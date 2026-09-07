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07.09.2026 08:34:38
GNW-News: John Crane unterstützt deutschen Zuckerhersteller dabei, während einer sechsmonatigen Produktionskampagne mehr als 6,2 Millionen Liter Wasser einzu...
^LONDON, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, ein weltweit führender
Anbieter von Durchflussregelungstechnologien und innovativer Lösungen für
rotierende Anlagen sowie ein Geschäftsbereich der Smiths Group plc, hat einen
deutschen Zuckerhersteller dabei unterstützt, den Wasserbedarf für die Kühlung
und Schmierung von Gleitringdichtungen um etwa 80 % zu senken. Über die
sechsmonatige Produktionskampagne hinweg entspricht dies einer Einsparung von
mehr als 6,2 Millionen Litern Wasser.
Bei jeder umgerüsteten Anwendung sank der Wasserverbrauch von 8 bis 12 Litern
pro Minute auf rund 1 bis 2 Liter pro Minute. Für die vier Pumpen ergibt sich
daraus eine Einsparung von mindestens 34.560 Litern pro 24 Betriebsstunden und
von mehr als 240.000 Litern innerhalb von sieben Tagen. Da alle vier Pumpen
während der 180-tägigen Kampagne in Betrieb sind, summiert sich die Einsparung
auf mehr als 6,2 Millionen Liter.
In der Zuckerindustrie bezeichnet eine Produktionskampagne den saisonalen
Zeitraum, in dem die Ernte verarbeitet wird und die Fabrik rund um die Uhr
produziert. Das Projekt zeigt, wie gezielte Modernisierungen bestehender
Industrieanlagen dazu beitragen können, Wasserressourcen zu schonen, ohne die
Betriebsleistung zu beeinträchtigen.
Vor der Nachrüstung versagten die zuvor eingesetzten Gleitringdichtungen von
Wettbewerbern bereits nach drei bis vier Monaten. Hohe Wärmeentwicklung und
unzureichende Schmierung in Verbindung mit abrasiven und zur Kristallisation
neigenden Medien führten immer wieder zu Schäden und erhöhtem Wartungsaufwand.
Darüber hinaus waren in mehreren Prozessschritten große Wassermengen
erforderlich, um die Gleitringdichtungen zu kühlen und zu schmieren. Ziel des
Kunden war es daher, die mittlere Zeit zwischen Reparaturen (MTBR) zu verlängern
und zugleich den Wasserverbrauch zu senken.
Das Programm umfasst vier Pumpenanwendungen für Dünnsaft, Dicksaft sowie
Prozessströme aus Rezirkulation und Destillation. Die Betriebsbedingungen
reichen von 80 °C bis 133 °C und von 1 bis 4 bar; die Pumpen arbeiten mit einer
Drehzahl von 960 U/min. Für jede Anwendung musste eine individuell auf die
Prozessbedingungen, die vorhandene Pumpe und den bestehenden Einbauraum
abgestimmte Konfiguration gefunden werden.
Die Ingenieure von John Crane ermittelten zunächst den verfügbaren Einbauraum an
jeder Pumpe und wählten anschließend geeignete Konfigurationen der Typen 587 und
5620 sowie SB2 Upstream Pumping (USP) aus. Zum Lösungsumfang gehörten SB2-USP-
Ausführungen mit 65 mm und 95 mm. Wo erforderlich, kamen API Plan 52 oder das
Sperrflüssigkeitssystem John Crane SafeUnit SFD zum Einsatz. Dadurch konnten die
vorhandenen Anlagen modernisiert werden, ohne die Pumpen auszutauschen.
Die Planung und Vorbereitung für die ersten Umrüstungen dauerte rund ein Jahr.
Vor etwa sieben Jahren begann John Crane damit, die Pumpen schrittweise
umzurüsten. Dadurch konnte der Kunde die Technologie zunächst unter realen
Betriebsbedingungen erproben und validieren, bevor die Lösung auf weitere
Anwendungen ausgeweitet wurde.
Neben der Reduzierung des Wasserverbrauchs um 80 % laufen alle vier umgerüsteten
Anwendungen seit 2019 ohne einen gemeldeten Ausfall der Gleitringdichtung. Die
Lebensdauer der Dichtungen stieg von zuvor durchschnittlich drei bis vier
Monaten auf mehrere Jahre. Der Kunde plant bereits weitere Umrüstungen.
?Mehr als 6,2 Millionen Liter Wasser während einer einzigen Produktionskampagne
einzusparen, ist ein beachtlicher Erfolg. Gleichzeitig zeigt dieses Projekt
eindrucksvoll, welchen Beitrag die Lösung zur Anlagenzuverlässigkeit leisten
kann. Die Pumpen arbeiten unter heißen und abrasiven Prozessbedingungen, unter
denen Dichtungen bisher alle drei bis vier Monate ausfielen. Seit 2019 wurde
kein Dichtungsausfall mehr gemeldet. Der Kunde profitiert damit messbar von
einem geringeren Wasserverbrauch, weniger Wartungsaufwand und einer nachhaltig
höheren Anlagenleistung", erklärt Aziz Sallie, Vice President, Commercial and
Service, John Crane.
Angesichts der weltweit zunehmenden Knappheit der Wasserressourcen suchen
Hersteller nach praktikablen Möglichkeiten, ihren Wasserverbrauch zu reduzieren,
ohne Abstriche bei der Produktion machen zu müssen. Das Projekt zeigt, dass
gezielte Modernisierungen bestehender Anlagen erhebliche Wassereinsparungen
ermöglichen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöhen, den Wartungsaufwand
verringern und einen widerstandsfähigeren Anlagenbetrieb unterstützen können.
Über John Crane
John Crane ist ein weltweit führender Anbieter von Durchflussregelsystemen und
ein Innovator im Bereich Lösungen für rotierende Anlagen in der Energie- und
Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst Gleitringdichtungen, Systeme,
Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne Servicelösungen und digitale
Diagnose unterstützt werden. Mit über 200 Service-, Vertriebs- und
Fertigungszentren in 50 Ländern ist John Crane ein wichtiger Teil der Smiths
Group PLC, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das sich Entwicklungen für eine
bessere Zukunft verschrieben hat.
Weitere Informationen finden Sie unter www.johncrane.com
Medienanfragen
Mary Harrison
Corporate and Internal Communications Manager
mary.harrison@johncrane.com
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