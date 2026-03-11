NASDAQ Composite Index
GNW-News: JLT Mobile Computers und QUAD GmbH Advanced Systems geben strategische Partnerschaft im DACH-Markt bekannt
^Image description
Image available: pressrelease@pr.jltmobile.com
(mailto:pressrelease@pr.jltmobile.com)
Växjö, Schweden, 11. März 2026 ***JLT Mobile Computers, ein weltweit führender
Entwickler und Hersteller zuverlässiger mobiler Computerlösungen für
anspruchsvolle Umgebungen, gibt eine strategische Partnerschaft mit der QUAD
GmbH Advanced Systems bekannt. Die Zusammenarbeit stärkt die Präsenz von JLT im
DACH-Markt erheblich, indem bewährte robuste Technologien mit tiefgehender
lokaler Marktkenntnis und Kompetenz in der Systemintegration kombiniert werden.
Stärkung von Industrie- und Logistiklösungen
Durch diese Partnerschaft erhalten Systemintegratoren und Reseller im
deutschsprachigen Europa Zugang zu einem umfassenden Portfolio robuster
Fahrzeug- und Gabelstapler-Terminals für Anwendungen in Logistik, Fertigung,
Transport, Lagerhaltung, Häfen und weiteren industriellen Einsatzgebieten. Die
QUAD GmbH übernimmt dabei die lokale Beratung, Systemintegration sowie den
Kundensupport und stellt sicher, dass Kunden maßgeschneiderte Lösungen und eine
zuverlässige Projektumsetzung erhalten.
Als Teil des gemeinsamen Angebots werden JLT Mobile Computers und QUAD GmbH
Advanced Systems ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen, um die Anforderungen
anspruchsvoller industrieller Umgebungen optimal zu erfüllen.
Robuste Leistung für anspruchsvolle Umgebungen
Im Rahmen des Portfolios bietet die QUAD GmbH künftig robuste Terminals mit 10-,
12- und 15-Zoll-Displays an, die für einen zuverlässigen Betrieb unter extremen
Bedingungen wie Tiefkühlumgebungen, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit sowie für
den kontinuierlichen 24/7-Einsatz ausgelegt sind.
Stellungnahmen der Geschäftsführung
?Mit JLT Mobile Computers haben wir einen äußerst erfahrenen Partner mit einem
langjährigen Ruf für Qualität und Innovation im Bereich robuster
Fahrzeugcomputer gewonnen", sagt Andrew Wey, Geschäftführer der QUAD GmbH.?Die
Lösungen von JLT ergänzen unser Portfolio ideal und ermöglichen es uns, unsere
Partner in der DACH-Region mit langlebigen und stets verfügbaren Systemen für
geschäftskritische Anwendungen zu unterstützen."
?QUAD vereint einen starken Marktzugang im deutschsprachigen Raum mit
umfassender Expertise in industriellen IT-Lösungen", sagt Per Holmberg, CEO von
JLT Mobile Computers.?Gemeinsam können wir unsere Präsenz in den Bereichen
Industrie, Transport und Logistik weiter ausbauen und unseren Kunden
zuverlässige, langfristige Fahrzeug-Computing-Lösungen anbieten."
Durch die Partnerschaft mit QUAD stellt JLT sicher, dass Kunden im DACH-Markt
nicht nur von bewährter robuster Hardware profitieren, sondern auch von
professioneller Beratung, technischer Expertise und langfristiger
Projektunterstützung, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten
ist.
JLT-Vertriebskontakt - DACH-Markt
Zur weiteren Unterstützung von Kunden und Partnern in der Region fungiert Danny
Dierckx, Channel & Solution Director Europe bei JLT Mobile Computers, als
zentraler Vertriebskontakt für den DACH-Markt und arbeitet eng mit QUAD
zusammen, um Partnerbeziehungen und Marktentwicklung voranzutreiben.
Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen,
zuverlässige, leistungsstarke und fortschrittliche Gabelstapler-Terminal-
Lösungen für geschäftskritische industrielle Einsatzgebiete bereitzustellen.
Weitere Informationen zu JLT Mobile Computers sowie zu Produkten,
Dienstleistungen und Lösungen finden Sie unter www.jltmobile.com
(http://www.jltmobile.com/). Finanzinformationen sind auf dem Investor-
Relations-Seite von JLT verfügbar.
Reader enquiries Press contact Certified Adviser
pressrelease@pr.jlt
mobile.com
(mailto:pressreleas
JLT Mobile Computers Group e@pr.jltmobile.com) Eminova Fondkommission AB
Per Holmberg, CEO Tel.: +46 08 684 211 10
adviser@eminova.se
Tel.: +46 70 361 3934 (mailto:Adviser@eminova.se)
per.holmberg@jltmobile.com
(mailto:per.holmberg@jltmobi
le.com)
www.jltmobile.com
(https://jltmobile.com/sv/?u
tm_campaign=press_release_se
__pd&utm_medium=pr&utm_sourc www.eminova.se
e=Paid) (https://www.eminova.se)
Über JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers ist ein führender Entwickler und Hersteller robuster
mobiler Computergeräte und -lösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen. Über
30 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben es JLT ermöglicht, Maßstäbe
im Bereich Rugged Computing zu setzen. Das Unternehmen kombiniert herausragende
Produktqualität mit kompetentem Service, Support und maßgeschneiderten Lösungen,
um einen störungsfreien Geschäftsbetrieb für Kunden in den Bereichen
Lagerhaltung, Transport, Fertigung, Bergbau, Häfen und Landwirtschaft
sicherzustellen.
JLT ist weltweit tätig mit Niederlassungen in Schweden, Frankreich und den USA
sowie einem umfangreichen Netzwerk lokaler Vertriebspartner. Das Unternehmen
wurde 1994 gegründet und ist seit 2002 unter dem Kürzel JLT am Nasdaq First
North Growth Market börsennotiert. Eminova Fondkommission AB fungiert als
Certified Adviser.
Über QUAD GmbH - Consulting + Distribution
Seit über 30 Jahren ist QUAD in Europa als Distributor und Beratungsplattform
für Kassentechnologien, Kiosklösungen, Barcodetechnologie, Etikettendruck und
mobile Datenerfassung für Einzelanwender und grenzüberschreitende Installationen
präsent. Seit 2025 als?Business Solution" klassifiziert, widmen sich die Teams
dem ständig wachsenden Spektrum an Technologien im Einzelhandel und in der
Gastronomie.
Der zweite Geschäftsbereich?Advanced Systems" mit OEM-Produkten positioniert
sich seit vielen Jahren weltweit erfolgreich als Anbieter von Scan- und RFID-
Modulen für den Einbau in Systeme und Produkte und verfügt über Niederlassungen
in Frankreich, Italien und Großbritannien. Das integrierte Team?ITL -
Industry/Transport/Logistics" erweitert das Produktangebot mit seiner Expertise
im Bereich Auto-ID und bietet produktionsreife IT- und Auto-ID-Lösungen für die
Automobil- und Zubehörindustrie.
QUAD unterstützt seine Partner von der Beratung bis zur Installation - mit
individuellen Lösungen und einer Auswahl der besten Produkte - bei der
Investition in eine zukunftssichere und budgetgerechte Lösung.
°
Indizes in diesem Artikel
NASDAQ Comp.
22 638,25
-0,26%
