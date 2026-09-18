GNW-News: Jiangsu-Deutschland-Dialog 2026 in Changzhou

^CHANGZHOU, China, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 17. September fand der

Jiangsu-Deutschland-Dialog 2026 im Chinesisch-Deutschen Innovations- und

Industriepark Changzhou statt. Unter dem Motto?Förderung der Energiewende für

eine gemeinsame grüne Entwicklung" wurden neue Chancen für die Energiewende und

die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit sowie neue Wege für die industrielle

Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland erörtert.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5620/eng)

Changzhou betrachtet Deutschland seit vielen Jahren als wichtigen Partner für

die internationale Zusammenarbeit. Die Stadt unterhält derzeit sieben

Städtepartnerschaften mit deutschen Städten - das entspricht etwa einem Drittel

aller Städtepartnerschaften zwischen der Provinz Jiangsu und Deutschland. In

Changzhou haben sich fast 300 Unternehmen mit deutscher Beteiligung angesiedelt,

während Unternehmen aus Changzhou in 66 Projekte in Deutschland investiert

haben. In den vergangenen Jahren wurde die Zusammenarbeit zwischen Changzhou und

Deutschland in den Bereichen Industrie, Forschung und Entwicklung sowie

Talentförderung kontinuierlich ausgebaut.

Deutsche Unternehmen bauen ihre Präsenz in Changzhou weiter aus und

unterstreichen damit ihr Vertrauen in die langfristigen Entwicklungsperspektiven

in China. Laut der jüngsten Umfrage planen 61 Prozent der deutschen Unternehmen,

ihre Investitionen in China in den kommenden zwei Jahren zu erhöhen.

Gleichzeitig treiben deutsche Unternehmen die Lokalisierung ihrer

Geschäftstätigkeit voran und integrieren sich immer stärker in das chinesische

Wirtschafts- und Innovationsökosystem. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten

für die Zusammenarbeit zwischen Firmen aus beiden Ländern.

Die grüne Transformation ist zu einem wichtigen Bereich der deutsch-chinesischen

Wirtschafts- und Handelskooperation geworden. Im Jahr 2025 initiierten

chinesische Unternehmen 228 Investitionsprojekte in Deutschland, wobei mehr als

ein Drittel der Investitionen auf die grüne Transformation und die

Kreislaufwirtschaft entfiel. Im Rahmen der Veranstaltung wurden acht chinesisch-

deutsche Kooperationsprojekte vorgestellt. Zudem wurde die?Plattform für die

Unternehmensgründungsförderung deutscher Unternehmen in Changzhou" offiziell ins

Leben gerufen, um deutsche KMU, die sich in China niederlassen, ihre

Technologien vermarkten und ihre Märkte ausbauen möchten, gezielt und

professionell zu unterstützen.

Ein Höhepunkt des diesjährigen Jiangsu-Deutschland-Dialogs war die Premiere der

?AHK Nacht der Innovationen". Die auf den Energiesektor ausgerichtete

Veranstaltung widmete sich Zukunftsthemen wie der Energiewende, der Steigerung

der industriellen Energieeffizienz , einer CO?-freien Energieversorgung und

intelligenten Energiespeicherlösungen. Durch Projektpräsentationen und den

Austausch über Technologien wurden Verbindungen zwischen innovativen Akteuren

aus China und Deutschland geknüpft. Auch künftig wird Changzhou die Plattform

des Jiangsu-Deutschland-Dialogs nutzen, um Innovationen im Bereich grüner

Technologien voranzutreiben, die Zusammenarbeit in Industrie und Lieferketten zu

stärken, die Umsetzung weiterer gemeinsamer Projekte zu fördern und die lokale

Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland weiter zu vertiefen.

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558Â°