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19.05.2026 09:04:38
GNW-News: Koddi und Wolt Ads erweitern programmatischen Zugang zu Commerce Media in Deutschland
^Bewegung im deutschen Commerce Media Markt
Partnerschaft ermöglicht Marken und Agenturen den direkten Zugriff auf das
Commerce Media Inventar von Wolt über programmatische Kanäle - Start in
Deutschland - und markiert gleichzeitig den Eintritt von Koddi in den lokalen
Commerce Media Markt
DÜSSELDORF, Deutschland, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koddi, ein weltweit
führender Anbieter von Retail und Commerce Media Technologien für Unternehmen,
gibt heute eine Partnerschaft mit Wolt Ads bekannt, der Werbesparte der lokalen
Handelsplattform Wolt, um den programmatischen Zugang auf das In-App Retail
Media Inventar von Wolt zu ermöglichen. Die Partnerschaft, die zunächst in
Deutschland startet, bietet Marken und Agenturen einen direkten Zugang zu Wolts
Inventar über programmatische Kanäle. Für Koddi markiert sie außerdem den
aktiven Eintritt in den deutschen Commerce Media Markt.
Die Supply-Side-Plattform von Koddi integriert sich direkt in die bestehende
Auktions- und Produktarchitektur von Wolt und schafft so einen programmatischen
Zugang, über den die Demand-Seite auf das Inventar von Wolt zugreifen kann. Für
Werbetreibende bietet die Partnerschaft eine besser verzahnte Möglichkeit, um
das Onsite Commerce Media Angebot von Wolt zusammen mit umfangreicheren Off-App
Mediaaktivitäten zu aktivieren und so die Kontinuität vom Werbemittelkontakt bis
zum Kauf zu verbessern. Dabei behält Wolt die Kontrolle über seine Auktionen,
sein Inventar und das Werbeerlebnis. Die beiden Unternehmen planen, das Angebot
im Laufe der Zeit auf weitere europäische Märkte auszuweiten, um der wachsenden
Nachfrage nach programmatischem Zugang zu High-Intent Commerce Media Inventar in
Europa gerecht zu werden.
?Mit der zunehmenden Reife von Commerce Media in ganz Europa ergibt sich eine
klare Möglichkeit, fortschrittlichere programmatische Funktionen in diese Märkte
einzubringen", sagt Paul Dahill (https://www.linkedin.com/in/pauldahill/),
Managing Director EMEA Sales bei Koddi.?Wolt ist ein zentraler Player im
Commerce-Bereich, der für Marken Momente mit hoher Kaufabsicht schafft. Indem
Wolt sein Inventar für programmatischen Demand öffnet, erleichtert das
Unternehmen Marken und Agenturen den Zugang zu diesem Inventar über die
Plattformen, die sie bereits nutzen."
?Commerce Media entwickelt sich zu einem zentralen Umsatz- und Wachstumstreiber
für unsere Plattform", sagt Catalina Salazar, Global Head of Wolt Ads.?Die
Herausforderung für Marken besteht darin, das zu skalieren, ohne dabei
Komplexität hinzuzufügen oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen. Diese
Partnerschaft erleichtert Werbetreibenden den Zugang zu Wolt und wahrt
gleichzeitig die Qualität und Relevanz, die unsere Nutzerinnen und Nutzer
erwarten. Damit wird die Tür zu neuem Demand geöffnet, ohne die Darstellung der
Ads auf der Plattform zu beeinträchtigen."
Diese Partnerschaft, unterstützt vom EMEA-Hauptsitz von Koddi in Düsseldorf und
dem globalen Hauptsitz in Fort Worth, Texas, ist Teil der umfassenderen
Expansion von Koddi in Europa und spiegelt die anhaltenden Investitionen des
Unternehmens in Programmatic, Commerce Media Infrastruktur sowie Wachstum in
wichtigen europäischen Märkten wider.
