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30.09.2026 04:08:38
GNW-News: KAYTUS KR2166V3 beschleunigt die AIHPC-Datenverarbeitung im Petabyte-Maßstab
^SINGAPUR, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS hat heute den KR2166V3
vorgestellt, einen 2U-Speicherserver, der für die Datenvorverarbeitung und
-analyse im Petabyte-Maßstab entwickelt wurde. Das System basiert auf einer
nativen AMD EPYC(TM) 9005-Architektur mit einem Sockel und verfügt über 24
Einschübe für 3,5-Zoll-Laufwerke, wodurch eine Bruttospeicherkapazität von mehr
als 700 TB bereitgestellt wird. Gleichzeitig entfallen die bei herkömmlichen
NUMA-Architekturen mit zwei Sockeln auftretenden Overheads beim Speicherzugriff
zwischen den Sockeln. Im Vergleich zu typischen 2U-Systemen mit zwei Sockeln
bietet der KR2166V3 eine um 12 % höhere MapReduce-Leistung, senkt den
Stromverbrauch um mehr als 45 % und reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) um
mehr als 19 %.
Da KI-Training, fortschrittliche Analysen und andere ressourcenintensive
Arbeitslasten das Datenwachstum beschleunigen, legen Unternehmen den Schwerpunkt
auf Speicherarchitekturen, die skalierbare Kapazität mit schnellerem
Datenzugriff, höherem Verarbeitungsdurchsatz und größerer Kosteneffizienz der
Infrastruktur verbinden.
Die Herausforderung: Erweiterung der Speicherkapazität bei gleichzeitiger
Begrenzung des Infrastrukturaufwands.
Die Datenaufbereitung ist ein wesentlicher Bestandteil moderner KI-
Infrastrukturen. Rohdaten, Text, Protokolle und Stichproben müssen vor der
Einbindung in Trainings- oder Analysepipelines einer Bereinigung,
Deduplizierung, Formatkonvertierung und Aggregation unterzogen werden. Im
Petabyte-Maßstab erfordern diese Arbeitsabläufe eine Infrastruktur, die in der
Lage ist, kontinuierliche Vorgänge der Datenerfassung, -umwandlung und
-rückschreibung zu gewährleisten.
Bei der herkömmlichen horizontalen Skalierung sind häufig zusätzliche
Serverknoten erforderlich, um die Speicherkapazität zu erweitern, was zu einem
Überangebot an Rechenressourcen führt und den Stromverbrauch, die Komplexität
des Netzwerks sowie den Platzbedarf in den Serverschränken erhöht. Anwendungen
mit hohem Speicherbedarf profitieren von höherer Kapazität, höherer
Speicherdichte und einer effizienteren Ressourcenzuweisung, wodurch Wachstum bei
geringerem Infrastrukturaufwand ermöglicht wird.
Die Lösung: Eine hochdichte Speicherarchitektur für anspruchsvolle Daten-
Workloads.
Der KR2166V3 vereint Speicher mit hoher Speicherdichte, eine native Single-
Socket-Architektur sowie optimierte Speicher- und Rechenressourcen, um die
Effizienz der Datenverarbeitung zu steigern und die Infrastrukturkosten zu
senken.
* Höhere Speicherdichte für Workloads im Petabyte-Bereich: Der KR2166V3
verfügt über 24 Laufwerksschächte für 3,5-Zoll-Laufwerke in einem 2U-Gehäuse
und bietet eine Bruttokapazität von mehr als 700 TB. Dieses kompakte Design
ermöglicht es Unternehmen, Daten auf einer geringeren Anzahl von Knoten zu
konsolidieren und die Vorverarbeitung im Petabyte-Maßstab mit einem
geringeren Serverbedarf zu unterstützen.
* Ein-Sockel-Architektur für effiziente Datenverarbeitung: Basierend auf dem
AMD EPYC(TM) 9005 vereint der KR2166V3 Rechen-, Speicher- und E/A-Ressourcen um
einen einzigen Prozessor herum und eliminiert so den mit Dual-Sockel-NUMA-
Systemen verbundenen Overhead beim Zugriff zwischen den Sockeln. Diese
Architektur verbessert die Effizienz der Datenverarbeitung und bietet eine
um 12 % höhere MapReduce-Leistung als herkömmliche 2U-Lösungen mit zwei
Sockeln.
* Geringere Infrastrukturkosten durch optimierte Ressourcenzuweisung: Der
KR2166V3 vereint eine hohe Speicherdichte mit Rechenressourcen, die genau
auf die Anforderungen der Workloads abgestimmt sind, und ermöglicht es
Unternehmen so, dem Datenwachstum ohne unnötigen Rechenaufwand gerecht zu
werden. Bei vergleichbarer Auslastung senkt der KR2166V3 den Stromverbrauch
um mehr als 45 % und die Gesamtbetriebskosten (TCO) um mehr als 19 %.
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| |Basisversion mit zwei| | |
|Punkt |Sockeln (Gewicht) |KR2166V3|Ersparnis|
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|CAPEX (Hardware) |1,00 |0,89 |11 %? |
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|Stromkosten |1,00 |0,55 |45 %? |
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|Raumkosten |1,00 |0,50 |50 %? |
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|Gesamtbetriebskosten über 3 Jahre|1,00 |0,81 |19 %? |
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KAYTUS erweitert sein Speicherportfolio für KI- und HPC-Workloads.
KAYTUS erweitert sein Speicherportfolio, um KI-Data-Lakes und HPC-Umgebungen in
großem Maßstab zu unterstützen. Als Ergänzung zum KR2166V3 bietet der KR4176V3
eine Speicherkapazität von bis zu 1,8 PB pro Knoten, während das JBOD-Gerät
KR4086V2 eine unabhängige Speichererweiterung ohne Hinzufügen weiterer
Rechenknoten ermöglicht.
?KI und HPC verändern die Dateninfrastruktur von Unternehmen grundlegend. Kunden
benötigen mehr als nur reine Kapazität - sie benötigen Plattformen, die die
Kosten pro TB kontinuierlich senken, die Rack-Effizienz verbessern und die
Bereitstellung in großem Maßstab vereinfachen. KAYTUS kombiniert Speicher mit
hoher Dichte, eine effiziente Single-Socket-Architektur und eine entkoppelte
JBOD-Erweiterung, um Kunden dabei zu helfen, die nutzbare Kapazität zu erhöhen
und gleichzeitig den Infrastrukturaufwand zu reduzieren." - Darren Cox, General
Manager, KAYTUS Europe
Über KAYTUS
KAYTUS zählt zu den führenden Anbietern von KI-Infrastrukturen und
Flüssigkeitskühlungslösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio
innovativer, offener und energieeffizienter Produkte für cloudbasierte
Anwendungen, KI, Edge Computing sowie weitere zukunftsweisende
Anwendungsbereiche. Mit einem konsequent kundenorientierten Ansatz und einem
flexiblen Geschäftsmodell reagiert KAYTUS schnell und gezielt auf die
individuellen Anforderungen seiner Kunden. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com
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