GNW-News: JFB und XTEND kündigen einen Unternehmenszusammenschluss im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, um einen Nasdaq-notierten US-Marktführer für KI-g...
^* Zu den strategischen Investoren in die Fusion zählen Eric Trump, Unusual
Machines (NYSE: UMAC), American Ventures LLC, Protego Ventures, Aliya
Capital und die Agostinelli Group.
* Der implizite Erwerbswert, basierend auf dem Preis pro Aktie bei
gleichzeitiger privater Platzierung, liegt bei 1,5 Milliarden US-Dollar.
* Die Fusion soll ein autonomes Unternehmen für Verteidigungs- und
Sicherheitssysteme schaffen, das KI-gesteuerte robotische Betriebssysteme
mit etablierten US-Betriebs- und Infrastrukturfähigkeiten kombiniert und so
die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer verbündeten Nationen
stärkt.
PALM BEACH, Florida, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JFB Construction Holdings
(Nasdaq: JFB), ein Immobilienentwicklungs- und Bauunternehmen, gab heute
bekannt, dass es im Rahmen einer reinen Aktientransaktion eine endgültige
Vereinbarung für die Fusion mit XTEND (https://www.xtend.me/), einem
softwareorientierten Verteidigungstechnologieunternehmen mit dem AI XTEND
Operating System (XOS) geschlossen hat. Der Unternehmenszusammenschluss wird
zudem durch strategische Investitionen von Eric Trump, Unusual Machines (NYSE:
UMAC), American Ventures LLC, Protego Ventures und Aliya Capital unterstützt.
Nach dem Zusammenschluss wird erwartet, dass das dadurch entstandene Unternehmen
in XTEND AI Robotics umbenannt und unter dem Ticker?XTND" an der Nasdaq
gelistet wird.
Die zusammengeführte Firma mit Hauptsitz und Produktionsstätte in Tampa,
Florida, erwartet eine gute Positionierung, um ein führender US-Anbieter von KI-
gesteuerten autonomen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen zu werden. XTEND
liefert autonome Systeme der nächsten Generation für Verteidigung, öffentliche
Sicherheit und private Security-Anwendungen, die auf seinem bewährten
Betriebssystem XOS basieren. Die Produkte von XTEND sind mit
Fernsteuerungsfunktionen ausgestattet, die es mehreren Luft-, Boden- und
Seedrohnen ermöglichen, komplexe dynamische Missionen mit sofortiger
Einsatzbereitschaft auszuführen.
Außerdem soll die Transaktion den Ausbau und die Erhöhung der NDAA-konformen,
aus den USA stammenden inländischen Kapazitäten in der Produktionsstätte von
XTEND in Tampa, Florida, unterstützen und letztlich die Lieferung von XTEND-
Produkten an Kunden in den USA, der NATO und Asien beschleunigen.
Aviv Shapira, Chief Executive Officer und Mitbegründer von XTEND, erklärte:
?Die Nachfrage nach Systemen, die Bediener vor Gefahren schützen, steigt
angesichts der zunehmenden Instabilität der globalen Sicherheitslage rapide an
und stellt derzeit eine der größten Marktchancen im Bereich der
Verteidigungstechnologie dar. Durch den Zusammenschluss unserer Plattform mit
JFB erwerben wir die Ressourcen, die wir zur Skalierung unserer
Fertigungskapazitäten in den USA benötigen, und erhalten Zugang zu den
öffentlichen Märkten der Vereinigten Staaten."
Joseph F. Basile III, Chief Executive Officer von JFB, kommentierte:
?Was uns an XTEND besonders interessiert, ist die Stärke und Skalierbarkeit
seines KI-gesteuerten Betriebssystems. XOS ist nicht einfach nur ein Produkt,
sondern eine zentrale Autonomieplattform, die Software, Hardware und
Missionsausführung in reale Umgebungen integriert. Durch die Kombination des
Betriebssystems und der fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von XTEND mit der
Ausführungs-, Infrastruktur- und Ausbaukompetenz von JFB sehen wir eine klare
Chance, die Fertigung in den USA zu beschleunigen, die Produktion
verantwortungsbewusst zu skalieren und eine in Amerika gebaute und für die
öffentlichen Märkte bereite Verteidigungstechnologieplattform der nächsten
Generation zu unterstützen."
