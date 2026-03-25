25.03.2026 02:22:38

GNW-News: JUSDA Europe treibt Expansion auf dem Balkan voran: Vernetzung wichtiger Logistikakteure in der tschechischen Botschaft in Belgrad

^BELGRAD, Serbien, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Logistikunternehmen

JUSDA Europe veranstaltete gemeinsam mit der Botschaft der Tschechischen

Republik in Belgrad ein Expertentreffen unter dem Titel?JUSDA Europe Industry

Dialogue: Strengthening EU-Western Balkans Logistics Collaboration".

Das Hauptziel der Veranstaltung bestand in der Stärkung der Zusammenarbeit

zwischen tschechischen und serbischen Partnern in den Bereichen Logistik,

Transport und Lieferkette. An dem Treffen nahmen Vertreter von

Logistikunternehmen, Industrieunternehmen und wichtigen Institutionen teil,

darunter die Serbische Handelskammer und das Ministerium für Bauwesen, Verkehr

und Infrastruktur. Im Fokus standen Gespräche über potenzielle

Kollaborationsmöglichkeiten zwischen der EU und den Ländern des Westbalkans

sowie die praktischen betrieblichen Herausforderungen bei der

Lieferkettenentwicklung.

Bildquelle: JUSDA Europe

?Serbien und die gesamte Region des Westbalkans sind für unser weiteres Wachstum

von entscheidender strategischer Bedeutung. Unser Ziel ist es nicht, mit lokalen

Anbietern zu konkurrieren, sondern als ihr Partner zu fungieren, um ihnen den

Zugang zu globalen Märkten zu ermöglichen", so Petr Shkoda, General Manager von

JUSDA Europe. Er wies außerdem darauf hin, dass das geplante Verteilzentrum in

Zrenjanin Dutzende neuer Arbeitsplätze schaffen werde.

Das Programm enthielt spezielle Abschnitte zu strategischen Partnerschaften,

Marktchancen und praktischen Fallstudien. JUSDA positioniert sich nicht nur als

Logistikdienstleister, sondern auch als umfassender Integrator und

Lösungsentwickler.

?Unsere individuell auf die Produktions- und Vertriebsanforderungen unserer

Kunden zugeschnittenen Logistiklösungen gewährleisten einen hocheffizienten

Warenfluss vom Werk bis zum Endverbraucher", erklärt Shkoda.

Vertreter der tschechischen Diplomatie betonten den entscheidenden Stellenwert

solcher Initiativen.?Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen tschechischen

und serbischen Unternehmen hat weiterhin höchste Priorität. Initiativen wie die

heutige Veranstaltung tragen maßgeblich zum Aufbau konkreter Partnerschaften

sowie zur Festigung der Präsenz tschechischer Unternehmen auf dem serbischen

Markt bei", erklärt Pavel Dan?k von der tschechischen Botschaft.

Als Teil eines global agierenden Konzerns, der umfassende Logistiklösungen

anbietet, erweitert JUSDA Europe kontinuierlich seine internationale Präsenz.

Der Markteintritt in Serbien ist Teil einer umfassenderen Strategie, starke

regionale Allianzen voranzutreiben und europäische und asiatische Lieferketten

effizient miteinander zu vernetzen.

?Unser Ziel ist es, langfristige Partnerschaften aufzubauen und gemeinsam mit

lokalen Unternehmen Pionierarbeit bei grenzüberschreitenden Projekten zu

leisten. Wir betrachten den Westbalkan als einen wichtigen Logistikknotenpunkt,

dessen Bedeutung für globale Lieferketten weiter zunimmt", so Shkoda

abschließend.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98f96a9b-5711-40af-

b3fd-51837bfa0538

Kontakt:

JUSDA

Sissi Lee

sissi.q.lee@jusdascm.com

www.jusdaglobal.comÂ°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen