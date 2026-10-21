GNW-News: KFSH prognostiziert den Notfallbedarf 24 Stunden im Voraus mithilfe von KI, während die Wartezeit bis zum Arzttermin um 42 % sinkt

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) nutzt künstliche Intelligenz, um

die Auslastung der Notaufnahme 24 Stunden im Voraus zu prognostizieren - doppelt

so weit im Voraus wie bisher -, während sich die Zeit von der Ankunft eines

Patienten bis zur Untersuchung durch einen Arzt um rund 42 % verkürzt hat.

Seit seiner Einrichtung hat die Leitstelle für Krisenmanagement, Patientenfluss

und Kapazitäten durch die Bündelung operativer Teams, Echtzeitüberwachung,

datengestützte Entscheidungsfindung und den zunehmenden Einsatz künstlicher

Intelligenz zu nachhaltigen Verbesserungen im Patientenfluss beigetragen. Das

Team des Zentrums hat mehr als 300.000 Maßnahmen zur Überwachung und

Unterstützung des Betriebs der Notaufnahme durchgeführt.

Die Leistungsindikatoren zeigen messbare Verbesserungen über den gesamten

Verlauf der Notfallversorgung hinweg. Die durchschnittliche Zeit von der Ankunft

bis zur Triage verbesserte sich um etwa 24 %, während sich die Zeit von der

Triage bis zur ärztlichen Untersuchung um 47 % verkürzte. Insgesamt sank die

Wartezeit von der Ankunft bis zur Untersuchung durch den Arzt um rund 42 %.

Die mittlere Wartezeit für aufgenommene Patienten, die auf ein stationäres Bett

warteten, sank um 75 % - von mehr als 13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden

bis Mitte 2025. Auch die Gesamtverweildauer in der Notaufnahme verbesserte sich

um rund 30,5 %. Diese Fortschritte wurden erzielt, obwohl die durchschnittliche

tägliche Zahl der Besuche in der Notaufnahme im Vergleich zu 2022 um etwa 8,5 %

gestiegen ist. Dies belegt die Fähigkeit des Krankenhauses, die wachsende

Nachfrage aufzufangen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz sowie die

Patientenzufriedenheit weiter zu verbessern.

Das Zentrum nutzt nun künstliche Intelligenz und prädiktive Analysen, um seine

Prognose der zu erwartenden Nachfrage in der Notaufnahme von 12 auf 24 Stunden

im Voraus auszuweiten und damit den Prognosezeitraum zu verdoppeln. Durch die

Kombination aus operativer Echtzeitüberwachung, vorausschauenden Erkenntnissen

und koordinierten Maßnahmen kann das KFSH Personal und Kapazitäten frühzeitig

bereitstellen, eingreifen, bevor Engpässe sich verschärfen, und von einem

reaktiven Management zu einem proaktiveren Modell der Patientenflusssteuerung

übergehen. Die klinischen Teams sind weiterhin für die Triage und die

Behandlungsentscheidungen verantwortlich, während die Technologie die damit

verbundene operative Koordination unterstützt.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026

auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance

wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im

Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der

weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser

sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

(mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)

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