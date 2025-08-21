|
21.08.2025 16:43:38
GNW-News: King Faisal Specialist Hospital hat 2024 fast 300.000 virtuelle Konsultationen angeboten
^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat im Jahr 2024 293.381
virtuelle Konsultationen durchgeführt, was einem Anstieg von 58,2 % gegenüber
dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg zeigt, dass die Telemedizin zu einem
zentralen Bestandteil des Versorgungsmodells des Krankenhauses geworden ist. Sie
trägt dazu bei, ambulante Einrichtungen zu entlasten und Patienten im ganzen
Königreich einen schnelleren und bequemeren Zugang zu spezialisierter Versorgung
zu ermöglichen.
Der 2021 eingeführte virtuelle Konsultationsdienst soll Patienten in abgelegenen
Gegenden die Anfahrt ersparen. Für viele, vor allem für ältere Menschen und
Patienten mit chronischen Erkrankungen, sind dadurch wiederholte
Krankenhausbesuche überflüssig geworden. Die Lebensqualität hat sich verbessert
und finanzielle und logistische Hindernisse wurden beseitigt, da Betroffene
direkt mit Spezialisten von zu Hause aus Kontakt aufnehmen können.
Mit durchschnittlich mehr als 800 virtuellen Konsultationen pro Tag entlastet
der Dienst die ambulanten Einrichtungen, steigert die betriebliche Effizienz und
ermöglicht es dem KFSHRC, die Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig die
höchsten Versorgungsstandards für Patienten vor Ort und aus der Ferne
aufrechtzuerhalten.
Auf dieser Entwicklung aufbauend erweiterte das KFSHRC 2024 sein digitales
Gesundheitsportfolio mit der Einführung eines virtuellen
Apothekenberatungsdienstes über seine mobile Anwendung. Patienten können nun im
Rahmen der Option?Virtual Care" Termine buchen, um sich von Pharmazeuten zu
Medikamentenalternativen, Dosierungsanpassungen und Behandlungsmanagement
beraten zu lassen - ohne das Krankenhaus aufsuchen zu müssen.
Die genannten Angebote zeigen, wie das KFSHRC die Gesundheitsversorgung
zugänglicher und effizienter macht und gleichzeitig die Patienten in den
Mittelpunkt der Versorgung stellt. Indem das Krankenhaus digitale Lösungen mit
klinischem Fachwissen verbindet, reduziert es unnötige Fahrten, verkürzt
Wartezeiten und stellt sicher, dass Patienten rechtzeitig Zugang zu Spezialisten
haben, egal wo sie leben.
Diese Initiativen unterstützen auch die umfassenderen Ziele Saudi-Arabiens bei
der Umgestaltung des Gesundheitswesens im Rahmen der Vision 2030. Dadurch wird
sichergestellt, dass mehr Menschen eine qualitativ hochwertige Versorgung
erhalten und die Ressourcen im gesamten Gesundheitssystem effizienter genutzt
werden.
Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum
im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 15 unter den 250 besten akademischen
Medizinzentren weltweit eingestuft. Zudem wurde es im Ranking von Brand Finance
2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten
anerkannt. Es wurde im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der
Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der?World's Best Smart
Hospitals" für 2025 aufgenommen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie
unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa
(mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea4636ac-4872-4b9b-9855-
a51dc9f45d34