Laut den Bedingungen der Fusionsvereinbarung werden die Aktionäre von XTEND und
JFB Aktien einer neuen Holdinggesellschaft mit dem Namen XTEND AI Robotics
erhalten. Nach Abschluss der Transaktion würden die derzeitigen XTEND-Aktionäre
auf Pro-forma-Basis etwa 70,0 % und die JFB-Aktionäre etwa 30,0 % der Aktien von
XTEND AI Robotics nach Verwässerungseffekt besitzen. Nicht eingeschlossen wären
Aktien, die für eine Ausgabe im Rahmen der Aktienoptionspläne von XTEND AI
Robotics reserviert sind.
Die Fusion wurde vom Vorstand beider Unternehmen einstimmig beschlossen und von
den JFB-Aktionären als Mehrheitsbesitzer der ausgegebenen Stammaktien von JFB
schriftlich genehmigt. Die Beteiligten gehen von einem Abschluss der Transaktion
Mitte 2026 aus.
Berater
Stifel ist alleiniger Finanzberater und Kapitalmarktberater von XTEND.
Paul Hastings LLP, H-F & Co, Banai Azriel Stern und Meitar Law Offices fungieren
als Rechtsberater von XTEND.
Dominari Securities LLC ist alleiniger Platzierungsagent für JFB Construction.
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP und Amit Pollak Matlon fungieren als
Rechtsberater von JFB.
Über JFB Construction Holdings
JFB Construction Holdings (?JFB") verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich
Wohn- und Gewerbebau sowie in der Projektentwicklung. Das Unternehmen verfügt
über eine umfassende Erfahrung im Bau von Wohnanlagen, Einkaufszentren,
nationalen Franchises, exklusiven Anwesen und Reiterhöfen sowie über zwei
Millionen Quadratmetern Gewerbe- und Einzelhandelsflächen. JFB besitzt
professionelles Fachwissen aus der Praxis, das zu der Qualität und Produktivität
geführt hat, für die das Unternehmen bekannt ist.
Der gute Ruf von JFB basiert auf dem Vertrauen seiner Kunden und dem Mehrwert,
den das Unternehmen bei jedem Projekt bietet.
JFB ist stolz darauf, die meisten Projekte durch Empfehlungen und wiederkehrende
Kundschaft zu erhalten und bis heute in 36 US-Bundesstaaten Generalunternehmens-
und Bauleitungsdienste erbracht zu haben.
Über XTEND
XTEND (https://www.xtend.me/) ist ein softwareorientiertes Unternehmen für
Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie, das ein einheitliches
Betriebsökosystem für menschengeführte Autonomie in der Luft, zu Lande und zu
Wasser aufbaut. Die Produkte von XTEND basieren auf dem proprietären
Betriebssystem XOS und sind so konzipiert, dass Verteidigungs-, öffentliche
Sicherheits- und private Security-Organisationen autonome Systeme in komplexen,
risikoreichen Umgebungen sofort schlüsselfertig bereitstellen, skalieren und
betreiben können. Das Unternehmen wurde in Tel Aviv, Israel, gegründet und hat
seinen Hauptsitz in Tampa, Florida. Es kombiniert kampferprobte Software mit
missionsoptimierten Plattformen, Kapazitäten und Fertigungsinfrastruktur, um
integrierte, NDAA-konforme Lösungen in großem Maßstab zu liefern. Mit mehr als
10.000 global eingesetzten operativen Systemen vertraut man XTEND weltweit, wenn
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Missionsausführung von entscheidender Bedeutung
sind. Weitere Informationen finden Sie unter http://ww.xtend.me.
