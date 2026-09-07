GNW-News: John Crane unterstützt deutschen Zuckerhersteller dabei, während einer sechsmonatigen Produktionskampagne mehr als 6,2 Millionen Liter Wasser einzu...

^LONDON, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, ein weltweit führender

Anbieter von Durchflussregelungstechnologien und innovativer Lösungen für

rotierende Anlagen sowie ein Geschäftsbereich der Smiths Group plc, hat einen

deutschen Zuckerhersteller dabei unterstützt, den Wasserbedarf für die Kühlung

und Schmierung von Gleitringdichtungen um etwa 80 % zu senken. Über die

sechsmonatige Produktionskampagne hinweg entspricht dies einer Einsparung von

mehr als 6,2 Millionen Litern Wasser .

Bei jeder umgerüsteten Anwendung sank der Wasserverbrauch von 8 bis 12 Litern

pro Minute auf rund 1 bis 2 Liter pro Minute. Für die vier Pumpen ergibt sich

daraus eine Einsparung von mindestens 34.560 Litern pro 24 Betriebsstunden und

von mehr als 240.000 Litern innerhalb von sieben Tagen. Da alle vier Pumpen

während der 180-tägigen Kampagne in Betrieb sind, summiert sich die Einsparung

auf mehr als 6,2 Millionen Liter.

In der Zuckerindustrie bezeichnet eine Produktionskampagne den saisonalen

Zeitraum, in dem die Ernte verarbeitet wird und die Fabrik rund um die Uhr

produziert. Das Projekt zeigt, wie gezielte Modernisierungen bestehender

Industrieanlagen dazu beitragen können, Wasserressourcen zu schonen, ohne die

Betriebsleistung zu beeinträchtigen.

Vor der Nachrüstung versagten die zuvor eingesetzten Gleitringdichtungen von

Wettbewerbern bereits nach drei bis vier Monaten. Hohe Wärmeentwicklung und

unzureichende Schmierung in Verbindung mit abrasiven und zur Kristallisation

neigenden Medien führten immer wieder zu Schäden und erhöhtem Wartungsaufwand.

Darüber hinaus waren in mehreren Prozessschritten große Wassermengen

erforderlich, um die Gleitringdichtungen zu kühlen und zu schmieren. Ziel des

Kunden war es daher, die mittlere Zeit zwischen Reparaturen (MTBR) zu verlängern

und zugleich den Wasserverbrauch zu senken.

Das Programm umfasst vier Pumpenanwendungen für Dünnsaft, Dicksaft sowie

Prozessströme aus Rezirkulation und Destillation. Die Betriebsbedingungen

reichen von 80 °C bis 133 °C und von 1 bis 4 bar; die Pumpen arbeiten mit einer

Drehzahl von 960 U/min. Für jede Anwendung musste eine individuell auf die

Prozessbedingungen, die vorhandene Pumpe und den bestehenden Einbauraum

abgestimmte Konfiguration gefunden werden.

Die Ingenieure von John Crane ermittelten zunächst den verfügbaren Einbauraum an

jeder Pumpe und wählten anschließend geeignete Konfigurationen der Typen 587 und

5620 sowie SB2 Upstream Pumping (USP) aus. Zum Lösungsumfang gehörten SB2-USP-

Ausführungen mit 65 mm und 95 mm. Wo erforderlich, kamen API Plan 52 oder das

Sperrflüssigkeitssystem John Crane SafeUnit SFD zum Einsatz. Dadurch konnten die

vorhandenen Anlagen modernisiert werden, ohne die Pumpen auszutauschen.

Die Planung und Vorbereitung für die ersten Umrüstungen dauerte rund ein Jahr.

Vor etwa sieben Jahren begann John Crane damit, die Pumpen schrittweise

umzurüsten. Dadurch konnte der Kunde die Technologie zunächst unter realen

Betriebsbedingungen erproben und validieren, bevor die Lösung auf weitere

Anwendungen ausgeweitet wurde.

Neben der Reduzierung des Wasserverbrauchs um 80 % laufen alle vier umgerüsteten

Anwendungen seit 2019 ohne einen gemeldeten Ausfall der Gleitringdichtung. Die

Lebensdauer der Dichtungen stieg von zuvor durchschnittlich drei bis vier

Monaten auf mehrere Jahre. Der Kunde plant bereits weitere Umrüstungen.

?Mehr als 6,2 Millionen Liter Wasser während einer einzigen Produktionskampagne

einzusparen, ist ein beachtlicher Erfolg. Gleichzeitig zeigt dieses Projekt

eindrucksvoll, welchen Beitrag die Lösung zur Anlagenzuverlässigkeit leisten

kann. Die Pumpen arbeiten unter heißen und abrasiven Prozessbedingungen, unter

denen Dichtungen bisher alle drei bis vier Monate ausfielen. Seit 2019 wurde

kein Dichtungsausfall mehr gemeldet. Der Kunde profitiert damit messbar von

einem geringeren Wasserverbrauch, weniger Wartungsaufwand und einer nachhaltig

höheren Anlagenleistung", erklärt Aziz Sallie, Vice President, Commercial and

Service, John Crane.

Angesichts der weltweit zunehmenden Knappheit der Wasserressourcen suchen

Hersteller nach praktikablen Möglichkeiten, ihren Wasserverbrauch zu reduzieren,

ohne Abstriche bei der Produktion machen zu müssen. Das Projekt zeigt, dass

gezielte Modernisierungen bestehender Anlagen erhebliche Wassereinsparungen

ermöglichen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöhen, den Wartungsaufwand

verringern und einen widerstandsfähigeren Anlagenbetrieb unterstützen können.

Über John Crane

John Crane ist ein weltweit führender Anbieter von Durchflussregelsystemen und

ein Innovator im Bereich Lösungen für rotierende Anlagen in der Energie- und

Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst Gleitringdichtungen, Systeme,

Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne Servicelösungen und digitale

Diagnose unterstützt werden. Mit über 200 Service-, Vertriebs- und

Fertigungszentren in 50 Ländern ist John Crane ein wichtiger Teil der Smiths

Group PLC, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das sich Entwicklungen für eine

bessere Zukunft verschrieben hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.johncrane.com

Medienanfragen

Mary Harrison

Corporate and Internal Communications Manager

mary.harrison@johncrane.com

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