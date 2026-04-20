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20.04.2026 20:49:38
GNW-News: Kleene.ai bringt KAI Assistant auf den Markt - eine KI-native Erweiterung seiner Daten- und Analyseplattform
^LONDON, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kleene.ai, eine KI-native
Datenplattform für mittelständische und große Unternehmen, hat heute den KAI
Assistant vorgestellt. Die neue Lösung ermöglicht es Datenteams und
Fachanwendern, SQL-Abfragen per natürlicher Sprache zu erstellen, Datenpipelines
zu analysieren und Fehler zu beheben sowie sich intuitiv in ihrer
Datenlandschaft zu bewegen.
Da Datenteams zunehmend unter dem Druck stehen, mit weniger Ressourcen schneller
Ergebnisse zu liefern, ersetzt KAI den bisherigen manuellen Workflow, bei dem
Nutzer zwischen SQL-Konsole, Logdateien, Dokumentation und Chatverläufen
wechseln müssen. Stattdessen bietet KAI eine zentrale, dialogbasierte Oberfläche
direkt in der Plattform. Die Funktion steht ab sofort allen Bestandskunden zur
Verfügung.
In der Early-Access-Phase konnten Teams SQL-Abfragen rund 70 % schneller
erstellen und mehr als 20 Stunden pro Monat einsparen. Zeit, die zuvor für
Fehlersuche, Berichtserstellung und die Optimierung von Abfragen benötigt wurde.
?Datenplattformen erfordern heute noch immer ein hohes Maß an technischer
Expertise, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Genau das ändert der KAI
Assistant", so Ian Liddicoat, CPO bei Kleene.ai.?Durch die direkte Integration
von Natural Language Processing in unsere Transformations- und Pipeline-Ebene
ermöglichen wir es nicht nur Dateningenieurinnen und -ingenieuren, sondern allen
Teams, die tägliche Datenarbeit zu erledigen."
Was der KAI Assistant kann
KAI wird über Vertex AI von Google Gemini betrieben. Bei der Nutzung von
Datenvorschauen werden sämtliche Daten vor der Verarbeitung durch ein
Sprachmodell über AWS Bedrock in synthetische Daten umgewandelt, sodass keine
echten Kundendaten offengelegt werden.
Zu den Startfunktionen von KAI gehören unter anderem die Erstellung und
Optimierung von SQL-Abfragen per Spracheingabe, die Suche und Analyse von
Datenpipelines, Schema-Vorschauen mit synthetischen Beispieldaten, logbasiertes
Debugging sowie der Zugriff auf eine interaktive Dokumentation. Im Laufe des
Jahres soll KAI in der Lage sein, komplette Datenpipelines zu erstellen sowie
KI-Modelle für Preisgestaltung, Prognosen, Segmentierung und Medienoptimierung
direkt per natürlicher Sprache zu steuern.
Datenschutz und Sicherheit
Es werden keinerlei Rohdaten von Kunden an LLMs übermittelt. Kleene.ai verwendet
keine Kundendaten zum Training von Modellen. Der Zugriff ist rollenbasiert und
durch bestehende Berechtigungssysteme geschützt.
Verfügbarkeit
Der KAI Assistant ist ab sofort für alle Kleene.ai-Kunden in sämtlichen
Tarifstufen verfügbar. Einen ersten Eindruck erhalten Sie unter kleene.ai/ai-
data-assistant oder über eine Demo-Anfrage unter kleene.ai/talk-to-an-expert.
Über Kleene.ai
Kleene.ai ist eine KI-native Datenplattform für mittelständische und große
Unternehmen, darunter Huel, Bremont, Breast Cancer Now, Prince's Trust, CoinMENA
und Hawkstone Brewery. Die Plattform kombiniert ELT-Datenintegration (Extract,
Load, Transform) mit ML-gestützten Analysemodellen und unterstützt Unternehmen
dabei, schneller fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Erfahren
Sie mehr unter kleene.ai
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc0b162a-e631-
4f4f-9733-96ded33d39eb
Medienkontakt:
Lidiia Emelianova
Head of Marketing, Kleene.ai
lidiia.emelianova@kleene.aiÂ°
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