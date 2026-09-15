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15.09.2026 15:04:38
GNW-News: KI-basierte Vektorgrafik-Extras unterstützen kreative Arbeitsabläufe in der CorelDRAW Graphics Suite 2026
^OTTAWA, Ontario, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corel hat heute das neue
CorelDRAW Graphics Suite September 2026
(https://www.coreldraw.com/de/product/coreldraw/) Update angekündigt, das
erheblich erweiterte KI-Funktionen bietet, darunter die KI zur promptbasierten
Erstellung von Vektorgrafiken. Damit erhalten Kunden vollständige kreative
Kontrolle, während sie schneller arbeiten, eine Vielzahl kreativer Optionen
erkunden und hochwertige Vektorgrafiken generieren können, die für jedes Projekt
geeignet sind.
Die neuen KI-Tools von CorelDRAW wurden entwickelt, um Arbeitsabläufe zu
beschleunigen und gleichzeitig die Inspiration der Anwender in den Mittelpunkt
des kreativen Prozesses zu stellen. Mit der KI zur Erstellung von Vektorgrafiken
können Grafikprofis skalierbare Vektorgrafiken von Grund auf oder anhand von
Referenzinhalten erstellen und so Grafiken generieren, die sich ideal für
Grafikprojekte jeder Größe eignen - vom Web bis hin zu großformatigen Plakaten.
?Als wir im März die CorelDRAW Graphics Suite 2026 vorstellten, freuten wir uns
sehr, neue KI-Tools einzuführen, die die künstlerischen Fähigkeiten unserer
Nutzer verstärken und es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit in neue kreative
Richtungen zu lenken. Jetzt bringen wir unsere KI-Leistung in den Kern dessen
ein, was CorelDRAW so großartig macht - die Vektorgrafik. Die KI zur Erstellung
von Vektorgrafiken ist ein Meilenstein für unsere Kunden und die
Weiterentwicklung unseres Produkts", sagte Prakash Channagiri, Senior Director
of Product Management für CorelDRAW.
Als Design-Kraftpaket mit legendären Vektorgrafik-Tools als Kernstück bietet das
neueste Update der CorelDRAW Graphics Suite 2026 eine lange Liste neuer
Funktionen, mit denen Grafikprofis schneller als je zuvor arbeiten können.
* KI zur promptbasierten Erstellung von Vektorgrafiken: Verwandeln Sie
Textvorgaben oder vorhandene Grafiken mithilfe generativer KI in
bearbeitbare, skalierbare und hochwertige Vektorgrafiken.
* Verbessertes PowerTRACE: Erleben Sie eine intelligentere Bitmap-
Vektorisierung, die bis zu viermal schneller ist. Mit einer verbesserten
Objektstruktur, besserer Farbverarbeitung, präziser KI-gestützter
Hintergrundentfernung (und vielem mehr) liefert PowerTRACE sauberere
Ergebnisse mit vollständig bearbeitbaren Formen.
* Schriften in CorelDRAW Web hochladen: Abonnenten und Wartungskunden können
nun benutzerdefinierte, Marken- und Systemschriftarten in CorelDRAW Web
verwenden - für unbegrenzte typografische Möglichkeiten.
* DWG- und DXF-Export in CorelDRAW Web: Abonnenten und Wartungskunden können
DWG- und DXF-Dateien direkt aus dem Browser exportieren und erhalten so
präzise, produktionsreife Ergebnisse.
* Erweiterte Stabilität und Leistung: Arbeiten Sie schneller und zuverlässiger
durch kontinuierliche Leistungsverbesserungen und eine reibungslosere
Verarbeitung komplexer Dateien.
Über die CorelDRAW Graphics Suite 2026 hinaus bringt das neue September-Update
auch leistungsstarke Funktionen für CorelDRAW® Go(TM) und die CorelDRAW® Technical
Suite 2026 mit sich.
CorelDRAW Go (https://go.coreldraw.com/) ist eine Online-Grafikdesign-Software,
die den Bedürfnissen kreativer Enthusiasten und angehender Designer gerecht
wird. Sie ermöglicht es Benutzern, verschiedene Entwürfe zu gestalten, diese in
der Cloud zu speichern, in verschiedene Formate zu exportieren und ihre
Fähigkeiten zu verbessern. Mit dieser neuen Version bietet CorelDRAW Go eine
neue KI-Funktion zur Erstellung von Vektorgrafiken sowie die Möglichkeit,
individuelle, Marken- und Systemschriftarten hochzuladen.
