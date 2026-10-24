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24.10.2026 11:04:38
GNW-News: KFSH erweitert den Zugang zur Notfallversorgung durch virtuelle Versorgung und die Koordination durch Fachärzte
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) erweitert den Zugang der
Patienten zu Notfallkompetenz über die Grenzen seiner stationären Abteilungen
hinaus. Dank des virtuellen Zugangs zur Notaufnahme und der Koordination durch
Fachärzte können Patienten frühzeitig untersucht und an die am besten geeignete
Versorgungsebene weitergeleitet werden.
Zu den Notfallprogrammen des KFSH gehören neben Notfallambulanzen auch der
virtuelle Zugang zur Notaufnahme, die Notfallmedizin für Erwachsene und Kinder,
Rettungs- und Verlegungsdienste sowie die Koordination mit Fachabteilungen und
Intensivstationen. Virtuelle Kanäle können die frühzeitige Beurteilung, die
Nachsorge und die weitere Betreuung unterstützen, wenn ein Besuch vor Ort nicht
unmittelbar erforderlich ist oder wenn die Meinung eines Facharztes Klarheit
über das weitere Vorgehen schaffen kann.
Das Modell wird durch integrierte klinische Plattformen und eine sichere
digitale Infrastruktur unterstützt, die es ermöglichen, dass Informationen im
Verlauf der Patientenversorgung weitergegeben werden. Die fachärztliche
Koordination ist besonders wertvoll bei komplexen Erkrankungen, bei denen
Notärzte möglicherweise zeitnah auf die Expertise von Teams aus den Bereichen
Kardiologie, Neurologie, Onkologie, Transplantationsmedizin, Chirurgie oder
Intensivmedizin zurückgreifen müssen.
Der virtuelle Zugang ersetzt nicht die Notfallversorgung bei lebensbedrohlichen
Symptomen. Stattdessen erweitert es ein bereits bestehendes System um einen
weiteren Weg und hilft so geeigneten Patienten, die richtige Orientierung zu
finden, während die Ressourcen der Notfallversorgung für kritische und dringende
Fälle geschont werden. Klare Eskalationsprozesse sind nach wie vor unerlässlich,
wenn bei einer Fernbeurteilung festgestellt wird, dass ein Rettungswageneinsatz,
eine sofortige Vorstellung, diagnostische Untersuchungen oder eine Einweisung
erforderlich sind.
Das Modell der vernetzten Notfallversorgung des KFSH verbindet digitalen Zugang
und klinische Integration. Durch die Verknüpfung virtueller Dienste mit einer
rund um die Uhr verfügbaren, von Fachärzten geleiteten Notfallversorgung und
spezialisierten Behandlungswegen möchte das Krankenhaus die Patientenführung
verbessern, unnötige Verzögerungen reduzieren und die Kontinuität über alle
Standorte und Abteilungen hinweg gewährleisten, wobei die Patientensicherheit
stets gewahrt bleibt.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026
auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance
wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im
Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der
weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser
sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4fc8749d-5d42-4c50-86ae-
fb5f23a12100
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