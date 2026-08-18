GNW-News: Kailas FUGA setzt neue Maßstäbe im Trailrunning mit dem FUGA EX PRO G

^Athlet testet den FUGA EX PRO G Bildnachweis: Kailas FUGA

GUANGZHOU, China, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kailas FUGA bringt mit dem

FUGA EX PRO G ein neues Trailrunning-Modell für Herbst 2026 auf den Markt -

rechtzeitig vor einigen der bedeutendsten Trailrennen Europas. Der speziell für

Elite-Trailrunner entwickelte FUGA EX PRO G kombiniert eine integrierte,

schützende Gamasche mit einer leichteren Ausführung der Carbonplatten-

Rennkonstruktion. Der FUGA EX PRO hat sich seit seiner Markteinführung 2025

bereits vielfach auf den Podien bewährt. Das G-Modell (?Gaiter") verfügt über

eine sockenähnliche Knöchelmanschette, die verhindert, dass Kies und Schmutz in

den Schuh gelangen.

Mit einem Gewicht von nur 269 g, einer Sprengung von 5 mm und einer Stollenhöhe

von 4/6 mm zählt er zu den leichtesten Schuhen der Branche. Der für Distanzen

von 30 bis 100 km konzipierte Schuh wurde für ambitionierte Läufer sowie Elite-

Ultra-Trailrunner entwickelt und eignet sich für wechselndes Terrain. Mehrere

Athleten von Kailas FUGA haben sich bereits für diesen Schuh entschieden, um bei

den Wettkämpfen im Rahmen des UTMB und des TorX® 2026 das Maximum aus ihrer

Leistung herauszuholen. Eine leistungsstarke Dämpfung sorgt beim FUGA EX PRO G

für hohen Komfort, während optimierte Belüftung, geringes Gewicht und ein

verbesserter Rebound ein dynamisches Laufgefühl ermöglichen. Das innovative,

zonierte Design mit unterschiedlich ausgeprägten Doppelstollen gewährleistet

zugleich besonders starken Halt auf verschiedenstem Terrain.

Alle Schuhe von Kailas FUGA basieren auf dem Feedback von Elite-Athleten des

Kailas FUGA-Teams sowie des FUGA Mountain Club, einer Lauf-Community mit mehr

als 500 Mitgliedern. Jedes Modell durchläuft einen mehrstufigen Prozess zur

Feinabstimmung des Designs unter der Leitung von Kailas FUGA-Gründer und Head of

Product Development Baggio ZHONG.

Nina SUN, Brand Director bei Kailas FUGA, erklärt:?Der FUGA EX PRO hat sich mit

mehr als 200 Podiumsplatzierungen eindrucksvoll bewährt. Der FUGA EX PRO G

entstand auf Wunsch unserer Elite-Athleten, die sich eine Lösung für ein ganz

praktisches Problem gewünscht haben: Kleine Steine und Erde können beim

schnellen Laufen in den Schuh gelangen und dadurch den Laufkomfort

beeinträchtigen. Gemeinsam mit unserem Partner Vibram haben wir das Konzept

weiterentwickelt und gleichzeitig unseren proprietären Kailas FUGA Power Grip

beibehalten."

Der Power Grip von Kailas FUGA wurde entwickelt, damit Athleten auf jedem Trail

- von felsigen Hängen bis hin zu schlammigen Wegen - kraftvoll und schnell

unterwegs sein können. Die Power-Grip-Außensohle kombiniert Vibram MEGAGRIP für

bis zu 30 % mehr Grip als herkömmlicher Gummi, Vibram LITEBASE zur

Gewichtsreduzierung um bis zu 30 % sowie Vibram TRACTION LUG, das die Traktion

um bis zu 25 % verbessert. Das XDiMESH-Obermaterial von Kailas FUGA sorgt für

eine effektive Wärmeableitung und einen optimalen Feuchtigkeitstransport.

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Kontakt: Zhongmingyao@kailas.com.cnÂ°