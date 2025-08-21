GNW-News: King Faisal Specialist Hospital hat 2024 fast 300.000 virtuelle Konsultationen angeboten

^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat im Jahr 2024 293.381

virtuelle Konsultationen durchgeführt, was einem Anstieg von 58,2 % gegenüber

dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg zeigt, dass die Telemedizin zu einem

zentralen Bestandteil des Versorgungsmodells des Krankenhauses geworden ist. Sie

trägt dazu bei, ambulante Einrichtungen zu entlasten und Patienten im ganzen

Königreich einen schnelleren und bequemeren Zugang zu spezialisierter Versorgung

zu ermöglichen.

Der 2021 eingeführte virtuelle Konsultationsdienst soll Patienten in abgelegenen

Gegenden die Anfahrt ersparen. Für viele, vor allem für ältere Menschen und

Patienten mit chronischen Erkrankungen, sind dadurch wiederholte

Krankenhausbesuche überflüssig geworden. Die Lebensqualität hat sich verbessert

und finanzielle und logistische Hindernisse wurden beseitigt, da Betroffene

direkt mit Spezialisten von zu Hause aus Kontakt aufnehmen können.

Mit durchschnittlich mehr als 800 virtuellen Konsultationen pro Tag entlastet

der Dienst die ambulanten Einrichtungen, steigert die betriebliche Effizienz und

ermöglicht es dem KFSHRC, die Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig die

höchsten Versorgungsstandards für Patienten vor Ort und aus der Ferne

aufrechtzuerhalten.

Auf dieser Entwicklung aufbauend erweiterte das KFSHRC 2024 sein digitales

Gesundheitsportfolio mit der Einführung eines virtuellen

Apothekenberatungsdienstes über seine mobile Anwendung. Patienten können nun im

Rahmen der Option?Virtual Care" Termine buchen, um sich von Pharmazeuten zu

Medikamentenalternativen, Dosierungsanpassungen und Behandlungsmanagement

beraten zu lassen - ohne das Krankenhaus aufsuchen zu müssen.

Die genannten Angebote zeigen, wie das KFSHRC die Gesundheitsversorgung

zugänglicher und effizienter macht und gleichzeitig die Patienten in den

Mittelpunkt der Versorgung stellt. Indem das Krankenhaus digitale Lösungen mit

klinischem Fachwissen verbindet, reduziert es unnötige Fahrten, verkürzt

Wartezeiten und stellt sicher, dass Patienten rechtzeitig Zugang zu Spezialisten

haben, egal wo sie leben.

Diese Initiativen unterstützen auch die umfassenderen Ziele Saudi-Arabiens bei

der Umgestaltung des Gesundheitswesens im Rahmen der Vision 2030. Dadurch wird

sichergestellt, dass mehr Menschen eine qualitativ hochwertige Versorgung

erhalten und die Ressourcen im gesamten Gesundheitssystem effizienter genutzt

werden.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum

im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 15 unter den 250 besten akademischen

Medizinzentren weltweit eingestuft. Zudem wurde es im Ranking von Brand Finance

2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten

anerkannt. Es wurde im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der

Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der?World's Best Smart

Hospitals" für 2025 aufgenommen.