Koddi: Internationaler Commerce Media Marktführer baut seine Präsenz am
deutschen Markt aus
Für Koddis Aktivitäten am deutschen Markt markiert diese Partnerschaft einen
bedeutenden Schritt: Das Unternehmen wurde 2013 in den USA gegründet und hat
Commerce Media Netzwerke für globale Unternehmen wie Booking.com aufgebaut, noch
bevor sich der Begriff in der Branche etabliert hatte. Heute betreibt Koddi
Commerce Media Plattformen für Unternehmen aus den Bereichen Travel, Retail,
Grocery, Quick Commerce, Automotive und Food Delivery.
Wolt Ads ist nun der erste große Commerce Media Partner von Koddi in Deutschland
- und damit der Auftakt des Unternehmens zum aktiven Eintritt in den Commerce
Media Markt in Deutschland. Dabei ist Koddi selbst hierzulande gar kein neuer
Name: Das Unternehmen betreibt seit über zehn Jahren einen Standort in
Düsseldorf, der als EMEA-Hauptsitz fungiert und heute 20 Mitarbeitende vor Ort
beschäftigt. Bisher trat Koddi in Deutschland jedoch ausschließlich als
Technologiepartner für die Reisebranche aktiv in Erscheinung.
?Deutschland und die DACH-Region sind 2026 ein zentraler Fokus für Koddi,
während die Akzeptanz von Commerce Media europaweit zunimmt", sagt Alexander
Steenbakkers-Noffke (https://www.linkedin.com/in/steenbakkers/), Managing
Director Germany bei Koddi.?Der Launch in Deutschland mit Wolt Ads ist ein
wichtiger Schritt, um diese Dynamik weiter aufzubauen und ein toller Start für
uns, um unsere Aktivitäten in Deutschland aktiv auf den Commerce und Retail
Media Markt auszuweiten."
Über Koddi
Koddi ist eine weltweit führende Retail- und Commerce-Media-Technologie für
Unternehmen. Mit Hilfe von KI und First-Party-Daten baut Koddi Retail- und
Commerce-Media-Netzwerke für die größten Unternehmen der Welt, einschließlich
Booking.com, Kroger, Fanatics und Cars.com. Mit mehr als einem Jahrzehnt
Erfahrung und einem abgewickelten Medienvolumen in Milliardenhöhe treibt das
Unternehmen das schnelle Wachstum von Commerce und Retail Media voran. Koddi
liefert Technologien, die Einzelhändler, Marktplätze, Online-Reiseagenturen und
weitere Unternehmen befähigen, die rund 100 Milliarden US-Dollar große Commerce-
Media-Chance zu erschließen. Das 2013 in den USA gegründete Unternehmen verfügt
heute über 10 Standorte in 6 Ländern, darunter Deutschland, UK und USA. Weitere
Informationen unter koddi.com (http://koddi.com).
Über Wolt
Wolt ist ein in Finnland gegründetes Technologieunternehmen, das sich zum Ziel
gesetzt hat, das Leben in den Nachbarschaften weltweit einfacher und angenehmer
zu machen. Mit seiner Plattform verbindet Wolt Menschen, die Lebensmittel und
andere Produkte bestellen möchten, mit lokalen Anbietern und Kurier:innen, die
diese liefern. Wolt wurde 2014 gegründet und ist seit 2022 Teil von DoorDash
(NASDAQ:DASH). 2020 ist Wolt in Deutschland gestartet und ist in insgesamt mehr
als 30 Ländern aktiv. Weitere Informationen auf der Wolt Website
(https://wolt.com/de/deu).
Pressekontakt Wolt Deutschland
Florian Anders
Head of PR & Communications
presse.de@wolt.com (mailto:presse.de@wolt.com)
Pressekontakt Koddi
Janette Hoefer
Hoefer Communications
koddi@hoefercommunications.com (mailto:koddi@hoefercommunications.com)
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