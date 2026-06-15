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15.06.2026 09:10:38
GNW-News: KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 ein KI-Modell für die angewandte Radiologie vor
^AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der HLTH Europe 2026, die vom
15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, präsentiert das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) die KI in der Radiologie als eines
der deutlichsten Beispiele dafür, wie künstliche Intelligenz den Sprung vom
vielversprechenden Konzept zu messbaren klinischen Ergebnissen schaffen kann,
wenn sie auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Patienten aufbaut und in
klinische Arbeitsabläufe eingebettet ist.
Im Rahmen des HLTH.rad-Programms nimmt das KFSH am Workshop?Aufbau eines
Ökosystems für angewandte KI in der Radiologie: Vom klinischen Bedarf zur
messbaren Wirkung" teil. Im Mittelpunkt der Session steht der Ansatz des KFSH
zum Aufbau eines durchgängigen KI-Ökosystems in der Radiologie, das klinische
Prioritäten, Prozessneugestaltung, Technologie und multidisziplinäre Teams
miteinander verbindet.
Die Erfahrungen des KFSH mit KI in der Radiologie liefern eindeutige Belege für
deren Wirksamkeit. Das Krankenhaus hat berichtet, dass KI-Tools in der
Radiologie die Diagnosegenauigkeit um 25 % verbessert und die Fehldiagnoserate
um 18 % gesenkt haben, wodurch die Erkennung und Behandlung von Krankheiten wie
Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessert wurde. Diese Ergebnisse zeigen,
wie KI die Versorgungsqualität verbessern kann, wenn sie zur Unterstützung des
medizinischen Personals eingesetzt wird, anstatt unabhängig davon zu arbeiten.
Die umfassende KI-Infrastruktur des Krankenhauses unterstützt dieses Modell.
Über sein?Centre for Healthcare Intelligence" entwickelte das KFSH lokal
betriebene KI-Anwendungen in den Bereichen medizinische Bildanalyse,
Patientenflussmanagement, Ressourcenoptimierung sowie Verbesserung der
Patientenerfahrung. In der Radiologie ermöglicht dieses Ökosystem eine
schnellere Diagnose, effizientere Arbeitsabläufe und eine bessere Verzahnung von
Bildgebung, klinischer Entscheidungsfindung und Patientenversorgung.
Die Teilnahme des KFSH an der HLTH Europe unterstreicht, dass KI in der
Radiologie nicht nur ein Diagnosewerkzeug ist, sondern auch ein Motor für den
Wandel in der Gesundheitsversorgung, die Unterstützung des Personals und einen
messbaren Mehrwert für das Gesundheitssystem.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es
wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,
der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten
Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa
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