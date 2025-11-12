GNW-News: JETOUR Media Alliance Tech Tour 2025 erfolgreich abgeschlossen

^WUHU, China, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die JETOUR Media Alliance (JMA)

Tech Tour 2025 wurde erfolgreich in Wuhu, Provinz Anhui, abgeschlossen. Im

Rahmen der Veranstaltung kamen Vertreter führender Automobilmedien aus aller

Welt am Hauptsitz von JETOUR zusammen. Die Teilnehmer erhielten durch

verschiedene Technologievorstellungen, Workshops und Testfahrten einen

systematischen Einblick in die neuesten Entwicklungen von JETOUR im Bereich der

neuen Energie- und Hybrid-Offroad-Technologien sowie in die globale Strategie

des Unternehmens.

Demonstration technischer Stärke: Die GAIA-Architektur definiert die nächste

Generation hybrider Offroad-Fahrzeuge

Ein zentraler Bestandteil der Tech Tour war eine umfassende Präsentation der

GAIA-Architektur. Diese Architektur beinhaltet vier Kernmodule - die GAIA-

Plattform, das GAIA-Cockpit, den GAIA-Piloten und GAIA Travel(+) - und wurde

entwickelt, um den Anforderungen der neuen Energie-Ära an die Geländegängigkeit

gerecht zu werden.

Der G700, ein geländegängiger Premium-Hybrid-Offroad-SUV, der auf der GAIA-

Architektur basiert, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Während der ersten weltweiten Testfahrt für Medienvertreter fand der G700

aufgrund seiner robusten Leistungsentfaltung und intelligenten Steuerungssysteme

breite Anerkennung und demonstrierte damit eindrucksvoll die technische

Kompetenz und das Markenbewusstsein von JETOUR im Premium-Hybrid-Offroad-

Segment.

Verstärkung der globalen Stimmen: JMA vertieft Zusammenarbeit

Die Tech Tour war auch ein wichtiger Meilenstein für die Zusammenarbeit

innerhalb der JETOUR Media Alliance (JMA). Während der Veranstaltung

organisierte JETOUR mehrere Workshops für einen intensiven Austausch mit den

globalen Medien.

Dank des Zusammenspiels von Seminaren und praktischen Erfahrungen konnten die

Gäste ein intuitiveres Verständnis für die technische Roadmap und die

strategische Ausrichtung von JETOUR im Bereich der Hybrid-Geländewagen gewinnen.

Laut zahlreicher Teilnehmer bietet der G700 eine außergewöhnliche Balance

zwischen Leistung, Intelligenz und Effizienz, was seine starke

Wettbewerbsfähigkeit in Märkten wie dem Nahen Osten und Afrika unterstreicht, wo

große Reichweite und überlegene Geländegängigkeit von entscheidender Bedeutung

sind. Medienvertreter aus Saudi-Arabien, Ägypten und Chile teilten ebenfalls

wertvolles Feedback lokaler Nutzer zu Geländegängigkeit, Reichweite und

intelligenten Funktionen und lieferten damit wichtige Erkenntnisse für die

weitere Produktoptimierung und Globalisierung von JETOUR.

Medien-Workshop zur zukünftigen hybriden Offroad-Mobilität

Mit der bevorstehenden weltweiten Markteinführung des G700 treibt JETOUR seine

Vision voran, die weltweit führende Marke für Hybrid-Geländewagen zu werden. Die

Marke wird durch ein globales?6+N"-Forschungs- und Entwicklungssystem und ein

Team von 4.000 innovativen Mitarbeitern unterstützt und ist mittlerweile in 91

Ländern und Regionen mit 8 Tochtergesellschaften im Ausland vertreten. Damit

stärkt sie ihr globales Netzwerk und definiert weltweit neue Standards für

Hybrid-Geländewagen.

