31.03.2026 12:14:38

GNW-News: JD.com Suqian Marathon 2026: 12.000 Läuferinnen und Läufer verfolgen ihre Träume in Chinas "Heimatstadt des Wassers und feinen Weins"

^SUQIAN, China, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Strahlender Sonnenschein,

frühlingshafte Temperaturen und eine mitreißende Atmosphäre: Am 29. März fiel

der offizielle Startschuss zum JD.com (https://jd.com/) Suqian Marathon 2026.

Insgesamt 12.000 Teilnehmer aus dem In- und Ausland liefen durch die Straßen von

Suqian und ließen sich mit der Ausdauer, Energie und Leidenschaft, die die Stadt

so einzigartig machen, vom frischen Frühlingswind treiben.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5118/eng)

Dieses Jahr feiert Suqian das 30-jährige Bestehen als bezirksfreie Stadt. Obwohl

die Stadt in der Provinz Jiangsu noch vergleichsweise jung ist, hat sie in den

letzten drei Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Genau

diese Zielstrebigkeit und Ausdauer spiegelten sich auch eindrucksvoll im Ehrgeiz

der Marathonläuferinnen und -läufer wider. Die 42,195 Kilometer lange Strecke

führt durch die malerischen Frühlingslandschaften von Suqian und wird durch

professionelle Betreuung entlang der Route unterstützt. Ein Highlight war das

Großprojekt?Suqian in Danqing malen - Die schönste Marathonstrecke von Suqian",

bei dem Kunstbegeisterte eine 300 Meter lange Papierrolle gestalteten und damit

die städtebauliche Entwicklung, die kulturelle Vielfalt und die ökologische

Schönheit Suqians der letzten 30 Jahre eindrucksvoll in Szene setzten.

Unterstützt wurden die Läuferinnen und Läufer von vierzig lebhaften?Suqian

Marathon Babes", die an jedem Kilometerpunkt und am Ziel mit Jubel und Lächeln

Motivation und Energie spendeten. Sechzig Stationen mit Musik und Auftritten

entlang der Strecke sorgten für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Von Pop-

Bands über traditionelle Volksmusik bis hin zu Trommel- und Tanzdarbietungen

verwandelten sie die 42,195 Kilometer lange Strecke in ein mitreißendes

Musikfestival und verbanden Suqians einzigartigen Charakter mit jugendlicher

Dynamik.

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Ms. Tao, Tel: 86-10-63074558Â°

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