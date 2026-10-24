GNW-News: KFSH erweitert den Zugang zur Notfallversorgung durch virtuelle Versorgung und die Koordination durch Fachärzte

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) erweitert den Zugang der

Patienten zu Notfallkompetenz über die Grenzen seiner stationären Abteilungen

hinaus. Dank des virtuellen Zugangs zur Notaufnahme und der Koordination durch

Fachärzte können Patienten frühzeitig untersucht und an die am besten geeignete

Versorgungsebene weitergeleitet werden.

Zu den Notfallprogrammen des KFSH gehören neben Notfallambulanzen auch der

virtuelle Zugang zur Notaufnahme, die Notfallmedizin für Erwachsene und Kinder,

Rettungs- und Verlegungsdienste sowie die Koordination mit Fachabteilungen und

Intensivstationen. Virtuelle Kanäle können die frühzeitige Beurteilung, die

Nachsorge und die weitere Betreuung unterstützen, wenn ein Besuch vor Ort nicht

unmittelbar erforderlich ist oder wenn die Meinung eines Facharztes Klarheit

über das weitere Vorgehen schaffen kann.

Das Modell wird durch integrierte klinische Plattformen und eine sichere

digitale Infrastruktur unterstützt, die es ermöglichen, dass Informationen im

Verlauf der Patientenversorgung weitergegeben werden. Die fachärztliche

Koordination ist besonders wertvoll bei komplexen Erkrankungen, bei denen

Notärzte möglicherweise zeitnah auf die Expertise von Teams aus den Bereichen

Kardiologie, Neurologie, Onkologie, Transplantationsmedizin, Chirurgie oder

Intensivmedizin zurückgreifen müssen.

Der virtuelle Zugang ersetzt nicht die Notfallversorgung bei lebensbedrohlichen

Symptomen. Stattdessen erweitert es ein bereits bestehendes System um einen

weiteren Weg und hilft so geeigneten Patienten, die richtige Orientierung zu

finden, während die Ressourcen der Notfallversorgung für kritische und dringende

Fälle geschont werden. Klare Eskalationsprozesse sind nach wie vor unerlässlich,

wenn bei einer Fernbeurteilung festgestellt wird, dass ein Rettungswageneinsatz,

eine sofortige Vorstellung, diagnostische Untersuchungen oder eine Einweisung

erforderlich sind.

Das Modell der vernetzten Notfallversorgung des KFSH verbindet digitalen Zugang

und klinische Integration. Durch die Verknüpfung virtueller Dienste mit einer

rund um die Uhr verfügbaren, von Fachärzten geleiteten Notfallversorgung und

spezialisierten Behandlungswegen möchte das Krankenhaus die Patientenführung

verbessern, unnötige Verzögerungen reduzieren und die Kontinuität über alle

Standorte und Abteilungen hinweg gewährleisten, wobei die Patientensicherheit

stets gewahrt bleibt.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026

auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance

wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im

Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der

weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser

sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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