersuchen, wie
programmierbare optische Netzwerke und der Software-Stack zusammenwirken können,
um dynamischere und effizientere Recheninfrastrukturen zu ermöglichen."
Die programmierbare optische Netzwerkplattform von iPronics wird in die
forschungsgerechte GPU- und HPC-Infrastruktur von BSC integriert, wodurch eine
Umgebung geschaffen wird, in der die Teams Netzwerkkonzepte für das Training und
die Inferenz im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterentwickeln können,
einschließlich Workloads für große Sprachmodelle (LLMs) und Mixture-of-Experts
(MoE). Die Zusammenarbeit wird Erkenntnisse auf Systemebene liefern, die als
Grundlage für die Gestaltung der Architektur künftiger KI-Infrastrukturen dienen
sollen.
Die Zusammenarbeit mit BSC verstärkt die starke Marktdynamik von iPronics nach
der kürzlich abgeschlossenen Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 125
Millionen Dollar (https://ipronics.com/ipronics-raises-125-million-to-scale-
programmable-optical-networking-for-ai-data-centers/), die gemeinsam von
Maverick Silicon und Light Street Capital geleitet wurde und an der sich auch
NVIDIA beteiligte, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 177
Millionen Dollar belief. iPronics hat kürzlich eine Niederlassung in den USA in
Santa Clara, Kalifornien, eröffnet, um seine Produktstrategie,
Kundenimplementierungen und Partnerschaften im Bereich der KI-Infrastruktur
auszubauen.
Über iPronics
iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für KI-
Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching
(OCS) auf Basis von Siliziumphotonik. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE
ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks
für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und
APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um
die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die
Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.
iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València
gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt,
darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital,
Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The
Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture
Tech, Amadeus Capital Partners und weitere. Weitere Informationen finden Sie
unter www.ipronics.com (https://www.ipronics.com/).
Über das Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS)
Das BSC ist eines der weltweit führenden Supercomputing-Zentren und beherbergt
mit MareNostrum 5 einen der leistungsstärksten Supercomputer Europas. Das
Zentrum ist auf Hochleistungsrechnen (HPC) und Künstliche Intelligenz (KI)
spezialisiert und erfüllt dabei einen doppelten Auftrag: Zum einen soll es
spanischen und europäischen Wissenschaftlern Supercomputing-Infrastruktur und
-Dienstleistungen zur Verfügung stellen, zum anderen soll es Wissen und
Technologien generieren, die in die Gesellschaft übertragen werden können. Die
Forschung des BSC konzentriert sich auf die Bereiche Informatik,
Biowissenschaften, Geowissenschaften, Computeranwendungen in Natur- und
Ingenieurwissenschaften sowie computergestützte Sozial- und
Geisteswissenschaften. Das BSC-Konsortium setzt sich zusammen aus dem
Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Hochschulen der spanischen
Regierung (60 %), dem Ministerium für Forschung und Hochschulen der Generalitat
de Catalunya (30 %) und der Universitat Politècnica de Catalunya (10 %). Das
Zentrum verwaltet das spanische Supercomputing-Netzwerk (RES) und fungiert als
Trägereinrichtung der EuroHPC JU, der Initiative, die groß angelegte
Investitionen in Hochleistungsrechner (HPC) sowie deren Einsatz in Europa
vorantreibt.
Pressekontakt
ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)
press@bsc.es (mailto:press@bsc.es)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca9775e2-ba34-4c64-8a8c-
ddcc868ae43f
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