GNW-News: "Jangtse-Kulturforum · Tiangong Kaiwu-Diskussionsrunde" in Peking erkundet den zeitgenössischen Wert antiker wissenschaftlicher Klassiker

^PEKING, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 11. November fand in Peking das
?Jangtse-Kulturforum · Tiangong Kaiwu-Kultur-Gesprächsrunde" zum Thema
?Entschlüsselung der industriellen Genetik, Aufbau einer gemeinsamen
technologischen Zukunft" statt. Die Veranstaltung wurde vom Nachrichten- und
Informationszentrum der Nachrichtenagentur Xinhua und der Xinhua-Niederlassung
in Jiangxi ausgerichtet und vom Kommunistischen Parteikomitee der Stadt Xinyu
sowie der Stadtverwaltung von Xinyu organisiert. Dabei kamen Experten,
Wissenschaftler und Branchenvertreter aus den Bereichen Wissenschaft und
Technologie, Kultur und Wirtschaft zusammen, um den zeitgenössischen Wert von
Tiangong Kaiwu zu diskutieren und die inspirierenden Impulse zu erörtern, die
die traditionelle chinesische Kultur für technologische Innovationen und globale
Zusammenarbeit bereithält.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link
klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4708/eng)
Die Tiangong Kaiwu, verfasst vom Wissenschaftler Song Yingxing aus der Ming-
Dynastie und fertiggestellt im Kreis Fenyi, Stadt Xinyu, Provinz Jiangxi, ist
ein umfassendes wissenschaftliches und technologisches Werk, das die alte
chinesische Technologie- und Handwerkskultur veranschaulicht. Die teilnehmenden
Experten diskutierten eingehend über den wissenschaftlichen, technologischen und
kulturellen Wert des Buches, seinen internationalen Einfluss und Wege zur
kreativen Transformation und innovativen Entwicklung der herausragenden
traditionellen chinesischen Kultur. Die Stadt Xinyu, der Entstehungsort der
Tiangong Kaiwu, hat in den letzten Jahren kontinuierlich die Erforschung und
Wiederentdeckung des kulturellen Wertes des Buches gefördert. Xinyu hat aktiv
nach Wegen gesucht, die industrielle Zivilisation zu bewahren, die industrielle
Modernisierung zu fördern und die Integration von Kultur und Tourismus
voranzutreiben. Dabei hat sie sich auf die?fünf Ziele" konzentriert: eine Basis
für die Weitergabe der alten chinesischen Wissenschafts- und
Technologiezivilisation zu werden, ein internationaler Austauschort für die
Tiangong-Kaiwu-Kultur zu sein, ein Übungsfeld für die Integration von Kultur und
Technologie zu schaffen, ein Projektgastgeber für die Weitergabe und Entwicklung
wichtiger Elemente der chinesischen Kultur zu werden und ein nationales Ziel für
wissenschaftliche Bildung und Studienreisen für Jugendliche zu sein.
Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurde auch die globale Förderinitiative für die
Tiangong-Kaiwu-Kultur unter dem Motto?Östliche Weisheit, globale Resonanz" ins
Leben gerufen. Die Volksregierung der Stadt Xinyu unterzeichnete eine
strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Zentrum für industrielle
Kulturentwicklung des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie und
schloss außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit dem Institut für
Naturwissenschaftsgeschichte der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, um
die Weitergabe, Erforschung und innovative Anwendung der Tiangong-Kaiwu-Kultur
weiter zu stärken.
Am selben Tag fand das Pekinger Treffen?Investieren in Xinyu" 2025 statt, das
die Brücke für Xinyu zur Anbindung an hochwertige Ressourcen in der Region
Peking-Tianjin-Hebei schlug. Dieses Treffen zog zahlreiche in Peking ansässige
Unternehmen, Institutionen und Experten an, die sich aktiv beteiligten, und
ermöglichte die Formulierung mehrerer Kooperationsabsichten. Die Veranstaltung
demonstrierte nicht nur die industrielle Basis und das Entwicklungspotenzial von
Xinyu als neuer Industriestandort, sondern unterstrich auch die Entschlossenheit
der Stadt, die regionale Zusammenarbeit zu vertiefen und globale Investoren
einzuladen, gemeinsam Entwicklungsmöglichkeiten zu erkunden.
Quelle: Nachrichten- und Informationszentrum der Nachrichtenagentur Xinhua
Kontakt nur für Medien: Ansprechpartner: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°
