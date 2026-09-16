GNW-News: Istanbul ist laut OAG Megahubs 2026 der am besten vernetzte Flughafen der Welt

^LONDON, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG (https://www.oag.com/), der

Intelligence-Partner für den globalen Reiseverkehr, hat heute Megahubs 2026

(https://www.oag.com/megahubs-2026) veröffentlicht - das jährliche Ranking der

Flughäfen mit der weltweit besten internationalen Anbindung. Der Istanbul

Airport (IST) steht erstmals an der Spitze des weltweiten Rankings. Nachdem er

2025 noch Platz zwei belegte, bietet er inzwischen Verbindungen zu 337 Zielen

weltweit. 80 % der Flüge am Flughafen werden von Turkish Airlines durchgeführt.

London Heathrow (LHR) verbessert sich auf Platz zwei. Die Zahl der möglichen

Anschlussverbindungen am verkehrsreichsten Tag des Jahres ist gegenüber dem

Vorjahr um 6 % zurückgegangen. Dies ist unter anderem auf die anhaltenden

Beeinträchtigungen der Flugpläne im Nahen Osten zurückzuführen. Amsterdam

Schiphol (AMS) belegt weiterhin Platz drei und konnte sowohl bei den

Verbindungen als auch bei der Zahl der angeflogenen Ziele zulegen. Kuala Lumpur

(KUL) behauptet Platz vier und bleibt damit der am besten vernetzte Flughafen

Asiens. Die Zahl der angeflogenen Ziele ist auf 154 gestiegen.

Chicago O'Hare (ORD) rückt weltweit auf Platz fünf vor und verbessert sich damit

gegenüber Platz sieben im Jahr 2025. Zugleich ist ORD der am besten vernetzte

Flughafen auf dem amerikanischen Kontinent. Die Zahl der möglichen Verbindungen

stieg um 9,8 %, während die Zahl der angeflogenen Ziele von 297 auf 308 zunahm.

Damit verfügt ORD über das drittgrößte internationale Streckennetz aller

Flughäfen weltweit - hinter Istanbul (337) und Frankfurt (310).

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert die weltweiten Top 20 und stellt acht

der 20 bestplatzierten Flughäfen. Besonders deutlich haben chinesische Flughäfen

aufgeholt: Shanghai Pudong (PVG) verbessert sich von Platz 19 auf Platz 14,

Baiyun International (CAN) von Platz 36 auf Platz 19. Hongkong (HKG) kehrt

ebenfalls in die Top 20 zurück und steigt von Platz 22 auf Platz 20.

Im Megahubs-Index für Low-Cost-Carrier (LCC) belegt Kuala Lumpur mit knapp

15.000 möglichen Low-Cost-Verbindungen den ersten Platz. 64 % der 25 am besten

vernetzten LCC-Flughäfen liegen im asiatisch-pazifischen Raum. In Südostasien

entfallen zudem 51 % aller Sitzplatzkapazitäten auf Low-Cost-Carrier - deutlich

mehr als im weltweiten Durchschnitt von 34 %.

John Grant, Chief Analyst bei OAG, erklärt:

?Das Ranking 2026 zeigt eine globale Luftfahrtbranche, die sich nach den

erheblichen Verwerfungen der vergangenen Jahre noch immer neu sortiert. Dass

Istanbul an die Spitze des Rankings gerückt ist, unterstreicht die Stärke des

Streckennetzes von Turkish Airlines ebenso wie die geografische Lage des

Flughafens als Bindeglied zwischen Ost und West. Auch die Erholung der

chinesischen Flughäfen ist von großer Bedeutung. Die Daten lassen darauf

schließen, dass die Anpassungsphase des chinesischen Luftverkehrsmarktes nach

der Pandemie inzwischen abgeschlossen ist."

Selahattin Bilgen, CEO von iGA Istanbul Airport:

?Als der am besten vernetzte Flughafen der Welt ausgezeichnet zu werden, ist ein

bedeutender Erfolg für iGA Istanbul Airport und für alle, die zu unserer

Entwicklung beigetragen haben. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis unserer

strategischen Entwicklung und zugleich Ausdruck der Größe und Reichweite des

Streckennetzes von Turkish Airlines. iGA Istanbul Airport wurde von Anfang an so

konzipiert, dass künftige Erweiterungen problemlos möglich sind. Dabei

profitieren wir von Istanbuls einzigartiger geografischer Lage und unserem

kontinuierlich wachsenden Netzwerk von Airline-Partnern. Wir werden unsere

internationale Anbindung weiter ausbauen und das Reiseerlebnis für unsere

Passagiere kontinuierlich verbessern. Gleichzeitig setzen wir alles daran,

Istanbuls Position als eines der führenden Luftverkehrsdrehkreuze der Welt

weiter zu stärken."

Alle Daten und die Methodik von Megahubs 2026 sind unter

https://www.oag.com/megahubs-2026 abrufbar.

Über OAG

OAG ist der zentrale Intelligence-Partner für den globalen Reiseverkehr. Seit

fast 100 Jahren verbinden wir herausragende Datenqualität und -quantität sowie

einen einzigartigen Datenzugang mit wegweisender Technologie und umfassender

Branchenexpertise. Heute gehen wir weit über die reine Bereitstellung von Daten

hinaus: Wir liefern die Antworten, die den globalen Reiseverkehr voranbringen -

von Fluggesellschaften und Flughäfen bis hin zu Technologieunternehmen und

Finanzinstituten.

Medienkontakt: Anna Milchem, pressoffice@oag.com

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