GNW-News: KFSH wurde in der Liste der weltweit besten Fachkrankenhäuser 2027 des Magazins "Newsweek" ausgezeichnet

^RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) hat seine Position als weltweit

führendes Gesundheitszentrum gefestigt und sich einen herausragenden Platz im

renommierten?World's Best Specialized Hospitals 2027"-Ranking des Magazins

Newsweek gesichert. An seinen Standorten in Riad und Dschidda wurde das KFSH in

zehn medizinischen Fachgebieten anerkannt, was die klinischen Standards von

Weltklasse und das internationale Ansehen der Einrichtung unter medizinischen

Fachkräften eindrucksvoll widerspiegelt.

In Riad hat sich das KFSH in den Fachbereichen Neurologie, Neurochirurgie,

Kardiologie, Herzchirurgie, Onkologie, Pädiatrie, Gastroenterologie, Pneumologie

und Orthopädie einen Namen gemacht. Unterdessen wurde die Einrichtung in

Dschidda in den Fachgebieten Geburtshilfe und Gynäkologie, Neurologie sowie

Onkologie anerkannt. Die Anerkennung als?Dual-City"-Zentrum in den Bereichen

Neurologie und Onkologie unterstreicht den einheitlichen, kompromisslosen

Qualitätsstandard in allen Einrichtungen des KFSH.

Diese herausragende Stellung wird durch ein integriertes institutionelles Modell

untermauert, das klinische Versorgung, wegweisende Forschung, Ausbildung und

Innovation nahtlos miteinander verbindet. Interdisziplinäre Teams arbeiten

fachübergreifend in komplexen Fachgebieten zusammen und werden dabei durch

fortschrittliche medizinische Technologien unterstützt, die eine hochpräzise

Diagnostik und erweiterte Behandlungsmöglichkeiten ermöglichen, während

fundierte Ausbildungsprogramme die nächste Generation spezialisierter

medizinischer Führungskräfte heranbilden.

Dieser Meilenstein fällt in eine Zeit, in der Saudi-Arabien im Rahmen der

?Vision 2030" seinen historischen Wandel im Gesundheitswesen fortsetzt und ein

System aufbaut, das in der Lage ist, spezialisierte Versorgung auf höchstem

internationalem Niveau zu gewährleisten. Patienten mit komplexen Erkrankungen

können zunehmend eine erstklassige fortschrittliche Behandlung zu Hause

erhalten, anstatt ins Ausland reisen zu müssen - wobei das KFSH bei diesem

landesweiten Wandel eine Vorreiterrolle einnimmt.

Newsweek und Statista erstellen die jährlichen Rankings auf der Grundlage von

drei strengen Kriterien: Empfehlungen von Fachkräften im Gesundheitswesen im

Rahmen einer internationalen Umfrage (unter Ausschluss ihrer eigenen

Einrichtungen); einschlägige medizinische Akkreditierungen; sowie die

Einbeziehung von patientenberichteten Ergebnismaßen (PROMs), um die

Versorgungsqualität kontinuierlich zu verbessern.

Diese jüngste Errungenschaft folgt auf ein herausragendes Jahr für das KFSH bei

internationalen Bewertungen. Im Jahr 2026 stufte Brand Finance die Einrichtung

unter den 250 weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren auf Platz 1

im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit ein und kürte sie zudem

zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten.

Darüber hinaus wurde das KFSH in den Ausgaben 2026 der Newsweek-Rankings

?World's Best Hospitals",?World's Best Smart Hospitals" und?World's Best

Specialized Hospitals" aufgeführt.

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unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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