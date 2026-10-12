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12.10.2026 16:04:38
GNW-News: JA Worldwide und HP starten eine weltweite Zusammenarbeit, um junge Menschen auf eine technologiegetriebene Zukunft vorzubereiten
^BOSTON, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Junior Achievement (JA) Worldwide und
HP haben heute eine weltweite Partnerschaft bekannt gegeben, die eine
langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit rund um den Globus fortsetzt. Die
erweiterte Zusammenarbeit erstreckt sich über 37 Länder und zielt darauf ab,
digitale Kompetenzen, die Ausbildung im Bereich der künstlichen Intelligenz, die
Vorbereitung auf das Berufsleben, das Unternehmertum sowie das
generationsübergreifende Lernen für junge Menschen und Pädagogen zu fördern.
Die Partnerschaft verbindet die Technologie, die Qualifizierungsmaßnahmen und
das Fachwissen der HP-Mitarbeiter mit der globalen Reichweite von JA, den engen
Beziehungen vor Ort und der mehr als hundertjährigen Erfahrung im Bereich der
erlebnisorientierten Bildung. JA-Standorte, die weltweit in die jeweiligen
Gemeinden eingebettet sind, können jedes Lernangebot an die Sprache, die Kultur,
das Bildungssystem und die lokalen wirtschaftlichen Prioritäten anpassen,
während ein globaler Rahmen gemeinsame Standards für Bildungsqualität,
ehrenamtliches Engagement, Wirkungsmessung und Berichterstattung festlegt.
?JA und HP haben weltweit in verschiedenen Gemeinden außergewöhnliche Programme
auf die Beine gestellt, die jeweils auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten
sind und auf dem gemeinsamen Glauben an das Potenzial junger Menschen beruhen",
so Leo Martellotto, Chief Development Officer von JA Worldwide.?Ein globales
Rahmenwerk bündelt nun diese Bemühungen, ermöglicht den Austausch bewährter
Ideen, eröffnet HP-Mitarbeitern mehr Möglichkeiten, ihr Fachwissen
weiterzugeben, und macht jungen Menschen in beachtlichem Umfang hochwertige
Bildungsangebote zugänglich. Gemeinsam helfen wir jungen Menschen dabei, die
Fähigkeiten und die Denkweise zu entwickeln, die sie brauchen, um lebendige
Gemeinschaften aufzubauen."
Im ersten Jahr der Zusammenarbeit wollen JA und HP mehr als 850.000 junge
Menschen und Pädagogen durch lokal zugeschnittene praxisorientierte
Lernerfahrungen einbinden, die von HP-Mitarbeitern durch den Einsatz ihres
Fachwissens als Mentoren, Referenten, Fachexperten und Juroren bereichert
werden.
?Der Zugang zu Technologie ist wichtig, doch ihr wahrer Wert kommt erst dann zum
Tragen, wenn die Menschen das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten haben, sie
sinnvoll einzusetzen", so Michele Malejki, Global Head of Social Impact bei HP
Inc. und Executive Director der HP Foundation.?Bei HP bringen wir Technologie,
Lernerfahrungen und das Fachwissen unserer Mitarbeiter ein, um jungen Menschen
dabei zu helfen, neue Ideen zu entwickeln, reale Herausforderungen zu meistern
und sich auf eine sich wandelnde Arbeitswelt vorzubereiten. Dank der engen
Beziehungen von JA vor Ort können diese Möglichkeiten mehr junge Menschen auf
eine Weise erreichen, die für ihre Gemeinden relevant ist."
Einleitung eines globalen Dialogs bei der UN-Generalversammlung
Im Rahmen der jüngsten Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York bot
eine von JA Worldwide, JA of New York und HP organisierte Diskussionsrunde
jungen Menschen, die kurz vor dem Berufseinstieg stehen, die Gelegenheit,
Führungskräfte aus der Wirtschaft kennenzulernen. In der Veranstaltung?Beyond
Mentorship: Learning Across Generations" wurde untersucht, wie sich die
Arbeitswelt durch sich wandelnde Erwartungen in Bezug auf Technologie, Führung,
Lernen, Sinnhaftigkeit und Flexibilität verändert, wobei der
generationsübergreifende Austausch als Quelle des gegenseitigen Lernens
betrachtet wurde. Ihr Austausch spiegelte ein zentrales Prinzip der JA-HP-
Partnerschaft wider: Jede Generation verfügt über Wissen, das die anderen
benötigen. Wenn junge Menschen und erfahrene Führungskräfte als reflektierte
Gleichgestellte miteinander in Dialog treten, hinterfragen sie festgefahrene
Annahmen, erweitern den Horizont und gestalten gemeinsam stärkere
Arbeitsumgebungen.
Von der UN-Generalversammlung zu NAUFest
Von der globalen Bühne in New York aus breitet sich die Partnerschaft nun über
ganz Amerika aus - dank NAUFest, einer regionalen Bildungsinitiative von JA
Americas, die junge Menschen durch Online- und Präsenzveranstaltungen in mehr
als 30 Städten miteinander verbindet.
