GNW-News: KFSH verzeichnet 2025 weltweit höchste Zahl von Cross-Over-Nierentransplantationen an einem Zentrum

^RIAD, Saudi-Arabien, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat einen globalen Meilenstein

erreicht: Mit 130 im Jahr 2025 durchgeführten Transplantationen verzeichnete das

Krankenhaus die weltweit höchste Zahl an Cross-Over-Nierentransplantationen an

einem einzigen Zentrum. Damit übertraf das KFSH sowohl die Gesamtzahl der in 23

Zentren in Kanada durchgeführten Transplantationen mit insgesamt 73 Eingriffen,

als auch die 94 Eingriffe des größten Einzelzentrums in den Vereinigten Staaten

im gleichen Zeitraum.

Der Erfolg spiegelt das kontinuierliche Wachstum des Programms seit seiner

Einführung im Jahr 2016 wider. Bis Ende 2025 stieg die kumulative Zahl der im

Rahmen des Programms durchgeführten Cross-Over-Nierentransplantationen auf 691.

Damit zählt die Initiative zu den weltweit führenden Programmen dieser Art an

einem einzigen Zentrum.

Grundlage dieses Erfolgs ist ein vollständig integriertes Betriebsmodell

innerhalb eines einzigen Zentrums. Es vereint fortschrittliche immunologische

Laborkapazitäten für präzise Kompatibilitätstests, ein koordiniertes System zur

Steuerung komplexer Austauschketten sowie multidisziplinäre klinische Teams.

Dazu gehören Transplantationsmediziner und -chirurgen, Anästhesiologen,

Transplantationskoordinatoren, Pflegekräfte sowie Spezialisten für

Gewebekompatibilität. Gemeinsam führen sie simultane Eingriffe mit hoher

Effizienz durch und gewährleisten gleichzeitig die Patientensicherheit in jeder

Phase der Versorgung.

Das Programm für Cross-Over-Nierenspende stellt eine innovative Lösung dar, die

den Zugang zu Transplantationen erweitert. Es ermöglicht den Austausch von

Nieren zwischen Patienten, deren Blutgruppen oder Gewebeprofile mit denen ihrer

ursprünglich vorgesehenen Spender nicht kompatibel sind. Durch strukturierte

Spenderaustauschprogramme werden Patienten mit besser passenden Spendern

zusammengeführt. Dies eröffnet vielen Menschen, die andernfalls nur schwer einen

passenden Spender finden würden, einen Weg zur Transplantation.

Bemerkenswert ist, dass das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre

im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren

den ersten Platz im Nahen Osten und in Nordafrika sowie den 12. Platz weltweit

belegte. Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste

Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek

unter den?World's Best Hospitals 2025",?Best Smart Hospitals 2026" und?Best

Specialized Hospitals 2026" aufgeführt.

Kontaktinformationen:

kfshrc@mcsaatchi.com (mailto:kfshrc@mcsaatchi.com)

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