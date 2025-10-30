|
30.10.2025 04:01:38
GNW-News: KI-gestützte Verwaltung unterstützt neuestes Linux-Release von SUSE
^LUXEMBURG, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE (https://www.suse.com/)(®)
(https://www.suse.com/), ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-
Lösungen für Unternehmen, kündigt mit SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16
(https://www.suse.com/c/what-is-new-in-suse-linux-enterprise-server-16-0) das
branchenweit erste Linux mit integrierter agentischer KI für Unternehmen an.
Dieses Release bietet mehr Transparenz, Erkenntnisse und eine automatische
Verwaltung zur Optimierung von Abläufen, Verringerung der Betriebskosten und des
Zeitaufwands für die Fehlerbehebung sowie eine schnellere Markteinführung für
unternehmenskritische Anwendungen.
SLES 16 (https://www.suse.com/products/server/) führt agentische KI mit einer
Implementierung des MCP-Standards (Model Context Protocol) ein. Die agentische
KI-Implementierung von SUSE Linux bietet Unternehmen eine sichere und
erweiterbare Möglichkeit zur Verknüpfung von KI-Modellen mit externen Tools und
Datenquellen, wobei sie gleichzeitig die Freiheit zur Auswahl und Erweiterung
ihrer bevorzugten KI-Anbieter ohne Bindung an einen bestimmten Anbieter
behalten. Die Lösung schafft eine robuste und sichere Grundlage, die
langfristige Lebenszyklusgarantien und Automatisierung auf Unternehmensniveau
vereint.
?Heutzutage sind alle CIOs und CTOs auf KI angewiesen, um die vorhandene
Infrastruktur besser zu nutzen, ohne sich dabei auf ein einziges Ökosystem
festlegen zu müssen", erklärt Rick Spencer, GM von Business Critical Linux bei
SUSE.?Durch die Verwendung von KI mit SUSE Linux Enterprise Server 16 können
IT-Verantwortliche die betriebliche Effizienz steigern, ohne neue Teams
einstellen oder eine benutzerdefinierte Toolchain erstellen zu müssen. SUSE
stellt als erster Anbieter eine integrierte, offene und erweiterbare KI-
Infrastruktur direkt in einem Betriebssystem (BS) für Unternehmen bereit. In
Kombination mit unserem langjährigen Engagement für Sicherheit und Compliance
sowie einem branchenführenden Lebenszyklus von 16 Jahren ist SUSE Linux
Enterprise Server 16 damit das erste Linux für Unternehmen, das sowohl sofortige
Innovation als auch langfristige Stabilität bietet."
SUSE Linux Enterprise Server (SLES): Das erste KI-fähige Linux für agentische KI
SLES 16 führt einen Framework ein, mit dem die Intelligenz direkt in das
Betriebssystem eingebettet werden kann.
* Integrierte agentische KI und MCP: SLES 16 implementiert den MCP-Standard
(Model Context Protocol) und bietet MCP-Host- und Serverkomponenten als Tech
Preview zur nahtlosen Integration von KI-Operationen. Über die vereinfachte,
browserbasierte Schnittstelle der Cockpit-Webkonsole, das Standard-
Konfigurationsverwaltungs-Tool für SLES 16 und die Befehlszeile wird eine
KI-gestützte lokale Verwaltung ermöglicht, die den operativen Aufwand
reduziert.
* Brücke zu jedem LLM: Die Plattform verbindet sich mit jedem Anbieter von
Large Language Models (LLM).
* Zukunftsfähige Architektur: Die Implementierung der agentischen KI von SUSE
Linux basiert auf einer erweiterbaren, standardbasierten Architektur, die
für die nächste Generation der agentischen KI gerüstet ist.
Zusätzliche Funktionen
* Ein vorhersehbarer, einfacherer und längerer Lebenszyklus: Der SLES 16-
Codestream wird durch einen der längsten Support-Zeiträume auf dem Markt,
einen Gesamtlebenszyklus von 16 Jahren, unterstützt. Damit handelt es sich
um das erste und einzige Linux für Unternehmen mit einer Support-
Verpflichtung, sodass die Lösung auch nach 2038 einsatzbereit ist und der
Support nach diesem kritischen Datum garantiert ist, ohne dass mit
Betriebsstörungen verbundene Upgrades erforderlich sind.
