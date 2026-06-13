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13.06.2026 16:01:38
GNW-News: KFSH präsentiert auf der HLTH Europe 2026 vertrauenswürdige KI als Grundlage für eine skalierbare Transformation des Gesundheitswesens
^RIAD, Saudi-Arabien, June 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) wird seine Teilnahme an der HLTH
Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, nutzen, um eine
klare Botschaft zu vermitteln: Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen wird
sich nur dann durchsetzen, wenn Einrichtungen nachweisen können, dass sie sicher
und zuverlässig ist, angemessen gesteuert wird und das Vertrauen von Klinikern
und Patienten genießt.
Als Sponsor wird das KFSH am Workshop?KI, Vertrauen und Auswirkungen auf den
Menschen: Was das Gesundheitswesen und globale Marken voneinander lernen können"
teilnehmen, bei dem untersucht wird, wie KI über die reine Automatisierung
hinausgeht und zu einer verantwortungsvolleren, menschenzentrierten
Entscheidungsfindung führt. Die Diskussion wird sich an dem Ansatz des KFSH zur
Einführung künstlicher Intelligenz orientieren, wonach Technologien erst dann in
klinische und betriebliche Arbeitsabläufe integriert werden, wenn sie auf
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit geprüft wurden.
Das 2019 gegründete Centre for Healthcare Intelligence des KFSH hat die
Entwicklung von 20 lokal betriebenen KI-Anwendungen in den Bereichen
medizinische Bildanalyse, Patientenflussmanagement, Ressourcenoptimierung und
Verbesserung der Patientenerfahrung unterstützt. Diese Anwendungen haben dazu
beigetragen, Diagnosen zu beschleunigen, die Behandlungsplanung zu verbessern
und die Prognosefähigkeiten sowohl für den Krankenhausbetrieb als auch für die
Bedürfnisse der Patienten zu stärken.
Das KFSH hat künstliche Intelligenz auch im Bereich der Abläufe im
Krankenhausbetrieb eingesetzt, und zwar über sein?Patient Flow and Capacity
Command Centre", das seit seiner Einführung mehr als 170.000 Maßnahmen
durchgeführt hat. Dadurch konnten die durchschnittlichen Wartezeiten auf ein
Bett von 32 auf 6 Stunden verkürzt und die Wartezeiten in der Notaufnahme
reduziert werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass vertrauenswürdige KI nicht nur
eine technische Errungenschaft ist, sondern ein messbarer Faktor für eine
sicherere, schnellere und reaktionsfähigere Gesundheitsversorgung.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es
wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,
der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten
Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa
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