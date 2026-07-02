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02.07.2026 18:03:39
GNW-News: Jeppesen ForeFlight stellt Strategie und Engine für agentische KI in der Luftfahrtbranche vor
^Neue Lösungen für alle Luftfahrtsegmente kommen 2026 auf den Markt
Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) als Aviation Intelligence Engine des Unternehmens
vorgestellt
AUSTIN, Texas, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeppesen ForeFlight hat heute
seine luftfahrtspezifische KI-Engine vorgestellt, die die Grundlage der
Unternehmensstrategie bildet, verantwortungsvolle KI in alle Bereiche der
Luftfahrt zu bringen. Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) wurde über mehrere Jahre
hinweg entwickelt und stützt sich auf jahrzehntelange Fachexpertise,
branchenführende Daten und Funktionen, die von der Besatzungs- und
Flottenplanung über operative Abläufe am Flugtag bis hin zu Cockpitlösungen
reichen.
Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) ist die zentrale Engine für agentische KI und
kombiniert kommerziell verfügbare Daten, separat verwaltete kundeneigene Daten
sowie umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Sicherheit und Zertifizierung
mit kontextbezogenem Schlussfolgern in allen Luftfahrtsegmenten. Jeppesen
ForeFlight Airflow(TM) basiert auf einer offenen Architektur und ist
modellunabhängig konzipiert. Dadurch erhalten Kunden volle Flexibilität bei der
Einführung von KI, sei es durch die Integration eigener Agenten, die Nutzung von
Lösungen von Drittanbietern oder den Einsatz der plattformeigenen Agenten von
Jeppesen ForeFlight. Kunden können KI in ihrem eigenen Tempo, zu geringeren
Kosten und mit genau dem Maß an menschlicher Kontrolle über zentrale
Entscheidungen einführen, das ihr Betrieb erfordert. Diese Flexibilität und die
breite Abdeckung der Bereiche Besatzung, Flotte, Betrieb und Leistungsfähigkeit
im Cockpit unterscheiden Jeppesen ForeFlight von generischen KI-Plattformen und
isolierten Einzellösungen.
Das Unternehmen gibt bereits einen Ausblick auf sein erstes Produkt für die
allgemeine Luftfahrt: den ForeFlight AI Connector, einen MCP-Server, der
ForeFlight Mobile mit der bestehenden ChatGPT-Umgebung eines Kunden verbindet.
Nutzer können ihre persönliche KI zu Flugplänen und Betankungsmöglichkeiten
befragen oder mit ihren Daten in ForeFlight Mobile an KI angebundene Tools und
Workflows erstellen. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Funktion auf weitere
verbreitete KI-Anwendungen wie Gemini von Google und Claude von Anthropic
auszuweiten, damit Nutzer die KI-Anwendung ihrer Wahl als Interaktionsebene
verwenden können.
Später in diesem Jahr wird Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) erste Lösungen für die
Verkehrs- und Geschäftsluftfahrt auf den Markt bringen. Funktionen für
militärische Anwendungen sollen folgen.
?Generische KI tritt überzeugend auf, liegt aber häufig falsch. In unserer
Branche können solche Fehler eine Kettenreaktion auslösen und kostspielige,
gefährliche oder katastrophale Folgen haben. Künstliche Intelligenz allein
reicht für diese Branche nicht aus. Wir brauchen Aviation Intelligence: die
Gewissheit, dass jedes Mal die richtigen Daten, der richtige Kontext und die
richtigen Schlussfolgerungen zur Anwendung kommen und stets anhand der
Sicherheits- und Governance-Protokolle der Branche gegengeprüft und validiert
werden", so Brad Surak, CEO von Jeppesen ForeFlight.?Wir haben die Branche beim
Wandel von Papier über digitale Lösungen bis hin zu mobilen Anwendungen
begleitet. Mit Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) bringen wir nun ein klar
differenziertes KI-Angebot auf den Markt, das Kunden nach eigenen Vorgaben und
Zeitplänen und zu deutlich geringeren IT-Kosten als bei früheren technologischen
Umstellungen in der Branche einsetzen können."
Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) unterscheidet sich in fünf entscheidenden Bereichen
von anderen Ansätzen in der Luftfahrtbranche und liefert dort konkrete
Mehrwerte:
* Kontextbezogenes Schlussfolgern - vertrauenswürdige Workflows, die
vollständig erfassen, wie die Luftfahrtbranche tatsächlich funktioniert,
statt sich lediglich daran zu orientieren, was in vergleichbaren Fällen
bisher typischerweise geschehen ist.
