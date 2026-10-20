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20.10.2026 18:14:38
GNW-News: KFSH integriert Herzkatheterlabor in Notaufnahme für schnellere Notfallversorgung
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat in seinem Krankenhaus in Riad
ein eigenes Herzkatheterlabor innerhalb der Notaufnahme eingerichtet. Damit
steht schwerkranken Herzpatienten fortschrittliche Diagnostik und
interventionelle Behandlung direkt dort zur Verfügung, wo jede Minute zählt.
Die Einrichtung ermöglicht es Ärzten, akute kardiale Erkrankungen zu
diagnostizieren und kathetergestützte Eingriffe direkt in der Notaufnahme
durchzuführen. Da Patienten nach der Erstuntersuchung nicht mehr von der
Notaufnahme in ein anderes Katheterlabor im Krankenhaus verlegt werden müssen,
verkürzt dieses Modell den klinischen Behandlungsweg von der Ankunft über die
Diagnose bis zum Eingriff.
Die Auswirkungen sind messbar. Durch die neue Einrichtung hat sich die
Zeitspanne zwischen der Ankunft eines Herzinfarktpatienten in der Notaufnahme
und der Wiedereröffnung einer verschlossenen Koronararterie mittels
Katheterintervention um 50 % verkürzt. Zudem stärkt sie die Bereitschaft des
KFSH bei der Versorgung anderer zeitkritischer kardiovaskulärer Notfälle wie dem
kardiogenen Schock oder einem Herzstillstand.
Die Einrichtung gehört zu einer weltweit begrenzten Zahl spezialisierter
Herzkatheterlabore in Notaufnahmen und stellt einen weiteren Meilenstein in der
jahrzehntelangen Erweiterung des kardiovaskulären Leistungsangebots des KFSH
dar. Grundlage ist ein integriertes Konzept zur kardiologischen
Notfallversorgung, das die koordinierte Zusammenarbeit von Notfallmedizinern,
Kardiologen und Herzkatheterteams mit standardisierten, evidenzbasierten
Behandlungsabläufen verbindet.
Dr. Hani Alsergani, Executive Director des Heart Center of Excellence am KFSH,
erklärte:?Für Patienten bedeutet die Integration der Katheterkapazitäten in die
Notaufnahme weniger interne Verlegungen und einen kürzeren Weg von der
Erstvorstellung bis zur zielgerichteten Behandlung. Für die klinischen Teams
schafft es ein Umfeld, das auf schnelle, interdisziplinäre Entscheidungen und
Eingriffe ausgelegt ist - insbesondere in Fällen, in denen Verzögerungen
schwerwiegende Folgen haben können."
Das Modell zeigt, wie sich die Krankenhausgestaltung und innovative klinische
Behandlungspfade gemeinsam nutzen lassen, um die Notfallversorgung zu
verbessern. Entscheidend ist dabei nicht allein die Einführung neuer
Technologien, sondern auch, spezialisierte Behandlungsmöglichkeiten genau in dem
Moment näher an die Patienten zu bringen, in dem sie am dringendsten benötigt
werden.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den
ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur
wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für
das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit
besten Krankenhäuser, besten?Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser
für das Jahr 2026 ausgezeichnet.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/633fc0f5-6e6d-40df-aa4c-
b4c7ebf5cb9b
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