GNW-News: KI in der Berichtskritik: dhpg und Cortea vereinbaren Technologiepartnerschaft

^* Die dhpg, die größte, auf den Mittelstand fokussierte Prüfungs- und

Beratungsgesellschaft in Deutschland, und Cortea haben eine

Technologiepartnerschaft geschlossen, um KI-Agenten in der Abschlussprüfung

zu entwickeln und einzusetzen

* Corteas Berichtskritik-Agent ist seit August bei Jahres- und

Konzernabschlussprüfungen sowie bei Erstellungsberichten im Einsatz

* Die fachlichen Vorgaben stammen aus den Fachabteilungen der dhpg und

entsprechen den Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (ISA

[DE] sowie IDW PS) und den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs (HGB)

BONN/BERLIN, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die dhpg, eine der größten

mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland, und

Cortea haben eine Technologiepartnerschaft für den Einsatz von KI-Agenten in der

Abschlussprüfung vereinbart. Seit dem Start der gemeinsamen Entwicklungs- und

Testphase im Februar 2026 wurden mehr als 450 Prüfungsberichte über Cortea

geprüft. Seit August ist die KI-gestützte Berichtskritik Teil des

Standardprozesses der dhpg.

Die Anforderungen an die Prüfungsqualität und die Dokumentation steigen von Jahr

zu Jahr. Qualitätssicherung lässt sich nicht mehr allein über zusätzliches

Personal und weitere Kontrollschleifen lösen. Mit KI-Agenten steht erstmals eine

Technologie zur Verfügung, die fachliche Vorgaben konsistent auf jeden einzelnen

Bericht anwenden kann, ohne die Nachvollziehbarkeit der Prüfungshandlungen zu

beeinträchtigen.

Chancen der KI nutzen, ohne Änderung der eigenen Methodik

Genau hier setzen beide Partner aus unterschiedlichen Richtungen an. Die dhpg

nutzt die Chancen der KI für die Prüfungsqualität, ohne die eigene Methodik

einem fertigen Produkt anzupassen. Cortea entwickelt Agenten, die auf den

Standards von Prüfungsgesellschaften beruhen und nicht auf einem allgemeinen

Modell. Deshalb entstand eine Partnerschaft anstatt eines Lizenzvertrags. Die

Zusammenarbeit ist langfristig angelegt.

Die Fachabteilungen der dhpg definieren die Prüfungsfragen, Checklisten und

Musterprüfungsberichte, auf denen die Agenten arbeiten und entscheiden über

deren Weiterentwicklung. Auf der gemeinsamen Roadmap stehen zehn weitere Agenten

für andere Phasen der Abschlussprüfung, mit dem Ziel einer durchgängig KI-

gestützten Prüfung.

?Für den Mittelstand zählt die persönliche Betreuung für seine ganz spezifischen

Bedürfnisse, auch wenn die Technologie den Prozess der Jahresabschlussprüfung

verändert. Deshalb haben wir uns mit Blick auf die Prüfungsqualität und die

Chancen, die aus dem Einsatz von KI entstehen, für eine

Entwicklungspartnerschaft entschieden und nicht für ein fertiges Produkt: Die

fachlichen Vorgaben kommen von uns, Cortea entwickelt die Agenten dazu", sagt

Andreas Blum, Managing Partner der dhpg.

KI-Agent deckt formelle und materielle Aspekte ab

?Cortea ist bei uns inzwischen Teil des Standardprozesses, bevor ein Bericht zum

Berichtskritiker geht und das an jedem Standort. Die Prüfungsfragen dahinter

sind unsere eigenen. Durch den Einsatz können wir die Qualität unserer Berichte

schon früh im Prozess erhöhen und gewinnen so Zeit für die anspruchsvolleren

Teile der Berichtskritik ", sagt Hagen Müller, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

und Senior Partner der dhpg.

Die Berichtskritik umfasst Jahres- und Konzernabschlussprüfungen sowie

Erstellungsberichte, jeweils auf Grundlage der Musterprüfungsberichte der dhpg.

Der Agent deckt dabei sowohl formelle als auch materielle Aspekte ab.

Der Berichtskritik-Agent weist jede Auffälligkeit mit Begründung und Fundstelle

im Bericht aus. Die Würdigung erfolgt durch den Prüfer. Die menschliche

Berichtskritik bleibt verpflichtender Bestandteil des Prozesses. Der Agent

unterstützt den Prüfer bei der Ausübung seines pflichtgemäßen Ermessens, er

ersetzt es nicht, und er verändert keine nach den Prüfungsstandards

vorzunehmenden Prüfungshandlungen.

?Unsere Vision war von Anfang an, KI-Agenten für Qualität zu entwickeln, bis hin

zu einer durchgängig KI-gestützten Abschlussprüfung. Partnerschaften sind für

uns Prinzip, nicht Ausnahme: Wir arbeiten mit den innovativsten

Prüfungsgesellschaften international. Die dhpg gehört in Deutschland für uns

dazu, von der ersten Woche an: Die Plattform kommt von uns, die Methodik und die

Prozesse von der dhpg. Das Ergebnis ist ein Agent, der den eigenen

Qualitätsmaßstab der dhpg anwendet", sagt Valentin Neumann, Mitgründer und CEO

von Cortea.

Für den Berufsstand liegt die Bedeutung in der Breite und in der Dauer: kein

Pilot in einem einzelnen Prüfungsbereich, sondern eine Partnerschaft, in der die

Prüfungsmethodik der dhpg Schritt für Schritt in KI-Agenten überführt wird.

Über die dhpg:

Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und

Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung,

Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und

IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.300 Mitarbeitenden an

18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges

Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited, einer führenden internationalen

Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und

Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros

weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt.

Über Cortea:

Cortea entwickelt ein KI-gestütztes Qualitätssystem für KI-basierte

Wirtschaftsprüfungen. Das Unternehmen hilft Prüfungsgesellschaften, KI mit mehr

Vertrauen, größerer Konsistenz und professioneller Kontrolle einzusetzen.

Corteas Audit Quality Agents orientieren sich an Prüfungsstandards und Review-

Workflows. Sie ermöglichen Prüfungsgesellschaften, verlässlichere und besser

nachvollziehbare Arbeit zu liefern. Zugleich erhöhen sie Kapazitäten im

Prüfungsprozess.

Cortea arbeitet mit innovativen Prüfungsgesellschaften in Europa, Großbritannien

und den USA zusammen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie cortea.ai

(https://cortea.ai/?utm_source=press&utm_medium=newswire&utm_campaign=dhpg_partn

ership&utm_content=press).

Pressekontakt Cortea:

Irina Botea

E-Mail: press@cortea.ai (mailto:press@cortea.ai)

Pressekontakt dhpg:

Brigitte Schultes

E-Mail: brigitte.schultes@dhpg.de

Tel.: +49 228 81000 0

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