Im Mittelpunkt von NAUFest steht die von HP unterstützte #AIForImpact Challenge,
die junge Menschen dazu einlädt, ein Problem in ihrer Gemeinde zu identifizieren
und eine KI-gestützte Lösung zu entwickeln, wodurch die Teilnehmer den Schritt
vom Verständnis zur praktischen Anwendung vollziehen. Die Teilnehmer durchlaufen
einen strukturierten Lernprozess, der auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch
angeboten wird und kurze Lehrvideos, angeleitete Aktivitäten, eine Live-
Meisterklasse, Mentoring sowie eine Präsentation ihrer Ideen umfasst.
Junge Menschen setzen sich damit auseinander, wie KI das Unternehmertum
verändert, nutzen KI-Tools zur Marktforschung und zur Entwicklung von
Prototypen, reflektieren die ethischen Aspekte KI-gestützter
Entscheidungsfindung und wenden das Gelernte auf eine Herausforderung an, die
für ihren Lebensraum von Bedeutung ist. HP-Mitarbeiter bringen sich während des
gesamten Programms als Fachexperten, Mentoren, Referenten und regionale
Jurymitglieder ein.
Globale Reichweite; lokale Relevanz
Im Laufe des kommenden Jahres wird die Partnerschaft in den folgenden Regionen
und Ländern Gestalt annehmen:
* Afrika: Nigeria und Südafrika
* Nord-, Mittel- und Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile,
Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay
und Venezuela
* Asien-Pazifik: China, Indien, Indonesien und Malaysia
* Europa: Tschechien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien,
Lettland, die Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien, Schweden, die Türkei,
die Ukraine und das Vereinigte Königreich
* Naher Osten und Nordafrika: Ägypten, Marokko und Saudi-Arabien
In diesen Regionen umfasst das Angebot unter anderem die Vermittlung von KI-
Kenntnissen und digitaler Kompetenz, unternehmerische Erfahrungen, bei denen
Studenten Unternehmen gründen und leiten, Berufsorientierung und Vorbereitung
auf das Berufsleben, digitale Sicherheit und digitale Bürgerschaft,
Fortbildungen für Pädagogen sowie den direkten Austausch mit HP-Mitarbeitern.
Ein koordinierter globaler Ansatz stärkt zudem die Wirkungsmessung, das
gegenseitige Lernen, die Kommunikation und die Sammlung von Erfahrungsberichten,
die zeigen, wie junge Menschen ihre sich entwickelnden Fähigkeiten anwenden.
Über das JA Institute (https://ja.institute/) - das Zentrum von JA Worldwide für
Forschung, Erkenntnisse und Vordenkerrolle - werden HP und JA umfassendere
Erkenntnisse aus der Partnerschaft gewinnen und neue Perspektiven in die
weltweiten Diskussionen über Bildung, Technologie, die
Mitgestaltungsmöglichkeiten junger Menschen und die Zukunft der Arbeit
einbringen.
?Was mich an dieser Partnerschaft am meisten begeistert, ist ihr
Multiplikatoreffekt", sagt Asheesh Advani, CEO von JA Worldwide.?Junge Menschen
in 37 Ländern erwerben digitale Kompetenz, unternehmerisches Denken und die
nötigen Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt, um Chancen zu nutzen und sich zu
fähigen, erfüllten Führungskräften zu entwickeln, während Pädagogen neue
Fähigkeiten und Unterrichtsmethoden erlernen, die sie an noch viel mehr Schüler
und Studenten weitergeben können. Gemeinsam fördern JA und HP weltweit
zukunftsfähige Talente und stärken ein Bildungsökosystem, das auch in den
kommenden Jahren neue Chancen eröffnen wird."
Über JA Worldwide
Als eine der weltweit größten und einflussreichsten
Nichtregierungsorganisationen im Jugendbereich bietet JA praxisorientiertes,
intensives Lernen in den Bereichen Unternehmertum, Berufsvorbereitung und
Finanzkompetenz.
JA Worldwide bietet jedes Jahr mehr als 23 Millionen Lernerfahrungen an, die von
über 750.000 Lehrkräften und ehrenamtlichen Fachkräften aus der Wirtschaft
vermittelt werden, und ist damit eine der wenigen Organisationen, die über die
nötige Größe, Erfahrung und Leidenschaft verfügen, um der nächsten Generation
von Innovatoren, Unternehmern und Führungskräften eine bessere Zukunft zu
ermöglichen. JA ist in über 120 Ländern tätig und vermittelt jungen Menschen die
Fähigkeiten und die Denkweise, die sie benötigen, um lebendige Gemeinschaften
aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter jaworldwide.org
(https://jaworldwide.org/).
Über HP Inc.
HP Inc. (NYSE: HPQ) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die
Zukunft der Arbeit neu definiert. HP ist in mehr als 180 Ländern tätig und
bietet innovative, KI-gestützte Geräte, Software, Dienstleistungen und
Abonnements an, die das Unternehmenswachstum fördern und zur beruflichen
Erfüllung beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter HP.com
(https://hp.com/).
Kontakt
Tere Stouffer
Directrice marketing
JA Worldwide
+1-212-641-0747
tere.stouffer@jaworldwide.orgÂ°
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