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25.03.2026 02:22:38
GNW-News: JUSDA Europe treibt Expansion auf dem Balkan voran: Vernetzung wichtiger Logistikakteure in der tschechischen Botschaft in Belgrad
^BELGRAD, Serbien, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Logistikunternehmen
JUSDA Europe veranstaltete gemeinsam mit der Botschaft der Tschechischen
Republik in Belgrad ein Expertentreffen unter dem Titel?JUSDA Europe Industry
Dialogue: Strengthening EU-Western Balkans Logistics Collaboration".
Das Hauptziel der Veranstaltung bestand in der Stärkung der Zusammenarbeit
zwischen tschechischen und serbischen Partnern in den Bereichen Logistik,
Transport und Lieferkette. An dem Treffen nahmen Vertreter von
Logistikunternehmen, Industrieunternehmen und wichtigen Institutionen teil,
darunter die Serbische Handelskammer und das Ministerium für Bauwesen, Verkehr
und Infrastruktur. Im Fokus standen Gespräche über potenzielle
Kollaborationsmöglichkeiten zwischen der EU und den Ländern des Westbalkans
sowie die praktischen betrieblichen Herausforderungen bei der
Lieferkettenentwicklung.
Bildquelle: JUSDA Europe
?Serbien und die gesamte Region des Westbalkans sind für unser weiteres Wachstum
von entscheidender strategischer Bedeutung. Unser Ziel ist es nicht, mit lokalen
Anbietern zu konkurrieren, sondern als ihr Partner zu fungieren, um ihnen den
Zugang zu globalen Märkten zu ermöglichen", so Petr Shkoda, General Manager von
JUSDA Europe. Er wies außerdem darauf hin, dass das geplante Verteilzentrum in
Zrenjanin Dutzende neuer Arbeitsplätze schaffen werde.
Das Programm enthielt spezielle Abschnitte zu strategischen Partnerschaften,
Marktchancen und praktischen Fallstudien. JUSDA positioniert sich nicht nur als
Logistikdienstleister, sondern auch als umfassender Integrator und
Lösungsentwickler.
?Unsere individuell auf die Produktions- und Vertriebsanforderungen unserer
Kunden zugeschnittenen Logistiklösungen gewährleisten einen hocheffizienten
Warenfluss vom Werk bis zum Endverbraucher", erklärt Shkoda.
Vertreter der tschechischen Diplomatie betonten den entscheidenden Stellenwert
solcher Initiativen.?Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen tschechischen
und serbischen Unternehmen hat weiterhin höchste Priorität. Initiativen wie die
heutige Veranstaltung tragen maßgeblich zum Aufbau konkreter Partnerschaften
sowie zur Festigung der Präsenz tschechischer Unternehmen auf dem serbischen
Markt bei", erklärt Pavel Dan?k von der tschechischen Botschaft.
Als Teil eines global agierenden Konzerns, der umfassende Logistiklösungen
anbietet, erweitert JUSDA Europe kontinuierlich seine internationale Präsenz.
Der Markteintritt in Serbien ist Teil einer umfassenderen Strategie, starke
regionale Allianzen voranzutreiben und europäische und asiatische Lieferketten
effizient miteinander zu vernetzen.
?Unser Ziel ist es, langfristige Partnerschaften aufzubauen und gemeinsam mit
lokalen Unternehmen Pionierarbeit bei grenzüberschreitenden Projekten zu
leisten. Wir betrachten den Westbalkan als einen wichtigen Logistikknotenpunkt,
dessen Bedeutung für globale Lieferketten weiter zunimmt", so Shkoda
abschließend.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98f96a9b-5711-40af-
b3fd-51837bfa0538
Kontakt:
JUSDA
Sissi Lee
sissi.q.lee@jusdascm.com
www.jusdaglobal.comÂ°
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