WICHTIGER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erklärungen im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der?Securities Act") und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen im Allgemeinen Aussagen
über die potenzielle Transaktion zwischen XTEND Reality Expansion Ltd. (?XTEND")
und JFB Construction Holdings (?JFB"), einschließlich Aussagen über die
erwarteten Auswirkungen und Vorteile der potenziellen Transaktion, den Zeitpunkt
des Abschlusses der Transaktion und strategische Initiativen für XTEND AI
Robotics (?XTEND AI Robotics") nach dem Abschluss. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete
Aussagen sein. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand
von Begriffen wie?eventuell",?werden",?Ausblick",?sollte",?erwartet",
?plant",?geht davon aus",?könnte",?beabsichtigt",?zielt ab",
?prognostiziert",?erwägt",?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell"
oder?fortsetzen" bzw. der Verneinung dieser Begriffe oder anderer ähnlicher
Ausdrücke identifizieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung
sind lediglich Prognosen. Die Geschäftsleitung von Xtend und JFB stützt diese
zukunftsgerichteten Aussagen hauptsächlich auf aktuelle Erwartungen und
Prognosen über zukünftige Ereignisse und Finanztrends, die sich ihrer Ansicht
nach auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse
auswirken könnten. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und
beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf folgende Faktoren: Die Transaktion wird möglicherweise
nicht vollzogen; es kann zu Schwierigkeiten bei der Integration und Realisierung
der erwarteten Vorteile der Transaktion kommen; Xtend und JFB müssen
möglicherweise Ressourcen einsetzen, die in anderen Bereichen ihres Geschäfts
benötigt werden; es können Verbindlichkeiten bestehen, die derzeit nicht
bekannt, wahrscheinlich oder schätzbar sind; die Transaktion kann dazu führen,
dass die Geschäftsleitung einen Großteil ihrer Zeit und Aufmerksamkeit für
Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion und der Integration aufwenden muss;
die erwarteten Synergien und betrieblichen Effizienzsteigerungen, die auf die
Transaktion zurückzuführen sind, werden möglicherweise nicht innerhalb des
erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht erreicht; es können erhebliche
Transaktions- und Integrationskosten im Zusammenhang mit der Transaktion
anfallen; es besteht die Möglichkeit, dass JFB zum Zeitpunkt des Abschlusses
nicht über ausreichende Barmittel verfügt, um die Mindestbarzahlungsbedingung zu
erfüllen; Rechtsverfahren, die nach Bekanntgabe der Transaktion gegen JFB und
Xtend eingeleitet werden könnten, führen eventuell zu einem ungünstigen
Ergebnis; mit dem Geschäft verbundene Risiken können zu zusätzlichen
strategischen und operativen Risiken führen, die sich auf die Risikoprofile von
Xtend, XTEND AI Robotics und JFB auswirken können und die möglicherweise nicht
von jedem Unternehmen wirksam gemindert werden können; die Fähigkeit von JFB,
Bauprojekte oder andere Transaktionen termingerecht und innerhalb des Budgets
abzuschließen; Wetteränderungen und das Auftreten von Naturkatastrophen und
Pandemien; die kürzlich von Regierungen verhängten Zölle auf Baumaterialien wie
Stahl, Aluminium und Holz; Störungen in den Lieferketten; Anstieg der Kosten für
Arbeitskräfte und Baumaterialien; die Fähigkeit von JFB, sichere Baustellen zu
gewährleisten; die Abhängigkeit von Xtend von einer begrenzten Anzahl Kunden aus
dem Verteidigungs- und Sicherheitsbereich der Regierung, die einen wesentlichen
Teil seines Geschäfts ausmachen; erhebliche Verzögerungen oder Kürzungen bei den
Mittelzuweisungen, den Programmen von Xtend und bestimmten staatlichen
Finanzierungen und Programmen im weiteren Sinne, unter anderem als Folge einer
anhaltenden Haushaltskrise und/oder eines Shutdowns der Regierung und/oder im
Zusammenhang mit der globalen Sicherheitslage oder anderen globalen Ereignissen;
verstärkter Wettbewerb innerhalb der Märkte und Bieterproteste von JFB und
Xtend; Änderungen der Beschaffungsvorschriften und anderer US-amerikanischer und
ausländischer Gesetze, einschließlich Änderungen durch
Durchführungsverordnungen, Vertragsbedingungen und -praktiken, die für unsere
Branche gelten, Feststellungen bestimmter zuständiger Regierungen hinsichtlich
