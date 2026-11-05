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05.11.2026 13:40:38
GNW-News: KMU öffnen die Tür zur KI, erklären aber kaum ihre Fachkompetenz.
^EINDHOVEN, Niederlande, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dies sind die
Ergebnisse des ersten InSpace AI Visibility Index, bei dem 481 Websites
niederländischer KMU aus fünf Branchen untersucht wurden. Von den 433
barrierefreien Websites bieten 58,7 % keine ausreichenden maschinenlesbaren
Informationen über das Unternehmen und seine Dienstleistungen.
In ganz Europa beobachtet InSpace einen grundlegenden Wandel in der Art und
Weise, wie Menschen Unternehmen finden und auswählen: von Suchmaschinen über
Gespräche mit KI-Assistenten bis hin zu Agenten, die in ihrem Namen
recherchieren, vergleichen und bei der Entscheidungsfindung helfen. Diese
Assistenten kennen keine Grenzen: Ein Installateur in Eindhoven wird von
denselben Systemen bewertet wie ein Mitbewerber in Antwerpen oder Düsseldorf.
Technische Barrierefreiheit allein reicht nicht mehr aus. Unternehmen müssen
ihre Fachkompetenz, die Probleme, die sie lösen, und die Fragen, die sie in
ihrem Markt beantworten, darlegen.
Die weit verbreitete Befürchtung, dass Unternehmen ChatGPT oder Gemini
versehentlich blockieren, erweist sich als weitgehend unbegründet: Nur 1,4 %
schließen KI-Crawler aus. Die Tür steht offen; es gibt nur wenig zu lesen.
84,5 % der Websites verfügen nicht über eine eigene Seite oder Beschreibung für
jede einzelne Dienstleistung. Bei fast der Hälfte (48,5 %) fehlen zudem
maschinenlesbare Informationen über das Unternehmen selbst.
InSpace sieht darin die größte Chance. Viele KMU verfügen über jahrelanges
Fachwissen, vermitteln dieses jedoch online kaum. Diese bieten KI-Assistenten
und später auch Agenten eine Grundlage, auf der sie aufbauen können, wenn Kunden
Fragen zu ihrem Fachgebiet stellen.
Auf einer Skala von 0 bis 5 erreichen die Websites von KMU einen
Durchschnittswert von 2,35. IT-Dienstleistungen schneiden am besten ab (2,76),
Rechtsdienstleistungen am schlechtesten (2,13).
Auch bei den Domain-Endungen zeigt sich ein Unterschied: 39,1 % der Websites mit
Endungen wie.com oder.eu bieten unzureichenden Kontext, verglichen mit 62,1 %
der.nl-Websites.
Zukünftige Erhebungen werden zeigen, ob KMU-Websites ihre Fachkompetenz
effektiver darlegen. Die Methodik ist auf Anfrage erhältlich.
?Unternehmer müssen nicht plötzlich zu KI-Experten werden. Sie müssen jedoch
darlegen, was ihr Unternehmen gut macht, welche Probleme es löst und für wen.
Wenn ihre Website diese Fragen kaum beantwortet, fehlen die Grundlagen. Alle
reden davon, im Bereich der KI präsent zu sein. Wir sehen viele Unternehmen, die
ihre eigene Fachkompetenz online kaum erläutert haben."
Jelle Engels, Chief Visionary Officer, InSpace
Über InSpace
InSpace ist ein Technologieunternehmen mit Sitz auf dem High Tech Campus
Eindhoven. Seine NOVA-Plattform hilft Unternehmen, auf Google und KI-Plattformen
gefunden zu werden. InSpace betreut über 500 Kunden.
Pressekontakt: Jelle Engels, Chief Visionary Officer, go@inspace.io, +31 (0)85
020 2759, inspace.io (https://inspace.io/)
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