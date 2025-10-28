|
GNW-News: KFSHRC eröffnet erste Einrichtung für die Herstellung von Produkten für die Gen- und Zelltherapie in Saudi-Arabien
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre gab bekannt, dass es bis Ende 2025 die
erste Einrichtung für die Herstellung von Produkten für die Gen- und
Zelltherapie in Saudi-Arabien eröffnen wird. Dieses Projekt zielt darauf ab,
Tausenden von Patienten Zugang zu fortschrittlichen Behandlungen im Heimatland
zu verschaffen, die Kosten für die Behandlung bis 2030 um etwa acht Milliarden
Riyals (rund zwei Milliarden Dollar) zu senken und etwa neun Prozent des
landesweiten Bedarfs an derartigen Therapien zu decken.
Die auf dem Krankenhauscampus in Riad gelegene neue Anlage wird Produkte für
CAR-T-Zell- und Stammzelltherapien herstellen. Dabei handelt es sich um
Behandlungen, bei denen patienteneigene Zellen verändert werden, um Krebs zu
bekämpfen oder beschädigtes Gewebe zu reparieren. Die mehr als 5.000
Quadratmeter große Anlage besteht aus 16 modularen Reinraum-Clustern, die
erweitert oder angepasst werden können, wenn neue therapeutische Technologien
verfügbar werden.
Offiziell heißt es, der Komplex sei ein Meilenstein in den biotechnologischen
Ambitionen Saudi-Arabiens und bringe Präzisionsmedizin und fortschrittliche
Fertigung zusammen. Sobald die Anlage vollständig in Betrieb ist, sollen dort
jährlich etwa 2.400 Therapiedosen hergestellt werden. Damit werden die
Kapazitäten des Landes zur Herstellung einiger der weltweit anspruchsvollsten
Therapien weiter ausgebaut.
Die Anlage wird nach den Standards der?Guten Herstellungspraxis" (Good
Manufacturing Practice) betrieben, einem weltweit geltenden Rahmenwerk für die
pharmazeutische Produktion. Um Sterilität, Sicherheit und Konsistenz zu
gewährleisten, werden sämtliche Prozesse - von der Luftfiltration bis zur
Chargenprüfung - überwacht. Die Qualitätskontrolle wird von Systemen mit
künstlicher Intelligenz gesteuert, und der modulare Ansatz ermöglicht eine
schnelle Skalierung bei wachsender Innovation.
Das KFSHRC kann bereits auf Erfahrungen in diesem Bereich verweisen. Mehr als
200 Patienten haben dort seit 2020 eine CAR-T-Zell-Therapie erhalten - Jahre
bevor die lokale Produktion anlief. Der neue Standort knüpft an diese klinischen
Leistungen an und fördert gleichzeitig ein breiteres Forschungs- und
Ausbildungssystem, um saudische Wissenschaftler zu qualifizieren und
internationale Experten für die Gen- und Zelltherapie zu gewinnen. Das Ziel ist,
das Königreich nicht nur zu einem Therapiezentrum, sondern auch zu einem
Kompetenzzentrum für die Erforschung und Herstellung von Arzneimitteln zu
machen, heißt es von offizieller Seite.
Auf der diesjährigen Global Health Exhibition 2025 in Riad stellt das
Krankenhaus den neuen Produktionskomplex zusammen mit seinen Innovationen in der
Roboterchirurgie, der Gendiagnostik und der Augmented-Reality-Ausbildung vor.
Die Präsentation verdeutlicht, wie sich das Vorzeigekrankenhaus des Landes in
die umfassenderen nationalen Bemühungen einreiht, von einer konsumorientierten
Gesundheitsversorgung zu einer wertschöpfenden Gesundheitsversorgung
überzugehen.
Das KFSHRC wurde als bestes Krankenhaus im Nahen Osten und Nordafrika und auf
Platz 15 der 250 besten akademischen medizinischen Zentren 2025 weltweit
eingestuft. Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste
Gesundheitsmarke im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek unter den
?World's Best Hospitals 2025",?Best Smart Hospitals 2026" und?Best Specialized
Hospsitals 2026" aufgeführt, was seine Position als weltweit führendes Zentrum
für innovationsorientierte Patientenversorgung erneut bestätigt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie
unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5011002b-
0abb-4f24-97a3-105e687f3cbf
