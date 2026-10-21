|
21.10.2026 17:47:38
GNW-News: KFSH prognostiziert den Notfallbedarf 24 Stunden im Voraus mithilfe von KI, während die Wartezeit bis zum Arzttermin um 42 % sinkt
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) nutzt künstliche Intelligenz, um
die Auslastung der Notaufnahme 24 Stunden im Voraus zu prognostizieren - doppelt
so weit im Voraus wie bisher -, während sich die Zeit von der Ankunft eines
Patienten bis zur Untersuchung durch einen Arzt um rund 42 % verkürzt hat.
Seit seiner Einrichtung hat die Leitstelle für Krisenmanagement, Patientenfluss
und Kapazitäten durch die Bündelung operativer Teams, Echtzeitüberwachung,
datengestützte Entscheidungsfindung und den zunehmenden Einsatz künstlicher
Intelligenz zu nachhaltigen Verbesserungen im Patientenfluss beigetragen. Das
Team des Zentrums hat mehr als 300.000 Maßnahmen zur Überwachung und
Unterstützung des Betriebs der Notaufnahme durchgeführt.
Die Leistungsindikatoren zeigen messbare Verbesserungen über den gesamten
Verlauf der Notfallversorgung hinweg. Die durchschnittliche Zeit von der Ankunft
bis zur Triage verbesserte sich um etwa 24 %, während sich die Zeit von der
Triage bis zur ärztlichen Untersuchung um 47 % verkürzte. Insgesamt sank die
Wartezeit von der Ankunft bis zur Untersuchung durch den Arzt um rund 42 %.
Die mittlere Wartezeit für aufgenommene Patienten, die auf ein stationäres Bett
warteten, sank um 75 % - von mehr als 13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden
bis Mitte 2025. Auch die Gesamtverweildauer in der Notaufnahme verbesserte sich
um rund 30,5 %. Diese Fortschritte wurden erzielt, obwohl die durchschnittliche
tägliche Zahl der Besuche in der Notaufnahme im Vergleich zu 2022 um etwa 8,5 %
gestiegen ist. Dies belegt die Fähigkeit des Krankenhauses, die wachsende
Nachfrage aufzufangen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz sowie die
Patientenzufriedenheit weiter zu verbessern.
Das Zentrum nutzt nun künstliche Intelligenz und prädiktive Analysen, um seine
Prognose der zu erwartenden Nachfrage in der Notaufnahme von 12 auf 24 Stunden
im Voraus auszuweiten und damit den Prognosezeitraum zu verdoppeln. Durch die
Kombination aus operativer Echtzeitüberwachung, vorausschauenden Erkenntnissen
und koordinierten Maßnahmen kann das KFSH Personal und Kapazitäten frühzeitig
bereitstellen, eingreifen, bevor Engpässe sich verschärfen, und von einem
reaktiven Management zu einem proaktiveren Modell der Patientenflusssteuerung
übergehen. Die klinischen Teams sind weiterhin für die Triage und die
Behandlungsentscheidungen verantwortlich, während die Technologie die damit
verbundene operative Koordination unterstützt.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026
auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance
wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im
Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der
weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser
sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
(mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09344fe3-9d4c-49f6-b7b2-
e1062f54a564
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.