CorelDRAW Technical Suite 2026 (https://www.coreldraw.com/de/product/technical-
suite/) erhält alle neuen Updates der CorelDRAW Graphics Suite 2026,
einschließlich der neuen KI-Funktion zur Erstellung von Vektorgrafiken. Darüber
hinaus bietet CorelDRAW Technical Suite 3D CAD
(https://www.coreldraw.com/en/product/technical-suite/3d-cad/) eine
aktualisierte Importunterstützung für die neuesten Versionen von 3D-CAD-
Dateiformaten.
Anlässlich der Einführung der neuen KI-Funktionen zur promptbasierten Erstellung
von Vektorgrafiken können Kunden der CorelDRAW Graphics Suite 2026, der
CorelDRAW Technical Suite 2026 und von CorelDRAW Go (Test- oder kostenpflichtige
Versionen) eine ganze Woche lang unbegrenzt KI-Vektorgrafiken erstellen. Von
jetzt bis zum 22. September 2026 um 21:00 Uhr MESZ sind alle Generierungen mit
den Modellen?Vector Craft" und?Vector Master" frei nutzbar!
Verfügbarkeit und Preise
Die CorelDRAW Graphics Suite ist unter Windows, macOS und im Web in Englisch,
Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch,
Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Chinesisch (Vereinfacht),
Chinesisch (Traditionell), Türkisch, Schwedisch und Japanisch verfügbar. Das
Abonnement kostet 369 EUR pro Jahr. Die CorelDRAW Graphics Suite 2026 ist als
Einmalkauf zum empfohlenen Verkaufspreis von 779 EUR erhältlich. Die Preise in
Euro enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Um die Kaufoptionen der CorelDRAW Graphics Suite zu vergleichen, besuchen Sie
bitte: www.coreldraw.com/coreldraw/#compare
(http://www.coreldraw.com/coreldraw/#compare).
Weitere Informationen zu Unternehmenslizenzen finden Sie unter
www.coreldraw.com/business (http://www.coreldraw.com/business) und zu
Bildungslizenzen unter www.coreldraw.com/de/licensing/education/
(http://www.coreldraw.com/de/licensing/education/).
CorelDRAW Go läuft am besten mit Google Chrome oder Microsoft Edge mit den
neuesten Aktualisierungen, sowohl unter Windows als auch unter macOS, und ist in
Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem
Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Ein
Abonnement kostet 9,99 EUR monatlich oder 115 EUR jährlich. Die Preise in EUR
enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zu CorelDRAW Go
finden Sie unter https://go.coreldraw.com/. (https://go.coreldraw.com/)
Info zu Corel
Corel-Produkte ermöglichen es Wissensarbeitern auf der ganzen Welt,
hervorragende Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten
Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit,
kreativ zu sein, zusammenzuarbeiten und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.
Unser Erfolg basiert auf unserem unerschütterlichen Engagement, ein breites
Portfolio innovativer Anwendungen - darunter CorelDRAW, MindManager, WinZip -
anzubieten, um Nutzer zu inspirieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu
erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie bitte www.corel.com.
(https://www.corel.com)
© 2026 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, das Corel-Logo,
CorelDRAW, CorelDRAW Go, MindManager, PowerTRACE und WinZip sind Marken oder
eingetragene Marken der Corel Corporation. Alle anderen genannten Firmen-,
Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken sowie eingetragene oder nicht
eingetragene Marken werden ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet
und bleiben das ausschließliche Eigentum der Corel Corporation. Alle Hinweise
und rechtlichen Informationen finden Sie unter www.corel.com/de/legal-
information/ (http://www.corel.com/de/legal-information/)
Medienkontakt
Jessica Gould
Corel PR
jessica.gould@corel.com (mailto:jessica.gould@corel.com)
www.corel.com (http://www.corel.com)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/298139d6-8c38-4398-8c59-
c779126ba2db/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a947c102-05b2-47dc-be1c-
e7074be5af93/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdfdc9ee-7b80-4053-833e-
a95340950252/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1759abd-ab91-4c59-b497-
688f9aa94830/de
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