* Schlussfolgern auf Basis zertifizierter Eingangsdaten - Intelligenz mit
nachvollziehbarer Datenherkunft: Jedes Ergebnis stützt sich auf die
regulatorische Anerkennung und zertifizierte Genauigkeit der seit Langem
etablierten Luftfahrtdaten und Funktionen von Jeppesen ForeFlight, auf die
sich große Teile der Branche bereits für einen sicheren und optimierten
Betrieb verlassen.
* Nachvollziehbare Argumentationskette - jede Empfehlung legt die zugrunde
liegende kausale Logik offen, von konkreten Eingangsdaten und betrieblichen
Randbedingungen über geprüfte Alternativen bis hin zu den damit verbundenen
Unsicherheiten. Diese auditierbare Entscheidungsspur schafft einen
kontinuierlichen Verbesserungszyklus, durch den sich die Ergebnisse im Laufe
der Zeit verbessern.
* In das Sicherheitsmanagementsystem (SMS) des Unternehmens eingebettet -
unser zum Patent angemeldetes Aviation Intelligence SMS (AI-SMS) baut auf
dem Sicherheitsrahmen auf, nach dem die Luftfahrt bereits arbeitet.
* Menschenzentrierte Entscheidungen - die KI bewältigt das Arbeitsvolumen.
Kunden entscheiden selbst, wie viel Automatisierung sie benötigen, und
können sich darauf verlassen, dass Menschen überall dort die Kontrolle über
die Entscheidungsfindung behalten, wo dies erforderlich ist.
?Wir nutzen jahrzehntelange Erfahrung in der weltweiten Bereitstellung von
Daten- und Softwarelösungen, die durch die jährlich 60 Millionen von uns
unterstützten Flüge praktisch mit jeder Sekunde weiter anwächst. Vor allem aber
verdient sich unsere KI Vertrauen - Entscheidung für Entscheidung", ergänzt
Surak.
Der luftfahrtspezifische Kontextgraph von Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) ist die
maßgeblichste Wissensgrundlage zur Funktionsweise der Luftfahrt. Wenn unsere KI
auf dieser Grundlage Schlussfolgerungen zieht, übernimmt jedes Ergebnis die
regulatorisch abgesicherte Datenherkunft, die gezielt in Jeppesen ForeFlights
AI-SMS verankert ist. Dieses umfasst die Identifizierung von Gefahren, die
Analyse von Sicherheitstrends, die vorausschauende Risikomodellierung sowie die
Verknüpfung von Betriebsdaten mit Sicherheitsaufzeichnungen auf eine Weise, die
herkömmliche Tools nicht leisten können.
Betreiber, die an einem frühzeitigen Zugang zur gemeinsamen Entwicklung
interessiert sind, können sich an ihren zuständigen Account Executive bei
Jeppesen ForeFlight wenden oder ai.jeppesenforeflight.com
(https://ai.jeppesenforeflight.com/?utm_campaign=airflow_site_launch_2026&utm_so
urce=press-release&utm_medium=press-release&utm_content=press-
release&utm_term=airflow-wire-release) besuchen.
Über Jeppesen ForeFlight
Jeppesen ForeFlight stellt Daten, Software und Erkenntnisse bereit, die alle
Segmente der Luftfahrt unterstützen. Piloten, Betreiber und Flugbesatzungen
vertrauen auf uns, wenn es darum geht, jährlich mehr als 60 Millionen Flüge der
Verkehrs-, Militär-, Geschäfts- und Allgemeinen Luftfahrt zu planen, zu
navigieren, zu überwachen und zu optimieren. Unsere Plattformen unterstützen die
Besatzungs-, Flotten- und Flugplanung, das Streckennetz- und Betriebsmanagement
sowie Cockpitlösungen. Unsere Navigationsdaten sind weiterhin der weltweite
Standard. Von der Erfindung gedruckter Luftfahrtkarten vor einem Jahrhundert bis
zu unserer führenden Rolle im heutigen KI-gestützten Zeitalter verbinden wir als
Plattform für die Luftfahrtbranche fundierte Fachexpertise mit beispiellosen
Erkenntnissen.
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an
Brett Griffin
press@jepp.com (mailto:press@jepp.com)
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1d18f4a-bf05-4987-
bd0a-dc8f2f3edf4b
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