GNW-News: Jiangxi Fengcheng ist Gastgeber der Circular Economy Industry Innovation and Development Conference zum Erfahrungsaustausch über die grüne Transfor...

^YICHUN, China, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich fand in Fengcheng

(Provinz Jiangxi) die Circular Economy Industry Innovation and Development

Conference (Konferenz für Innovation und Entwicklung der Kreislaufwirtschaft)

unter dem Motto?Circular Empowerment, Innovative Symbiosis" (Stärkung der

Kreislaufwirtschaft, innovative Symbiose) statt. Die Konferenz wurde gemeinsam

vom Xinhua Daily Telegraph und der Niederlassung der Xinhua News Agency in

Jiangxi veranstaltet und vom Stadtkomitee der KPCh Fengcheng, der Volksregierung

der Stadt Fengcheng und dem Fengcheng Circular Economy Park ausgerichtet. Mehr

als 200 Vertreter von Branchenverbänden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen

nahmen teil, um gemeinsam Wege für eine hochwertige Entwicklung der

Kreislaufwirtschaft zu erörtern.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4877/eng)

Als Modell auf Landkreisebene für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in

China hat sich Fengcheng erfolgreich von einem ehemaligen Distributionszentrum

für Ressourcenrecycling zu einer nationalen Demonstrationsbasis für die grüne

Industrie gewandelt. Es entstand ein Industriecluster, dessen Kern die

Aufbereitung von recyceltem Kupfer, Aluminium und Kunststoffen bildet. Im Jahr

2024 erreichte der Gesamtwert der Industrieproduktion im Bereich der

Kreislaufwirtschaft im Park 56,85 Milliarden Yuan. Dabei entfielen auf

recyceltes Altkupfer etwa 12 % und auf recyceltes Altaluminium etwa 7,3 % des

nationalen Gesamtaufkommens.

Auf der Konferenz erklärte Zhang Shuji, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh

Fengcheng, dass die Stadt durch den Aufbau eines geschlossenen Kreislaufsystems

(?Ressource-Produkt-Abfall-Recyclingressource") nicht nur eine industrielle

Modernisierung erreicht, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz

geleistet hat. Allein durch die Nutzung von recyceltem Kupfer und Aluminium

konnten im Jahr 2024 die Kohlenstoffemissionen um 11,76 Millionen Tonnen gesenkt

werden.

Im Rahmen der Konferenz wurde zudem das?Blue Book on the High-Quality

Development of Circular Economy in Fengcheng, Jiangxi" (Blaubuch über die

hochwertige Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in Fengcheng, Jiangxi)

veröffentlicht. Es fasst die Entwicklungslogik und die praktischen Erfahrungen

von Fengcheng systematisch zusammen und formuliert das Ziel, ein?nationales

Drehkreuz für grüne Lieferketten" aufzubauen. Damit bietet es wertvolle

Referenzwerte für den asiatischen Raum, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern

und eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren.

Quelle: Fengcheng Circular Economy Park

Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°