19.11.2025 13:22:38

GNW-News: Justizforum in Wuhan, Zentralchina, zur Verbesserung des Rechtsschutzes für den Jangtse-Fluss

^WUHAN, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vierte Justizforum zum

Schutz des Jangtse-Flusses wird am 22. November in Wuhan, der Hauptstadt der

zentralchinesischen Provinz Hubei, eröffnet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4723/eng)

Das Event wird gemeinsam vom Obersten Volksgericht der Provinz Hubei, der

Yangtze River Maritime Law Society, der Wuhan-Universität, der Huazhong-

Universität für Wissenschaft und Technologie, der Zhongnan-Universität für

Wirtschaft und Recht und der Basis für Umwelt- und Ressourcenprozessrecht

(Wuhan-Universität) des Obersten Volksgerichts ausgerichtet.

Das Forum bringt Richter, Wissenschaftler, Regierungsmitglieder und

Branchenvertreter zusammen, um gemeinsam zu erörtern, wie durch rechtliche

Regulierung und juristische Zusammenarbeit das komplexe Gleichgewicht zwischen

Umweltschutz und wirtschaftlicher Entwicklung im Jangtse-Becken hergestellt

werden kann.

Da der Jangtse einer der größten Flüsse der Welt ist, steht die Verwaltung des

Jangtse vor gemeinsamen Herausforderungen wie der überregionalen Koordination.

Um die damit verbundenen Probleme anzugehen, wird sich dieses Forum auf die

Verbesserung des Rechtssystems für das Flussgebiet vor dem Hintergrund der

Zusammenstellung des Umweltgesetzbuchs des Landes konzentrieren, den Weg der

Transformation von?klaren Gewässern und üppigen Bergen" zu?unschätzbaren

Ressourcen" zusammen mit dem Kooperationsmechanismus zwischen Strafverfolgung

und Justizarbeit untersuchen und die Rechtspraxis und das kulturelle Erbe des

Schutzes des Jangtse fördern.

Das von früheren Foren befürwortete Modell der länder- und ressortübergreifenden

juristischen Zusammenarbeit hat weltweit reproduzierbare Beispiele für die

Bewirtschaftung großer Flussgebiete geliefert.

Das Forum hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, eine internationale

Dialogplattform für Umweltgerechtigkeit aufzubauen, den internationalen

Austausch von Governance-Konzepten und praktischen Erfahrungen zu fördern,

Umweltstandards gemeinsam zu optimieren und intellektuelle Unterstützung für

eine nachhaltige regionale Entwicklung zu bieten.

Mit dem Schwerpunkt auf Rechtsstaatlichkeit untersucht das Forum einen

tragfähigeren Entwicklungsweg für den Jangtse, eine für China ebenso wie für die

ganze Welt bedeutende Lebensader.

Quelle: Hubei Provincial Higher People's Court

Ansprechpartner: Herr Liu, Telefon: 86-10-63074558.Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen