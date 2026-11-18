^LANGENFELD, Germany, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Authentifizierungsprobleme bei Mitarbeitenden im operativen Betrieb stellen

deutsche Unternehmen aus der Fertigungs- und Gesundheitsbranche immer wieder vor

Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Produktivität. Laut einer

aktuellen Umfrage von Imprivata und der FIDO Alliance sind 38 Prozent der

Mitarbeitenden im operativen Bereich mindestens einmal im Monat von einem

solchen Problem betroffen. Im Durchschnitt dauert es etwa 13 Minuten pro

Vorfall, bis sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können, in der Fertigungsindustrie

sind es sogar fast 15 Minuten. Gleichzeitig wenden viele Mitarbeiter riskante

Workarounds an. Passwortlose Verfahren könnten beide Probleme lösen, werden

jedoch nur teilweise eingesetzt. Eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse

steht ohne Registrierung zum kostenlosen Download bereit

(https://www.imprivata.com/de/resources/ebooks/authentifizierung-im-

arbeitsalltag-von-beschaeftigten-operativen-positionen).

Die Zahlen für alle deutschen Unternehmen verdeutlichen, wie das Anmelden an

Geräten den Arbeitsalltag erschwert. Die von den Befragten am häufigsten

genannten Probleme sind Verzögerungen beim Gerätewechsel (29 Prozent),

Verbindungsprobleme, die zu fehlgeschlagenen Anmeldungen führen (27 Prozent),

und langsamer Benutzerwechsel auf gemeinsam genutzten Geräten (25 Prozent).

Diese Herausforderungen werden durch die weite Verbreitung gemeinsam genutzter

Endgeräte noch verschärft - branchenübergreifend setzen 91 Prozent der

Unternehmen gemeinsam genutzte Geräte für Mitarbeiter im Außendienst ein, was

die Nachverfolgung der Zugriffe einzelner Nutzer zusätzlich erschwert.

Zwölf Stunden Zeitverlust pro Mitarbeiter und Jahr

63 Prozent der von Anmeldeproblemen betroffenen Unternehmen berichten von

wöchentlichen Schwierigkeiten. Da missglückte Anmeldeversuche im Durchschnitt

etwa 13 Minuten in Anspruch nehmen, summiert sich der Zeitverlust pro

Mitarbeitenden auf etwa zwölf Stunden pro Jahr. Das entspricht fast eineinhalb

Arbeitstage.

Behelfslösungen und veraltete Verfahren

Wenn der Anmeldevorgang ins Stocken gerät, suchen Mitarbeitende nach

Möglichkeiten, ihn zu umgehen oder zu vermeiden. 33 Prozent der Unternehmen

stellen fest, dass Mitarbeitende die Multi-Faktor-Authentifizierung oder andere

Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Je 31 Prozent berichten über die Weitergabe von

Anmeldedaten und die Verwendung von gemeinsamen Passwörtern. 30 Prozent

beobachten, dass Mitarbeitende angemeldet bleiben, um eine erneute

Authentifizierung zu vermeiden. Die Befragten nennen gemeinsam genutzte Konten

als ihr größtes Problem (33 Prozent), gefolgt von unbefugtem Zugriff auf

gemeinsam genutzte Geräte (29 Prozent).

Passwortlose Methoden sorgen für Schnelligkeit und Kontrolle

Passwörter sind mit 43 Prozent nach wie vor die am häufigsten verwendete

Authentifizierungsmethode. 27 Prozent nutzen Passkeys oder FIDO-Anmeldedaten,

aber nur 12 Prozent verzichten vollständig auf ein zusätzliches Passwort. 55

Prozent der Fertigungsunternehmen nennen die Tatsache, dass bestehende Geräte

und Anwendungen keine geeigneten Verfahren unterstützen, als größte Hürde. Vor

allem erwarten sie eine bessere Compliance und Nachvollziehbarkeit (44 Prozent).

Unter den Unternehmen, die passwortlose Authentifizierung nutzen, nennen 39

Prozent eine höhere Produktivität als wichtigsten Vorteil passwortloser

Methoden. Darauf folgen ein schnellerer Zugriff (32 Prozent) und eine bessere

Compliance (29 Prozent). Zu den Hindernissen für die Einführung des

passwortlosen Zugangs zählen Kosten (26 Prozent), konkurrierende Prioritäten und

Bedenken hinsichtlich der Benutzerakzeptanz (jeweils 23 Prozent). Geplante

Investitionen konzentrieren sich in erster Linie auf den Schutz vor

Identitätsbedrohungen (32 Prozent) und biometrische Verfahren (31 Prozent).

?Die Zeitverluste und Versuche, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, sind die

Ursache für zukünftige Sicherheitsvorfälle", sagt Nils Hondong, Director of

Product Management bei Imprivata.?Was benötigt wird, ist keine Einheitslösung,

sondern eine Zugangsmethode, die schnell genug für den laufenden Betrieb ist,

sowohl auf alten als auch auf neuen Systemen funktioniert und eine lückenlose

Aufzeichnung darüber liefert, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat."

Hintergrund zur Umfrage

Für die Umfrage?The State of Authentication for Frontline Workers" wurden im

August 2026 700 IT- und Sicherheitsverantwortliche in den USA, Großbritannien

und Frankreich - darunter 150 aus Deutschland - befragt. Die Ergebnisse sind

nicht repräsentativ. Der Bericht steht ohne Registrierung zum kostenlosen

Download bereit

(https://www.imprivata.com/de/resources/ebooks/authentifizierung-im-

arbeitsalltag-von-beschaeftigten-operativen-positionen).

Hinweis für Medienvertreter

Ein Foto von Nils Hondong steht hier zum Download

(https://newsroom.vibrio.eu/Media_Detail.aspx?id=1003809&menueid=34026&l=deutsch

) bereit.

Über Imprivata

Imprivata ist das Unternehmen für digitale Identitäten in kritischen Branchen

wie z. B. dem Gesundheitswesen. Es unterstützt Organisationen dabei, mit

Lösungen, die kritische Daten und Anwendungen schützen, komplexe

Herausforderungen bei Prozessen, Sicherheit und Compliance zu lösen, ohne

Prozesse zu unterbrechen. Seine Plattform für interoperable Identitäts-,

Authentisierungs- und Zugangs-Management-Lösungen ermöglicht es Organisationen

in 45 Ländern, ihre gesamten Unternehmens- und Drittanbieter-Identitäten

vollständig zu verwalten und zu sichern, indem Vertrauen zwischen Menschen,

Technologie und Informationen geschaffen wird. In der Region DACH wächst

Imprivata organisch und durch Akquisitionen. Im Jahr 2022 hat Imprivata das

deutsche Unternehmen OGITIX mit Sitz in Langenfeld/Rheinland übernommen.

Kontakt für Medienschaffende:

Agentur vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. Kausch Imprivata

GmbH

Dorothee Bader Markus Pflugbeil

T: 0049 89 32151 862 Press@imprivata.com

T: 0049 89 32151 760 M: 0049 171 4319886

imprivata@vibrio.de (mailto:imprivata@vibrio.de)

Â°