* Sofortiges Rollback: Administratoren können nahezu jede Änderung, von einem
System-Upgrade über einen Software-Patch bis hin zu einer einzelnen
Konfigurationsänderung, sofort rückgängig machen. Diese Funktion ist nun
standardmäßig in Cloud-Bildern aktiviert und bietet eine präzise
Wiederherstellungsoption auf Betriebssystemebene, die wesentlich schneller
und detaillierter als herkömmliche Snapshots auf VM-Ebene ist.
* Reproduzierbare Builds: SLES 16 ist die erste Linux-Distribution für
Unternehmen, die mit reproduzierbaren Builds erstellt wurde. Damit haben
Kunden die beispiellose Möglichkeit, ihre Linux-Distribution für Unternehmen
unabhängig zu überprüfen und sogar aus dem Quellcode neu zu erstellen,
während sie weiterhin den vollen Support von SUSE erhalten. Dieses Höchstmaß
an Transparenz und Kontrolle in Verbindung mit Software Bills of Materials
(SBOMs) ist Teil eines Entwicklungsprozesses, der für die höchsten
Sicherheitszertifizierungen (EAL4+) auf dem Linux-Markt evaluiert wurde.
* Geringere Kompetenzlücke: Die gängigen Komponenten in SLES 16 verringern die
Kompetenzlücke beim Wechsel von anderen Distributionen.
Verfügbarkeit
SLES 16, einschließlich der Implementierung der agentischen KI von SUSE Linux,
ist ab dem 4. November 2025 für alle Kunden und Partner von SUSE allgemein
verfügbar. Die SUSE Linux-Produktfamilie umfasst eine Reihe maßgeschneiderter
Lösungen für spezifische Unternehmensanforderungen, sodass für jedes
Arbeitspensum ein passendes Linux-System zur Verfügung steht. Zu dieser
umfassenden Markteinführung gehören:
* SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16
(https://www.suse.com/c/suse-linux-enterprise-server-sap-16-simplified-
intelligent-stable): Diese Lösung ist für unternehmenskritische SAP-
Umgebungen verfügbar und bietet eine sichere, leistungsstarke Grundlage, die
für SAP HANA- und S/4HANA-Workloads optimiert ist.
* SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16: Diese Erweiterung
wurde zur Gewährleistung maximaler Geschäftskontinuität entwickelt und
bietet ein automatisiertes Failover und Clustering zum Schutz wichtiger
Dienste und zur Vermeidung von Ausfallzeiten.
* SUSE Linux Micro 6.2: Dieses robust designte, transaktionale und
unveränderliche Betriebssystem eignet sich perfekt für Workloads, die ein
widerstandsfähigeres Betriebssystem erfordern, z. B. Edge-, Embedded- und
andere verteilte Bereitstellungen, und ermöglicht einen bildbasierten Modus,
der sich ideal für vorhersehbare, automatisierte DevOps im großen Maßstab
eignet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com/server
(http://www.suse.com/server) und im SLES 16-Blogbeitrag.
(https://www.suse.com/c/what-is-new-in-suse-linux-enterprise-server-16-0)
Über SUSE
SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer
Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE(®) Linux Suite,
SUSE(®) Rancher Suite, SUSE(®) Edge Suite und SUSE(®) AI Suite. Mehr als 60 %
der Fortune 500-Unternehmen vertrauen bei ihren geschäftskritischen Workloads
auf SUSE und können so überall innovativ sein - vom Rechenzentrum über die Cloud
bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das?Open" zurück in Open
Source und arbeitet mit Partnern und Communities zusammen, um Kunden die
Flexibilität zu geben, die Herausforderungen der Innovation von heute zu
meistern, und ihnen die Freiheit zu bieten, ihre Strategien und Lösungen von
morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com
(https://www.suse.com/).
Medienkontakt
Rachel Romoff
rachel.romoff@suse.com
