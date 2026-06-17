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17.06.2026 08:10:38
GNW-News: iSOFT stellt sein Betriebssystem für intelligentes Fahren als globale Code-Basis für AUTOSAR CAPI zur Verfügung
^SHANGHAI, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der 17. AUTOSAR Open Conference
(AOC) in Shanghai stellte iSOFT (iSOFT Infrastructure Software Co., Ltd.) sein
selbst entwickeltes Betriebssystem für intelligentes Fahren als globale Code-
Basis für die Common Adaptive Platform Implementation (CAPI) von AUTOSAR vor -
ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der globalen Smart-Vehicle-
Branche.
iSOFT bei der 17. AOC
?Dies ist ein Paradigmenwechsel von 'Standard-First' zu 'Code-First', der den
neuen Anforderungen der Industrie im Zeitalter der intelligenten Vernetzung
gerecht wird", sagte Liu Hongqian, General Manager von iSOFT.?Open Source
ermöglicht Zusammenarbeit, muss jedoch die Sicherheits- und
Leistungsanforderungen der Automobilindustrie erfüllen. iSOFT hat EasyXMen als
erstes Unternehmen als Open-Source-Software veröffentlicht, und CAPI
unterstreicht unser Engagement. Als erste internationale Code-Standard-Basis,
die von einem chinesischen Unternehmen stammt, ist dies ein Beispiel dafür, wie
chinesische Weisheit weltweit Fuß fasst. Mit CAPI können globale Unternehmen auf
einer einzigen Codebasis entwickeln, wodurch die Anpassungskosten erheblich
gesenkt werden."
Joachim Langenwalter, Sprecher von AUTOSAR, hob Chinas Führungsrolle hervor:
?Mit 30 Millionen Fahrzeugen pro Jahr ist China der weltweit größte
Automobilmarkt. Andere Länder beobachten die in China entwickelte Technologie
sehr genau. iSOFT nutzte die?China-Geschwindigkeit", um die Grundlagen für CAPI
zu schaffen, wodurch sich Spezifikationen und Code dank verkürzter Feedback-
Zyklen im gleichen Tempo weiterentwickeln konnten. AUTOSAR überwindet
geopolitische Grenzen; diese einheitliche Codebasis wird weltweit zum Einsatz
kommen."
Patrick Will, Head of SW Product Marketing & Management bei Infineon, stellte
fest, dass sich der Wandel beschleunigt:?Der Trend zu Open Source nimmt Fahrt
auf, und die Denkweise in der Automobilbranche verändert sich. iSOFT und
Infineon verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Optimierung von
Softwareentwicklungsprozessen. Unsere DRIVECORE-Plattform integriert die iSOFT-
Middleware mit den Software- und Hardware-Schichten von Infineon, sodass Kunden
ihre Projekte zügig starten können, ohne auf Lizenzhindernisse zu stoßen. Eine
Entwicklung nach dem Motto 'China für China' wird immer wichtiger, doch die
weltweite Zusammenarbeit ist entscheidend - Mauern machen keinen Sinn."
Yu Peng, XPENG Motors Technical Center GM, erläuterte den Nutzen von CAPI:?Es
bietet Automobilherstellern drei wesentliche Vorteile: geringere redundante
Kosten, verbesserte Sicherheit in der Lieferkette und eine beschleunigte
Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems. CAPI löst das strukturelle
Spannungsfeld, das entsteht, wenn die Basissoftware zu langsam vorankommt,
während die oberen Schichten innerhalb weniger Wochen weiterentwickelt werden.
Es bietet eine?gemeinsame Grundlage", damit Chip-Anbieter, Softwarehersteller
und Automobilhersteller auf derselben Basis gemeinsam entwickeln können. Chinas
Massenproduktionspraktiken fließen nun in globale Standards ein, während globale
Standards China besser dienen."
Mit über 25 Millionen installierten Einheiten in mehr als 300 Fahrzeugmodellen
bringt das Betriebssystem von iSOFT serienerprobte Middleware auf die globale
Bühne - dank des offenen, kollaborativen Frameworks von CAPI für das Zeitalter
des softwaredefinierten Fahrzeugs.
Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25919de8-
5ee6-4a0a-9eec-0387707ddeeb
Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70b2ff0c-fb82-
4090-85fe-b13f12ae91cd
Medienkontakt: iSOFT https://www.autosar.org/capi Susan Yang marketing@i-soft.com.cnÂ°
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