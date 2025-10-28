GNW-News: KFSHRC eröffnet erste Einrichtung für die Herstellung von Produkten für die Gen- und Zelltherapie in Saudi-Arabien

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre gab bekannt, dass es bis Ende 2025 die

erste Einrichtung für die Herstellung von Produkten für die Gen- und

Zelltherapie in Saudi-Arabien eröffnen wird. Dieses Projekt zielt darauf ab,

Tausenden von Patienten Zugang zu fortschrittlichen Behandlungen im Heimatland

zu verschaffen, die Kosten für die Behandlung bis 2030 um etwa acht Milliarden

Riyals (rund zwei Milliarden Dollar) zu senken und etwa neun Prozent des

landesweiten Bedarfs an derartigen Therapien zu decken.

Die auf dem Krankenhauscampus in Riad gelegene neue Anlage wird Produkte für

CAR-T-Zell- und Stammzelltherapien herstellen. Dabei handelt es sich um

Behandlungen, bei denen patienteneigene Zellen verändert werden, um Krebs zu

bekämpfen oder beschädigtes Gewebe zu reparieren. Die mehr als 5.000

Quadratmeter große Anlage besteht aus 16 modularen Reinraum-Clustern, die

erweitert oder angepasst werden können, wenn neue therapeutische Technologien

verfügbar werden.

Offiziell heißt es, der Komplex sei ein Meilenstein in den biotechnologischen

Ambitionen Saudi-Arabiens und bringe Präzisionsmedizin und fortschrittliche

Fertigung zusammen. Sobald die Anlage vollständig in Betrieb ist, sollen dort

jährlich etwa 2.400 Therapiedosen hergestellt werden. Damit werden die

Kapazitäten des Landes zur Herstellung einiger der weltweit anspruchsvollsten

Therapien weiter ausgebaut.

Die Anlage wird nach den Standards der?Guten Herstellungspraxis" (Good

Manufacturing Practice) betrieben, einem weltweit geltenden Rahmenwerk für die

pharmazeutische Produktion. Um Sterilität, Sicherheit und Konsistenz zu

gewährleisten, werden sämtliche Prozesse - von der Luftfiltration bis zur

Chargenprüfung - überwacht. Die Qualitätskontrolle wird von Systemen mit

künstlicher Intelligenz gesteuert, und der modulare Ansatz ermöglicht eine

schnelle Skalierung bei wachsender Innovation.

Das KFSHRC kann bereits auf Erfahrungen in diesem Bereich verweisen. Mehr als

200 Patienten haben dort seit 2020 eine CAR-T-Zell-Therapie erhalten - Jahre

bevor die lokale Produktion anlief. Der neue Standort knüpft an diese klinischen

Leistungen an und fördert gleichzeitig ein breiteres Forschungs- und

Ausbildungssystem, um saudische Wissenschaftler zu qualifizieren und

internationale Experten für die Gen- und Zelltherapie zu gewinnen. Das Ziel ist,

das Königreich nicht nur zu einem Therapiezentrum, sondern auch zu einem

Kompetenzzentrum für die Erforschung und Herstellung von Arzneimitteln zu

machen, heißt es von offizieller Seite.

Auf der diesjährigen Global Health Exhibition 2025 in Riad stellt das

Krankenhaus den neuen Produktionskomplex zusammen mit seinen Innovationen in der

Roboterchirurgie, der Gendiagnostik und der Augmented-Reality-Ausbildung vor.

Die Präsentation verdeutlicht, wie sich das Vorzeigekrankenhaus des Landes in

die umfassenderen nationalen Bemühungen einreiht, von einer konsumorientierten

Gesundheitsversorgung zu einer wertschöpfenden Gesundheitsversorgung

überzugehen.

Das KFSHRC wurde als bestes Krankenhaus im Nahen Osten und Nordafrika und auf

Platz 15 der 250 besten akademischen medizinischen Zentren 2025 weltweit

eingestuft. Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste

Gesundheitsmarke im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek unter den

?World's Best Hospitals 2025",?Best Smart Hospitals 2026" und?Best Specialized

Hospsitals 2026" aufgeführt, was seine Position als weltweit führendes Zentrum

für innovationsorientierte Patientenversorgung erneut bestätigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa

unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5011002b-

0abb-4f24-97a3-105e687f3cbf

