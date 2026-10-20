GNW-News: KFSH integriert Herzkatheterlabor in Notaufnahme für schnellere Notfallversorgung

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat in seinem Krankenhaus in Riad

ein eigenes Herzkatheterlabor innerhalb der Notaufnahme eingerichtet. Damit

steht schwerkranken Herzpatienten fortschrittliche Diagnostik und

interventionelle Behandlung direkt dort zur Verfügung, wo jede Minute zählt.

Die Einrichtung ermöglicht es Ärzten, akute kardiale Erkrankungen zu

diagnostizieren und kathetergestützte Eingriffe direkt in der Notaufnahme

durchzuführen. Da Patienten nach der Erstuntersuchung nicht mehr von der

Notaufnahme in ein anderes Katheterlabor im Krankenhaus verlegt werden müssen,

verkürzt dieses Modell den klinischen Behandlungsweg von der Ankunft über die

Diagnose bis zum Eingriff.

Die Auswirkungen sind messbar. Durch die neue Einrichtung hat sich die

Zeitspanne zwischen der Ankunft eines Herzinfarktpatienten in der Notaufnahme

und der Wiedereröffnung einer verschlossenen Koronararterie mittels

Katheterintervention um 50 % verkürzt. Zudem stärkt sie die Bereitschaft des

KFSH bei der Versorgung anderer zeitkritischer kardiovaskulärer Notfälle wie dem

kardiogenen Schock oder einem Herzstillstand.

Die Einrichtung gehört zu einer weltweit begrenzten Zahl spezialisierter

Herzkatheterlabore in Notaufnahmen und stellt einen weiteren Meilenstein in der

jahrzehntelangen Erweiterung des kardiovaskulären Leistungsangebots des KFSH

dar. Grundlage ist ein integriertes Konzept zur kardiologischen

Notfallversorgung, das die koordinierte Zusammenarbeit von Notfallmedizinern,

Kardiologen und Herzkatheterteams mit standardisierten, evidenzbasierten

Behandlungsabläufen verbindet.

Dr. Hani Alsergani, Executive Director des Heart Center of Excellence am KFSH,

erklärte:?Für Patienten bedeutet die Integration der Katheterkapazitäten in die

Notaufnahme weniger interne Verlegungen und einen kürzeren Weg von der

Erstvorstellung bis zur zielgerichteten Behandlung. Für die klinischen Teams

schafft es ein Umfeld, das auf schnelle, interdisziplinäre Entscheidungen und

Eingriffe ausgelegt ist - insbesondere in Fällen, in denen Verzögerungen

schwerwiegende Folgen haben können."

Das Modell zeigt, wie sich die Krankenhausgestaltung und innovative klinische

Behandlungspfade gemeinsam nutzen lassen, um die Notfallversorgung zu

verbessern. Entscheidend ist dabei nicht allein die Einführung neuer

Technologien, sondern auch, spezialisierte Behandlungsmöglichkeiten genau in dem

Moment näher an die Patienten zu bringen, in dem sie am dringendsten benötigt

werden.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den

ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur

wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für

das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit

besten Krankenhäuser, besten?Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser

für das Jahr 2026 ausgezeichnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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