GNW-News: KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 ein KI-Modell für die angewandte Radiologie vor

^AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der HLTH Europe 2026, die vom

15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, präsentiert das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) die KI in der Radiologie als eines

der deutlichsten Beispiele dafür, wie künstliche Intelligenz den Sprung vom

vielversprechenden Konzept zu messbaren klinischen Ergebnissen schaffen kann,

wenn sie auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Patienten aufbaut und in

klinische Arbeitsabläufe eingebettet ist.

Im Rahmen des HLTH.rad-Programms nimmt das KFSH am Workshop?Aufbau eines

Ökosystems für angewandte KI in der Radiologie: Vom klinischen Bedarf zur

messbaren Wirkung" teil. Im Mittelpunkt der Session steht der Ansatz des KFSH

zum Aufbau eines durchgängigen KI-Ökosystems in der Radiologie, das klinische

Prioritäten, Prozessneugestaltung, Technologie und multidisziplinäre Teams

miteinander verbindet.

Die Erfahrungen des KFSH mit KI in der Radiologie liefern eindeutige Belege für

deren Wirksamkeit. Das Krankenhaus hat berichtet, dass KI-Tools in der

Radiologie die Diagnosegenauigkeit um 25 % verbessert und die Fehldiagnoserate

um 18 % gesenkt haben, wodurch die Erkennung und Behandlung von Krankheiten wie

Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessert wurde. Diese Ergebnisse zeigen,

wie KI die Versorgungsqualität verbessern kann, wenn sie zur Unterstützung des

medizinischen Personals eingesetzt wird, anstatt unabhängig davon zu arbeiten.

Die umfassende KI-Infrastruktur des Krankenhauses unterstützt dieses Modell.

Über sein?Centre for Healthcare Intelligence" entwickelte das KFSH lokal

betriebene KI-Anwendungen in den Bereichen medizinische Bildanalyse,

Patientenflussmanagement, Ressourcenoptimierung sowie Verbesserung der

Patientenerfahrung. In der Radiologie ermöglicht dieses Ökosystem eine

schnellere Diagnose, effizientere Arbeitsabläufe und eine bessere Verzahnung von

Bildgebung, klinischer Entscheidungsfindung und Patientenversorgung.

Die Teilnahme des KFSH an der HLTH Europe unterstreicht, dass KI in der

Radiologie nicht nur ein Diagnosewerkzeug ist, sondern auch ein Motor für den

Wandel in der Gesundheitsversorgung, die Unterstützung des Personals und einen

messbaren Mehrwert für das Gesundheitssystem.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es

wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,

der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten

Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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