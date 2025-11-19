|
GNW-News: Justizforum in Wuhan, Zentralchina, zur Verbesserung des Rechtsschutzes für den Jangtse-Fluss
^WUHAN, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vierte Justizforum zum
Schutz des Jangtse-Flusses wird am 22. November in Wuhan, der Hauptstadt der
zentralchinesischen Provinz Hubei, eröffnet.
Das Event wird gemeinsam vom Obersten Volksgericht der Provinz Hubei, der
Yangtze River Maritime Law Society, der Wuhan-Universität, der Huazhong-
Universität für Wissenschaft und Technologie, der Zhongnan-Universität für
Wirtschaft und Recht und der Basis für Umwelt- und Ressourcenprozessrecht
(Wuhan-Universität) des Obersten Volksgerichts ausgerichtet.
Das Forum bringt Richter, Wissenschaftler, Regierungsmitglieder und
Branchenvertreter zusammen, um gemeinsam zu erörtern, wie durch rechtliche
Regulierung und juristische Zusammenarbeit das komplexe Gleichgewicht zwischen
Umweltschutz und wirtschaftlicher Entwicklung im Jangtse-Becken hergestellt
werden kann.
Da der Jangtse einer der größten Flüsse der Welt ist, steht die Verwaltung des
Jangtse vor gemeinsamen Herausforderungen wie der überregionalen Koordination.
Um die damit verbundenen Probleme anzugehen, wird sich dieses Forum auf die
Verbesserung des Rechtssystems für das Flussgebiet vor dem Hintergrund der
Zusammenstellung des Umweltgesetzbuchs des Landes konzentrieren, den Weg der
Transformation von?klaren Gewässern und üppigen Bergen" zu?unschätzbaren
Ressourcen" zusammen mit dem Kooperationsmechanismus zwischen Strafverfolgung
und Justizarbeit untersuchen und die Rechtspraxis und das kulturelle Erbe des
Schutzes des Jangtse fördern.
Das von früheren Foren befürwortete Modell der länder- und ressortübergreifenden
juristischen Zusammenarbeit hat weltweit reproduzierbare Beispiele für die
Bewirtschaftung großer Flussgebiete geliefert.
Das Forum hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, eine internationale
Dialogplattform für Umweltgerechtigkeit aufzubauen, den internationalen
Austausch von Governance-Konzepten und praktischen Erfahrungen zu fördern,
Umweltstandards gemeinsam zu optimieren und intellektuelle Unterstützung für
eine nachhaltige regionale Entwicklung zu bieten.
Mit dem Schwerpunkt auf Rechtsstaatlichkeit untersucht das Forum einen
tragfähigeren Entwicklungsweg für den Jangtse, eine für China ebenso wie für die
ganze Welt bedeutende Lebensader.
Quelle: Hubei Provincial Higher People's Court
Ansprechpartner: Herr Liu, Telefon: 86-10-63074558.Â°
