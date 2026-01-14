GNW-News: JustPerform - KI-gestützte Finanzplanung jetzt in der DACH-Region verfügbar

^RALEIGH, N.C., Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das auf Finanzplanung

spezialisierte Unternehmen insightsoftware

lYzhiYzFkNmMyNjpoOlQ6Tg) meldet die Verfügbarkeit seiner international führenden

Plattform JustPerform (https://insightsoftware.com/de/justperform/) in

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der cloudbasierten EPM-Plattform

können FP&A-Teams (Finanzplanung und -analyse) in der DACH-Region Planungs- und

Prognosemodelle erstellen sowie Abteilungsbudgets miteinander vernetzen, ohne

von der IT-Abteilung abhängig zu sein. Die nativen, auf fundierten Analysedaten

basierenden KI-Funktionen liefern vorausschauende Erkenntnisse und automatische

Handlungsempfehlungen, mit denen Finanzteams schneller und präziser arbeiten

können.

Mit KI-gestützten Tools Planungskomplexität bewältigen

Die Plattform von JustPerform löst viele Herausforderungen mit denen Finanzteams

bei der Arbeit mit dezentralen Tabellenkalkulationen häufig konfrontiert sind.

Dazu gehören etwa Probleme mit der Datenkonsistenz, eine unzureichende

Versionskontrolle und zeitaufwendige manuelle Konsolidierungsprozesse.

JustPerform bietet Finanzteams einen zentralen Planungs-Hub, in dem sämtliche

Finanzdaten in Echtzeit verfügbar sind. Er vereint Planung, Budgetierung und

Prognose an einem zentralen Ort - KI-gestützt, abteilungsübergreifend und ohne

IT-seitige Systemanpassungen.

?Organisationen in der DACH-Region suchen schon lange nach modernen EPM-

Lösungen, die gleichzeitig benutzerfreundlich sind und Funktionen auf

Enterprise-Niveau bieten", sagt Shameek Bhushan, Senior Vice President von

JustPerform bei insightsoftware.?Mit JustPerform können FP&A-Teams ihre

unmittelbarsten Anforderungen erfüllen und ohne IT-Engpässe, Budgets und

Prognosen erstellen. Dabei profitieren sie von nativen KI-Funktionen, die ihre

Arbeit verbessern."

Die KI-Funktionen von JustPerform sind so konzipiert, dass sie die Fähigkeiten

des Finanz-teams erweitern, statt menschliches Urteilsvermögen zu ersetzen. Die

systemeigene KI der Plattform automatisiert wiederkehrende Aufgaben wie

Datenvalidierung und Abweichungsanalysen, während die Finanzfachkräfte die

Kontrolle über strategische Entscheidungen behalten. KI-gesteuerte Erkenntnisse

liefern Empfehlungen und weisen auf potenzielle Probleme hin. Die

Planungsannahmen und die endgültigen Entscheidungen liegen weiterhin komplett in

der Hand der Teams.

Die Einführung von JustPerform im DACH-Gebiet umfasst mehrere zentrale

Planungsfunktionen, die speziell für Workflows von Finanzteams entwickelt

wurden:

* Konfigurationen für Finanzanwender: Finanzteams können Planungsmodelle über

eine Excel-ähnliche Oberfläche erstellen, bei denen einfache Formeln

automatisch auf komplexe Strukturen angewendet werden - ganz ohne

Programmieren.

* Automatisierte Dateneingabe mit Echtzeitaktualisierung: Budgetanpassungen

fließen automatisch in alle verknüpften Pläne ein, sodass eine manuelle

Konsolidierung entfällt und Probleme bei der Versionskontrolle reduziert

werden. Wesentliche Abweichungen werden deutlich sichtbar.

* Prädiktive Erkenntnisse und Anweisungen: Native KI-Funktionen analysieren

Planungsdaten, um Trends und Anomalien aufzudecken und kontextbezogene

Empfehlungen zu geben, mit denen Teams Probleme frühzeitig erkennen und das

Forecasting verbessern.

* Excel-Integration: JustPerform wird über vorkonfigurierte Schnittstellen

nahtlos in Microsoft Excel integriert. So können Teams ihre vertraute

Arbeitsumgebung nutzen und um zentrale Versionskontrollen, Prüfpfade und

Echtzeitsynchronisierungsfunktionen erweitern.

* Geführte Workflows: Vorkonfigurierte Prozessvorlagen mit Schritt-für-

Schritt-Anleitungen helfen Teams, die Konsistenz zu wahren und das

Onboarding neuer Anwender zu beschleunigen. Der KI-Chatbot gibt den

Anwendern sofortige, kontextbezogene Antworten auf ihre Fragen.

