03.02.2026 12:09:38
GNW-News: Jitterbit CRO Luca Taglioretti als 2026 CRN Channel Chief ausgezeichnet
^ALAMEDA, Kalifornien, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit
(https://www.jitterbit.com/de?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_c
ampaign=CRN+Channel+Chief+2026), ein weltweit führender Anbieter für die
Beschleunigung der digitalen Transformation in Unternehmens-Systemen, gab heute
bekannt, dass Chief Revenue Officer Luca Taglioretti in die Liste der CRN®
Channel Chiefs 2026 aufgenommen wurde. Diese jährliche Auszeichnung ehrt
Führungskräfte von IT-Anbietern und Distributoren, die die Channel-Strategie
maßgeblich gestalten sowie Innovationen und Partnerschaften in der Branche
vorantreiben.
Luca Taglioretti wurde für seine führende Rolle bei der Weiterentwicklung des
Partner-Ökosystems von Jitterbit ausgewählt, die auf den Start des neuen
globalen Partnerprogramms (https://www.jitterbit.com/de/partner-
program/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=CRN+Channel+C
hief+2026) im Juni 2025 folgte (https://www.jitterbit.com/de/press-release/new-
jitterbit-partner-program-enables-global-channel-to-deliver-enterprise-
automation/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=CRN+Channe
l+Chief+2026). Das Programm wurde entwickelt, um Partner zu befähigen,
Automatisierungslösungen für Unternehmen und agentische KI über die Jitterbit
Harmony-Plattform
(https://www.jitterbit.com/de/harmony/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Refer
ral&utm_campaign=CRN+Channel+Chief+2026) bereitzustellen, und hat die
Marktreichweite von Jitterbit in wichtigen globalen Gebieten beschleunigt.
?Es ist mir eine Ehre, von CRN anerkannt zu werden und ein Team zu leiten, das
sich so intensiv für den Erfolg unserer Partner einsetzt", sagte Taglioretti.
?Seit der Neubelebung unseres Partnerprogramms im letzten Jahr haben wir uns
darauf konzentriert, die notwendigen Schulungen und KI-gestützten Tools
bereitzustellen, damit unsere Partner komplexe Herausforderungen in den
Bereichen Automatisierung, Integration und App-Entwicklung lösen können. Diese
Auszeichnung spiegelt den gemeinsamen Erfolg unseres Teams und unserer globalen
Partner bei der Umsetzung spürbarer Geschäfts-Transformationen wider".
Unter Tagliorettis Leitung hat Jitterbit ein signifikantes Wachstum im Channel
erzielt:
* Schnelle Partnerakquise: Seit Juli 2025 wurden mehr als 60 globale Partner
für das neue Programm gewonnen.
* Onboarding-Geschwindigkeit: Im Durchschnitt wurden wöchentlich drei neue
Partner unter Vertrag genommen.
* Globale Diversifizierung: Die Partnerpräsenz wurde erfolgreich in den
Regionen EMEA (40 %), NOAM (30 %), LATAM (20 %) und APAC (10 %) ausgebaut.
?Lucas strategischer Fokus war entscheidend, um unsere Channel-Initiativen auf
die Nachfrage der Unternehmen nach verantwortungsvoller KI und nahtloser
Automatisierung auszurichten", sagte Bill Conner, President und CEO von
Jitterbit.?Durch die Optimierung des Onboardings und Supports unserer globalen
Partner hat er einen skalierbaren Rahmen geschaffen, der beiderseitigen Mehrwert
schafft. Wir bleiben der Exzellenz im Channel verpflichtet, während wir unsere
globalen Aktivitäten weiter ausbauen und Managed Service Provider (MSP)-Angebote
für KI-orientierte Partner konzipieren".
Zentral für das Wachstum des Programms ist zudem die technische Befähigung durch
die Jitterbit University (JBU), die sicherstellt, dass Partner über das
Fachwissen verfügen, um komplexe KI-, Automatisierungs- und Integrationslösungen
bereitzustellen. Seit ihrer Gründung umfasst der partnerspezifische Einfluss des
Lernprogramms:
* Lern-Engagement: Mehr als 5.000 Lernende auf Partnerseite haben die JBU
insgesamt für technische Schulungen genutzt.
* Programm-Einschreibung: Über 500 Personen in Partnerorganisationen sind
derzeit für den formalen Lernpfad des Partnerprogramms angemeldet.
* Technische Kompetenz: Fast 425 Partner haben den Status als?Jitterbit
Certified Integration Developers" erreicht, wobei sich weitere 250+ in der
Ausbildung für ausgewählte Partner-Zertifizierungspfade befinden.
Die Liste der Channel Chiefs 2026 ist online unter www.CRN.com/ChannelChiefs
(http://www.crn.com/ChannelChiefs) einsehbar.
Weitere Informationen über das Partnerprogramm von Jitterbit finden Sie unter
https://www.jitterbit.com/partner-program/
(https://www.jitterbit.com/de/partner-
program/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=CRN+Channel+C
hief+2026).
Über Jitterbit
Für Unternehmen, die modernisieren und innovieren wollen, bietet Jitterbit eine
einheitliche, KI-gestützte Low-Code-Plattform für Integration, Orchestrierung,
Automatisierung und App-Entwicklung, die die Geschäftstransformation
beschleunigt, die Produktivität steigert und Werte freisetzt. Die Jitterbit
Harmony-Plattform, einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und EDI, macht
Abläufe zukunftssicher, reduziert Komplexität und treibt Innovationen für
Unternehmen weltweit voran. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com
(https://www.jitterbit.com/de?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_c
ampaign=CRN+Channel+Chief+2026) und folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/jitterbit/).
About The Channel Company
The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter für Channel-
Wachstum für die top Technologiemarken der Welt. Wir beschleunigen den Erfolg in
strategischen Kanälen für Technologieanbieter, Lösungsanbieter und Endanwender
mit erstklassigen Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services,
strategischer Beratung sowie exklusiven Markt- und Zielgruppen-Erkenntnissen.
TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital
verwaltet werden, einer Private-Equity-Firma mit Sitz in New York City. Für
weitere Informationen besuchen Sie thechannelco.com (http://thechannelco.com).
Medienkontakt:
Geoff Blaine
Jitterbit
E-Mail: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)
