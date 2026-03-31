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31.03.2026 12:14:38
GNW-News: JD.com Suqian Marathon 2026: 12.000 Läuferinnen und Läufer verfolgen ihre Träume in Chinas "Heimatstadt des Wassers und feinen Weins"
^SUQIAN, China, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Strahlender Sonnenschein,
frühlingshafte Temperaturen und eine mitreißende Atmosphäre: Am 29. März fiel
der offizielle Startschuss zum JD.com (https://jd.com/) Suqian Marathon 2026.
Insgesamt 12.000 Teilnehmer aus dem In- und Ausland liefen durch die Straßen von
Suqian und ließen sich mit der Ausdauer, Energie und Leidenschaft, die die Stadt
so einzigartig machen, vom frischen Frühlingswind treiben.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5118/eng)
Dieses Jahr feiert Suqian das 30-jährige Bestehen als bezirksfreie Stadt. Obwohl
die Stadt in der Provinz Jiangsu noch vergleichsweise jung ist, hat sie in den
letzten drei Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Genau
diese Zielstrebigkeit und Ausdauer spiegelten sich auch eindrucksvoll im Ehrgeiz
der Marathonläuferinnen und -läufer wider. Die 42,195 Kilometer lange Strecke
führt durch die malerischen Frühlingslandschaften von Suqian und wird durch
professionelle Betreuung entlang der Route unterstützt. Ein Highlight war das
Großprojekt?Suqian in Danqing malen - Die schönste Marathonstrecke von Suqian",
bei dem Kunstbegeisterte eine 300 Meter lange Papierrolle gestalteten und damit
die städtebauliche Entwicklung, die kulturelle Vielfalt und die ökologische
Schönheit Suqians der letzten 30 Jahre eindrucksvoll in Szene setzten.
Unterstützt wurden die Läuferinnen und Läufer von vierzig lebhaften?Suqian
Marathon Babes", die an jedem Kilometerpunkt und am Ziel mit Jubel und Lächeln
Motivation und Energie spendeten. Sechzig Stationen mit Musik und Auftritten
entlang der Strecke sorgten für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Von Pop-
Bands über traditionelle Volksmusik bis hin zu Trommel- und Tanzdarbietungen
verwandelten sie die 42,195 Kilometer lange Strecke in ein mitreißendes
Musikfestival und verbanden Suqians einzigartigen Charakter mit jugendlicher
Dynamik.
Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Ms. Tao, Tel: 86-10-63074558Â°
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