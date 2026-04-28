GNW-News: Jede Minute zählt: EAACI fordert dringende Maßnahmen, um Schulen für Anaphylaxie-gefährdete Kinder sicher zu machen

^ZÜRICH, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaphylaxie-gefährdete Kinder werden

in Schulen noch immer nicht konsequent geschützt, trotz klarer medizinischer

Leitlinien.

So lautete die Warnung auf dem Spanish Congress of Deputies während der

Veranstaltung?Jede Minute zählt: Förderung Anaphylaxie-sicherer Schulen", auf

dem der Spanish Association of People with Food and Latex Allergies (spanische

Verband von Menschen mit Nahrungsmittel- und Latexallergien, AEPNAA), die

Spanish Society of Allergology and Clinical Immunology (spanische Gesellschaft

für Allergologie und klinische Immunologie, SEAIC), die Spanish Society of

Pediatric Clinical Immunology, Allergology and Asthma (spanische Gesellschaft

für pädiatrische klinische Immunologie, Allergologie und Asthma, SEICAP) und die

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ein gemeinsames

Manifest verabschiedeten, in dem stärkere Schutzmaßnahmen in Schulen gefordert

werden.

Als Vertreterin der EAACI sagte Präsidentin María José Torres, dass die Reaktion

auf Anaphylaxie nach wie vor uneinheitlich sei und die Sicherheit der Kinder

somit vom Zufall abhänge, also davon, ob das Personal die Symptome erkenne, ob

Medikamente verfügbar seien und ob es Protokolle gebe.

Anaphylaxie ist eine schwere, schnell fortschreitende allergische Reaktion, die

innerhalb von Minuten lebensbedrohlich werden kann. Für viele Familien gehört

dieses Risiko zum Alltag - vor allem während der Schulzeit, wenn sich die Kinder

außerhalb der unmittelbaren Reichweite ihrer Eltern oder Betreuer befinden.

In dem Manifest werden praktische Maßnahmen zur Schließung dieser Lücken

dargelegt: ein gemeinsames Protokoll für Schulen, obligatorische Schulungen für

das Personal, zugängliche Adrenalin-Autoinjektoren, individualisierte

Betreuungspläne und eine stärkere Koordinierung zwischen Gesundheits- und

Bildungssystemen.

?Für viele Kinder ist Anaphylaxie kein hypothetisches Risiko, sondern Teil des

täglichen Lebens", so María José Torres, Präsidentin der EAACI.?Wenn eine

schwere Reaktion auftritt, muss sofort gehandelt werden. Es gibt keinen Raum für

Verzögerung oder für die Ungewissheit darüber, wer handeln soll."

Sie fügte hinzu, dass unterschiedliche Sicherheitsstandards an Schulen nicht

akzeptabel seien.?Die Kinder sollten nicht in einer Schule sicherer sein als in

einer anderen. Wir brauchen klare Protokolle, geschultes Personal und sofortigen

Zugang zu Notfallbehandlungen - bevor Zeit verloren geht."

Die Veranstaltung brachte Patientenorganisationen, wissenschaftliche

Gesellschaften, Fachkräfte des Gesundheitswesens, Familien und öffentliche

Einrichtungen zusammen und verdeutlichte die Ungewissheit, mit der Familien

täglich konfrontiert sind, die nicht sicher sein können, dass die Schulen in der

Lage sind, schnell zu reagieren.

Für die EAACI ist die Sachlage eindeutig. Die Priorität liegt jetzt in der

Umsetzung: Es muss sichergestellt werden, dass gefährdete Kinder nicht nur auf

dem Papier, sondern auch in der Praxis geschützt werden.

Mit der Unterstützung dieser Initiative bekräftigt die EAACI ihr Engagement für

die Förderung evidenzbasierter Maßnahmen, die die Patientensicherheit verbessern

und Kinder und Familien dort schützen, wo sie es am meisten brauchen.

Über die EAACI

Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist die auf dem

Gebiet der Allergie und klinischen Immunologie führende Fachorganisation in

Europa. Die EAACI bringt Klinikärzte und -ärztinnen, Forschende und Angehörige

anderer Gesundheitsberufe zusammen, um die Gesundheit und Versorgung von

Menschen mit allergischen und immunologischen Erkrankungen durch Forschung,

Bildung und Interessenvertretung zu verbessern.

Kontakt: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

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fbfc0b45538c

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15f6-4f73-85ae-503e18d6036a

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