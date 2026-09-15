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15.09.2026 08:09:38
GNW-News: KI in der Berichtskritik: dhpg und Cortea vereinbaren Technologiepartnerschaft
^* Die dhpg, die größte, auf den Mittelstand fokussierte Prüfungs- und
Beratungsgesellschaft in Deutschland, und Cortea haben eine
Technologiepartnerschaft geschlossen, um KI-Agenten in der Abschlussprüfung
zu entwickeln und einzusetzen
* Corteas Berichtskritik-Agent ist seit August bei Jahres- und
Konzernabschlussprüfungen sowie bei Erstellungsberichten im Einsatz
* Die fachlichen Vorgaben stammen aus den Fachabteilungen der dhpg und
entsprechen den Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (ISA
[DE] sowie IDW PS) und den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs (HGB)
BONN/BERLIN, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die dhpg, eine der größten
mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland, und
Cortea haben eine Technologiepartnerschaft für den Einsatz von KI-Agenten in der
Abschlussprüfung vereinbart. Seit dem Start der gemeinsamen Entwicklungs- und
Testphase im Februar 2026 wurden mehr als 450 Prüfungsberichte über Cortea
geprüft. Seit August ist die KI-gestützte Berichtskritik Teil des
Standardprozesses der dhpg.
Die Anforderungen an die Prüfungsqualität und die Dokumentation steigen von Jahr
zu Jahr. Qualitätssicherung lässt sich nicht mehr allein über zusätzliches
Personal und weitere Kontrollschleifen lösen. Mit KI-Agenten steht erstmals eine
Technologie zur Verfügung, die fachliche Vorgaben konsistent auf jeden einzelnen
Bericht anwenden kann, ohne die Nachvollziehbarkeit der Prüfungshandlungen zu
beeinträchtigen.
Chancen der KI nutzen, ohne Änderung der eigenen Methodik
Genau hier setzen beide Partner aus unterschiedlichen Richtungen an. Die dhpg
nutzt die Chancen der KI für die Prüfungsqualität, ohne die eigene Methodik
einem fertigen Produkt anzupassen. Cortea entwickelt Agenten, die auf den
Standards von Prüfungsgesellschaften beruhen und nicht auf einem allgemeinen
Modell. Deshalb entstand eine Partnerschaft anstatt eines Lizenzvertrags. Die
Zusammenarbeit ist langfristig angelegt.
Die Fachabteilungen der dhpg definieren die Prüfungsfragen, Checklisten und
Musterprüfungsberichte, auf denen die Agenten arbeiten und entscheiden über
deren Weiterentwicklung. Auf der gemeinsamen Roadmap stehen zehn weitere Agenten
für andere Phasen der Abschlussprüfung, mit dem Ziel einer durchgängig KI-
gestützten Prüfung.
?Für den Mittelstand zählt die persönliche Betreuung für seine ganz spezifischen
Bedürfnisse, auch wenn die Technologie den Prozess der Jahresabschlussprüfung
verändert. Deshalb haben wir uns mit Blick auf die Prüfungsqualität und die
Chancen, die aus dem Einsatz von KI entstehen, für eine
Entwicklungspartnerschaft entschieden und nicht für ein fertiges Produkt: Die
fachlichen Vorgaben kommen von uns, Cortea entwickelt die Agenten dazu", sagt
Andreas Blum, Managing Partner der dhpg.
KI-Agent deckt formelle und materielle Aspekte ab
?Cortea ist bei uns inzwischen Teil des Standardprozesses, bevor ein Bericht zum
Berichtskritiker geht und das an jedem Standort. Die Prüfungsfragen dahinter
sind unsere eigenen. Durch den Einsatz können wir die Qualität unserer Berichte
schon früh im Prozess erhöhen und gewinnen so Zeit für die anspruchsvolleren
Teile der Berichtskritik ", sagt Hagen Müller, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und Senior Partner der dhpg.
Die Berichtskritik umfasst Jahres- und Konzernabschlussprüfungen sowie
Erstellungsberichte, jeweils auf Grundlage der Musterprüfungsberichte der dhpg.
Der Agent deckt dabei sowohl formelle als auch materielle Aspekte ab.
Der Berichtskritik-Agent weist jede Auffälligkeit mit Begründung und Fundstelle
im Bericht aus. Die Würdigung erfolgt durch den Prüfer. Die menschliche
Berichtskritik bleibt verpflichtender Bestandteil des Prozesses. Der Agent
unterstützt den Prüfer bei der Ausübung seines pflichtgemäßen Ermessens, er
ersetzt es nicht, und er verändert keine nach den Prüfungsstandards
vorzunehmenden Prüfungshandlungen.
?Unsere Vision war von Anfang an, KI-Agenten für Qualität zu entwickeln, bis hin
zu einer durchgängig KI-gestützten Abschlussprüfung. Partnerschaften sind für
uns Prinzip, nicht Ausnahme: Wir arbeiten mit den innovativsten
Prüfungsgesellschaften international. Die dhpg gehört in Deutschland für uns
dazu, von der ersten Woche an: Die Plattform kommt von uns, die Methodik und die
Prozesse von der dhpg. Das Ergebnis ist ein Agent, der den eigenen
Qualitätsmaßstab der dhpg anwendet", sagt Valentin Neumann, Mitgründer und CEO
von Cortea.
Für den Berufsstand liegt die Bedeutung in der Breite und in der Dauer: kein
Pilot in einem einzelnen Prüfungsbereich, sondern eine Partnerschaft, in der die
Prüfungsmethodik der dhpg Schritt für Schritt in KI-Agenten überführt wird.
Über die dhpg:
Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und
Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und
IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.300 Mitarbeitenden an
18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges
Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited, einer führenden internationalen
Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und
Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros
weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt.
Über Cortea:
Cortea entwickelt ein KI-gestütztes Qualitätssystem für KI-basierte
Wirtschaftsprüfungen. Das Unternehmen hilft Prüfungsgesellschaften, KI mit mehr
Vertrauen, größerer Konsistenz und professioneller Kontrolle einzusetzen.
Corteas Audit Quality Agents orientieren sich an Prüfungsstandards und Review-
Workflows. Sie ermöglichen Prüfungsgesellschaften, verlässlichere und besser
nachvollziehbare Arbeit zu liefern. Zugleich erhöhen sie Kapazitäten im
Prüfungsprozess.
Cortea arbeitet mit innovativen Prüfungsgesellschaften in Europa, Großbritannien
und den USA zusammen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie cortea.ai
(https://cortea.ai/?utm_source=press&utm_medium=newswire&utm_campaign=dhpg_partn
ership&utm_content=press).
Pressekontakt Cortea:
Irina Botea
E-Mail: press@cortea.ai (mailto:press@cortea.ai)
Pressekontakt dhpg:
Brigitte Schultes
E-Mail: brigitte.schultes@dhpg.de
Tel.: +49 228 81000 0
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