unserer Einhaltung dieser Anforderungen, eine aggressivere Durchsetzung dieser
Anforderungen und Änderungen der Geschäftspraktiken der Kunden von Xtend
weltweit; unangemessenes Verhalten von Mitarbeitern, Vertretern,
Subunternehmern, Lieferanten, Geschäftspartnern oder Joint Ventures, an denen
Xtend beteiligt ist, einschließlich Auswirkungen auf den guten Ruf von Xtend und
seine Geschäftsfähigkeit; Cyber- und andere Sicherheitsbedrohungen oder
Störungen, denen Xtend und JFB, ihre Kunden oder Lieferanten und andere Partner
ausgesetzt sind, sowie Änderungen der entsprechenden Vorschriften; und die
Fähigkeit von Xtend, Innovationen, neue Produkte und Technologien zu entwickeln,
Fortschritte zu erzielen und von der digitalen Transformation zu profitieren
sowie Technologien zu pflegen, um den Anforderungen der Kunden von Xtend gerecht
zu werden. Darüber hinaus könnten eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen,
dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von JFB, Xtend oder XTEND AI
Robotics sowie andere zukünftige Umstände erheblich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die wichtigen Faktoren, die im
Abschnitt?Risikofaktoren" in der Registrierungserklärung auf Formular S-4, die
von JFB und XTEND AI Robotics einzureichen ist, erörtert werden, da diese
Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen bei der Securities and Exchange Commission
(der?SEC") eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können. Dazu zählen
unter anderem die Investor-Relations-Website von Xtend unter www.xtend.me
(http://www.xtend.me) und die Investor-Relations-Website von JFB
unter https://investors.jfbconstruction.net/. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten
nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und, sofern dies nach geltendem Recht
erforderlich ist, übernehmen weder Xtend noch JFB die Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.
Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine
Aufforderung, auf irgendeine Weise abzustimmen oder einem Vorgang zuzustimmen,
dar. Wertpapiere dürfen nicht in einem Rechtsraum ausgegeben oder verkauft
werden, in dem solch ein Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den
Wertpapiergesetzen des betreffenden Rechtsraums ungesetzlich wäre. Ein Angebot
von Wertpapieren darf nur auf der Grundlage eines Prospekts erfolgen, der den
Anforderungen von Abschnitt 10 des US-amerikanischen Securities Act entspricht.
Im Zusammenhang mit der Transaktion wird XTEND AI Robotics eine
Registrierungserklärung auf Formular S-4 einreichen, die eine
Informationserklärung von JFB, eine Vollmachtserklärung von XTEND und einen
Prospekt von XTEND AI Robotics enthalten wird. Nachdem die
Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird JFB seinen Aktionären
eine endgültige Informationserklärung zusenden, die Teil der
Registrierungserklärung sein wird. Diese Mitteilung ersetzt nicht die
Informationserklärung/Vollmachtserklärung/den Prospekt oder die
Registrierungserklärung bzw. andere Dokumente, die JFB oder XTEND AI Robotics im
Zusammenhang mit der Transaktion eventuell bei der SEC einreichen und an ihre
Aktionäre versenden. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON XTEND UND JFB WIRD
DRINGEND EMPFOHLEN, DIE INFORMATIONSERKLÄRUNG/VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT
ODER DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG SOWIE ALLE ANDEREN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC
EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR
SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger und
Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare der Informationserklärung/des
Prospekts (sobald verfügbar) und anderer Dokumente, die von JFB bei der SEC
eingereicht wurden, über die Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten.
Exemplare der von JFB bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der
Website von JFB unter https://investors.jfbconstruction.net/ verfügbar.
Ansprechpartner bei JFB Construction Holdings:
CORE IR
Mike Mason
516 222 2560
investors@jfbconstruction.net (mailto:investors@jfbconstruction.net)
Ansprechpartnerin bei XTEND:
Headline Media
Sarah Small
929 255 1449
sarah@headline.media (mailto:sarah@headline.media)
XTEND Anlegerkontakt:
MZ North America
Shannon Devine
XTEND@mzgroup.us (mailto:XTEND@mzgroup.us)
203-741-8811
