GNW-News: Jitterbit setzt voll auf Partner - und belohnt sie entsprechend

^ALAMEDA, Kalifornien, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit

(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con

tent=Jitterbit+Catalyst), ein weltweit führender Anbieter von intelligenter

Automatisierung und rechenschaftsfähiger KI, hat heute zwei neue Ernennungen im

Vertriebsmanagement sowie den Start seines Catalyst-Partnerprogramms bekannt

gegeben. Das neu gestaltete Programm legt transparent offen, was Reseller,

Distributoren und Systemintegratoren verdienen können.

Für die schnelle Umsetzung dieser Strategie hat Jitterbit Bryan Hoffman zum Vice

President und General Manager, Sales, Nordamerika, sowie Bojan Petrovic zum Vice

President und General Manager, Sales, EMEA und APAC, ernannt.

?Partner sind der Schlüssel zu unserem Wachstum und sie sollten niemals im

Unklaren darüber sein, was sie mit uns verdienen", sagte Mark Logan, Präsident

und CEO von Jitterbit.?Bryan und Bojan bringen fundiertes Fachwissen in den

Bereichen Integration, Daten und Channel-Vertrieb mit und das "Catalyst-Partner

Program" bietet ihnen ein klares, öffentlich bekannt gegebenes Angebot, das sie

auf den Markt bringen."

Hoffman war zuletzt Vice President, Nordamerika bei Qlik, wo er die Bereiche

Enterprise-, Commercial- und OEM-Vertrieb leitete. Petrovic mit Sitz in

Stuttgart verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von

Vertriebsteams für Unternehmenssoftware, darunter leitende Positionen bei Qlik,

Attunity und Axway sowie zuletzt als Vice President of Global Sales bei CluedIn.

Jitterbit-Partnerprogramm - Entwickelt, damit Partner innerhalb von 90 Tagen

Umsatz machen können

Das Catalyst-Partner Program folgt auf bedeutende Fortschritte der Jitterbit

Harmony-Plattform für Integration, Prozessautomatisierung, Anwendungsentwicklung

und Agentic AI. Es bietet Partnern mehr Möglichkeiten, Kunden dabei zu

unterstützen, Systeme zu vernetzen, Arbeitsabläufe zu optimieren und komplexe

IT-Umgebungen zu vereinfachen. Es richtet sich an Wiederverkäufer,

Systemintegratoren und IT-Beratungen sowie an ISV- und OEM-Partner.

?Wir möchten, dass Partner in der Zusammenarbeit mit Jitterbit eine klare

kommerzielle Chance sehen. Bessere Margen, Dealschutz und ein Vertriebsteam, das

auf ihren Erfolg ausgerichtet ist, geben ihnen größeres Vertrauen, in unsere

Plattform zu investieren", erklärte Chris Stoddard, Chief Revenue Officer bei

Jitterbit.

Zu den wichtigsten Elementen des Programms gehören:

* Offengelegte Margen. Reseller erhalten einen Grundrabatt von 20 % bis 30 %

je nach Partnerstufe plus einen Aufschlag von 10 % auf registrierte Deals,

was eine Gesamtmarge von bis zu 40 % ergibt.

* Marge über die gesamte Laufzeit. Bei mehrjährigen Verträgen mit Neukunden

gilt die Partnermarge für jedes Vertragsjahr, nicht nur bei der

Unterzeichnung.

* Schnellstart-Programm. Neue Partner verdienen zusätzliche 10 % Marge auf

ihre ersten drei registrierten Deals, die innerhalb von 90 Tagen nach der

Unterzeichnung abgeschlossen werden, und behalten für ihr erstes volles Jahr

den Accelerate-Status.

* Services und Befähigung. Partner erhalten kostenlose Vertriebs- und

technische Zertifizierungen, kostenfreie Sandbox- und Demo-Umgebungen sowie

vom ersten Tag an einen zugewiesenen Partner Manager und Sales Engineer.

Partner können unter https://www.jitterbit.com/partner-program/

(https://www.jitterbit.com/partner-

program/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_content=Jitterbit+Cata

lyst) mehr über Jitterbit Catalyst erfahren und sich bewerben.

Über Jitterbit

Jitterbit beschleunigt die Datentransformation, indem es rechenschaftsfähige KI-

Agenten, Anwendungen und Automatisierung auf der branchenweit einzigen KI-

gestützten Plattform vereint. Harmony genießt in über 60 Ländern das Vertrauen

der Kunden und belegt Platz 1 beim ROI für Unternehmen. Die Harmony-Plattform

ermöglicht jedem Benutzer das sichere Erstellen, Bereitstellen und Verwalten

intelligenter Automatisierung und KI-Agenten. Die Harmony-Plattform, die iPaaS,

EDI, App Builder, API Manager und MCP umfasst, bietet intelligente

Automatisierung und verlässliche Kontrolle für Unternehmen weltweit. Wir

integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der Arbeit mit

Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com

(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con

tent=Jitterbit+Catalyst) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

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