Nahtlose Integration in bestehende Systemlandschaften

Unternehmen, die aktuell IDL Konsis nutzen, können JustPerform nahtlos über das

Open Business Data Framework (OBDF) des Unternehmens integrieren. IDL Konsis ist

die etablierte Lösung für Finanzabschluss und Konsolidierung von

insightsoftware, die seit über 20 Jahren in der DACH-Region eingesetzt wird.

Kunden können sofort die Planungsfunktionen von JustPerform einsetzen und

gleichzeitig IDL Konsis weiterhin für Abschluss- und Konsolidierungsprozesse

nutzen. Durch den direkten Datenfluss zwischen den Systemen sind minimale

manuelle Eingriffe nötig.

JustPerform bietet zudem direkte Anbindungen zu den in der DACH-Region am

häufigsten eingesetzten Systemen. Dazu zählen SAP (S/4HANA, ECC, BW), Microsoft

Dynamics sowie Microsoft 365 und Oracle. Daten werden ohne manuelle

Exportprozesse direkt aus den ERP-Systemen übertragen.

Messbare Effizienzgewinne für FP&A-Teams

Die Planungsfunktionen von JustPerform führen nachweislich zu deutlichen

Produktivitätssteigerungen:

* Beschleunigung von Planungs- und Prognosezyklen um bis zu 30 Prozent

* Bis zu 60 Prozent Zeitersparnis bei der Datentransformation

* Rund 50 Prozent weniger manuelle Abschlusszyklen im Finanzabschluss

Diese Produktivitätssteigerungen entstehen aus dem Wegfall manueller

Datenkonsolidierung und dem Versionsabgleich: Die KI-gestützte Automatisierung

übernimmt Routineprüfungen und Validierungen.

Compliance und Sicherheitsarchitektur

JustPerform wird in einer EU-konformen Infrastruktur mit DSGVO-Compliance

gehostet. Die Plattform ist nach ISO 27001 und SOC 2 zertifiziert und

unterstützt die Einhaltung der deutschen, österreichischen und schweizerischen

Vorschriften - einschließlich HGB, IFRS und lokalen GAAP-Standards.

Die Markteinführung von JustPerform in Deutschland, Österreich und der Schweiz

erfolgt schrittweise, beginnend mit Funktionen für die Planung, KI-gestützte

Prognosen und Erkenntnisse. Mitte 2026 erfolgt die Erweiterung um Abschluss-

sowie Konsolidierungsfunktionen und später im Jahr wird die vollständig

integrierte EPM-Plattform mit fortschrittlicher KI in allen Modulen verfügbar

sein. Weitere Informationen über das JustPerform-Angebot von insightsoftware in

der DACH-Region finden Sie auf der Website von insightsoftware

(https://insightsoftware.com/de/justperform/).

Zudem findet am 22. Januar ein Webinar statt:

?Auf der Überholspur: JustPerform auf dem Weg nach Deutschland, Österreich und

in die Schweiz". Um sich für das Webinar zu registrieren, klicken Sie hier

(https://insightsoftware.com/de/resources/auf-der-uberholspur-justperform-kommt-

nach-dach/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=2025-

01_DACH_JP_Launch_WBR_PROS&partnerref=social).

Material zur Meldung finden Sie HIER (https://cloud.tower-

pr.de/index.php/s/zjxKYiZadYKDmNp).

Über insightsoftware

insightsoftware ist ein globaler Anbieter umfassender Lösungen für die

Finanzabteilung. Wir sind überzeugt: Eine umsetzbare Geschäftsstrategie beginnt

und endet mit zugänglichen Finanzdaten. Mit unseren Lösungen für Finanzplanung

und -analyse (FP&A) sowie Buchhaltung und operatives Geschäft transformieren wir

die Arbeitsweise von Teams und ermöglichen Führungskräften, zeitnahe und

fundierte Entscheidungen zu treffen. Daten stehen im Mittelpunkt unseres

Handelns. insightsoftware ermöglicht automatisierte Prozesse, liefert

verlässliche Erkenntnisse, verbessert die Planbarkeit und steigert die

Produktivität. Mehr Informationen finden Sie unter

https://insightsoftware.com/de

lYzhiYzFkNmMyNjpoOlQ6Tg).

Medienkontakte

ART-KON-TOR Media

Mälzerstrasse 3

07745 Jena

+49 3641 8761180

insightsoftware@akt-media.de (mailto:insightsoftware@akt-media.de)

insightsoftware PR-Team

PR@insightsoftware.com (mailto:PR@insightsoftware.com)

