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22.09.2026 06:49:38
GNW-News: KI-Assistent für vernetzte Mobilität: Akkodis und der Hamburger Verkehrsverbund präsentieren hvv mia auf der InnoTrans 2026
^Basierend auf dem Synergeticon AI Conversational Service Hub von Akkodis bündelt
die gemeinsam mit dem Hamburger Verkehrsverbund entwickelte Lösung hvv mia
Reiseinformationen, Routenplanung, Ticketauskünfte und weitere
Mobilitätsservices in einer zentralen, dialogbasierten Anwendung.
Bild: KI-Assistent hvv mia basierend auf dem AI Conversational Service Hub von
Akkodis. Quelle: Akkodis
[Berlin, den 22.09.2026] - Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital
Engineering und Teil der Adecco Group, zeigt auf der InnoTrans 2026, der
weltweit führenden Fachmesse für Verkehrstechnik, wie Künstliche Intelligenz das
Reiseerlebnis von Fahrgästen verbessern kann. Im Mittelpunkt des Messeauftritts
steht hvv mia, eine gemeinsam mit dem Hamburger Verkehrsverbund (hvv)
entwickelte Lösung aus dem Synergeticon-Portfolio von Akkodis. Die Anwendung
veranschaulicht, wie KI Verkehrsunternehmen dabei unterstützt, ihre Services für
Reisende zu verbessern und gleichzeitig die digitale Transformation im
Schienenverkehr und in vernetzten Mobilitätssystemen voranzutreiben.
hvv mia basiert auf dem Synergeticon AI Conversational Service Hub von Akkodis
und zeigt, wie konversationelle und agentische KI Informationen,
Dienstleistungen und Transaktionen über verschiedene Mobilitätsangebote hinweg
in einer einzigen natürlichsprachlichen Benutzeroberfläche zusammenführt. Mit
einem von Luxoom unterstützten User Experience Design ermöglicht hvv mia
Fahrgästen einen intuitiven und mehrsprachigen Zugriff auf Echtzeit-
Reiseinformationen, Routenplanung, Ticketauskünfte und weitere
Mobilitätsservices. Statt zwischen verschiedenen Apps, Websites oder
Servicekanälen wechseln zu müssen, können Reisende ihr Anliegen einfach in
natürlicher Sprache formulieren. hvv mia bündelt daraufhin die relevanten
Informationen, passende Ticketoptionen und individuelle Routenvorschläge in
einer zentralen Konversation. Durch die intelligente Verknüpfung
unterschiedlicher Datenquellen vereinfacht die Lösung den Zugang zu
Mobilitätsangeboten und schafft ein nutzerfreundlicheres, besser vernetztes und
barriereärmeres Reiseerlebnis.
?Die Zukunft der Mobilität hängt davon ab, wie erfolgreich wir KI, Engineering
und nutzerzentriertes Design zusammenbringen, um Menschen bessere Reise- und
Verkehrserlebnisse zu bieten", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis.
?Mit Akkodis Intelligence verbinden wir modernste KI-Technologien mit
umfassender Engineering-Expertise, um unsere Kunden bei der Lösung komplexer
Herausforderungen in der realen Welt zu unterstützen. hvv mia zeigt, wie dieser
Ansatz schon heute intuitivere, stärker vernetzte und barriereärmere
Mobilitätsangebote ermöglicht und gleichzeitig dazu beiträgt, die intelligenten
und nachhaltigen Verkehrssysteme von morgen mitzugestalten."
hvv mia geht über die klassische Fahrgastinformation hinaus und macht das
Potenzial des Synergeticon AI Conversational Service Hub von Akkodis für weitere
Mobilitätsanwendungen sichtbar. Die Plattform verbindet agentische KI,
intelligente Service-Orchestrierung sowie nutzerzentriertes Design und
vereinfacht so das Reisen entlang der gesamten Reisekette. Dadurch entsteht eine
skalierbare Grundlage für vernetzte, flexible und bedarfsgerechte
Mobilitätsangebote, die die digitale Transformation im Bahnsektor und in
weiteren Bereichen der Mobilität unterstützt.
?Fahrgäste erwarten heute zunehmend, dass Mobilitätsangebote ebenso intuitiv und
vernetzt funktionieren wie die digitalen Dienste, die sie täglich nutzen", sagt
Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des hvv.?Mit hvv mia zeigen wir, wie
Künstliche Intelligenz das Reisen vereinfachen kann, indem sie Informationen,
Orientierungshilfen und Services über eine einzige dialogbasierte Schnittstelle
zusammenführt. Die Zusammenarbeit mit Akkodis steht für unser gemeinsames Ziel,
Mobilität durch Innovation zugänglicher, flexibler und konsequent
kundenorientiert zu gestalten."
Auf der InnoTrans 2026 erleben Besucherinnen und Besucher am Akkodis-Stand, wie
Akkodis Intelligence (https://www.akkodis.com/de/akkodis-intelligence) die
Innovationskraft von Menschen, Künstliche Intelligenz, Digital Engineering und
Mobilitätsexpertise zusammenbringt, um intelligentere, nachhaltigere und
effizientere Bahn- und Mobilitätsnetze zu ermöglichen. Neben hvv mia und dem
Synergeticon AI Conversational Service Hub präsentiert Akkodis Kompetenzen in
den Bereichen Bahnsimulation, Verkehrssystemtechnik und digitale Transformation.
Damit zeigt das Unternehmen, wie es Kunden dabei unterstützt, die Bahnbranche im
Zeitalter der KI neu zu gestalten und die Zukunft intelligenter Mobilität
voranzutreiben.
Impulse für die Zukunft der Bahnbranche
Im Rahmen der InnoTrans 2026 veranstaltet Akkodis die Podiumsdiskussion?How AI
is Redrawing the Rail Supply Chain Landscape" und bringt dabei
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von der Deutschen Bahn, Hitachi
Rail, Alstom und Akkodis zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die
Frage, wie Künstliche Intelligenz den Bahnbetrieb, die Datenhoheit, die
Zusammenarbeit in Ökosystemen sowie die Wertschöpfung im Verkehrssektor
verändert. Zudem beleuchtet die Runde, welche Voraussetzungen Unternehmen
schaffen müssen, um KI-Innovationen in langfristigen wirtschaftlichen Mehrwert
zu überführen.
Medienkontakte
Meldina Kurti
Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis
M. +49 15174631537
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Maria Sole Quaglio
External Communications Manager Germany, Akkodis
M. +49 15174631929
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Über Akkodis
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das
Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von
Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben
und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data,
Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie?
und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter
Delivery?Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir
End?to?End?Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis
hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die
exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen
Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen
Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der
Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in
über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und
Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den
weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller
Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer
Zukunft. akkodis.com (https://www.akkodis.com/de) | LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/akkodis) | Instagram
(https://www.instagram.com/akkodisdeutschland/) | Facebook
(https://www.facebook.com/AkkodisDeutschland)
Über die Adecco Group
Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und
Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und
vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als
drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000
Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,
LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group
rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten
Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für
ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work
For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln
und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.
www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)
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