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02.11.2026 15:02:38
GNW-News: Kodiact sichert sich 2,5 Millionen US-Dollar, um Hersteller besser gegen Schwankungen bei Rohstoffpreisen zu wappnen
^CHICAGO, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kodiact, die intelligente
Simulationsplattform für die Beschaffung von Direktmaterialien, hat heute den
Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen US-Dollar bekannt
gegeben. Die Runde wird von Supply Change Capital angeführt; Green Circle
Foodtech Ventures und Velocity Catalyst beteiligen sich ebenfalls. Kodiact
unterstützt Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern dabei, die
Rohstoffe zu verwalten, die einen Großteil ihrer Produktkosten ausmachen. Statt
auf starre jährliche Beschaffungspläne zu setzen, können Unternehmen mit Kodiact
dynamische Beschaffungsstrategien entwickeln, die sich laufend an
Marktveränderungen anpassen.
Zwischen Anfang 2023 und Ende 2024 stieg der Kakaopreis auf nahezu das Fünffache
und erreichte einen historischen Höchststand. Schokoladenhersteller sahen sich
daraufhin gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. Kakao ist dabei kein Einzelfall.
Seit 2020 erschweren Zölle, klimabedingte Ernteausfälle und wiederholte
Lieferkettenstörungen die Prognose von Preisen und Verfügbarkeiten bei Zutaten,
Verpackungsmaterialien und anderen Direktmaterialien. Die Risiken bei der
Rohstoffbeschaffung sind deshalb inzwischen regelmäßig Thema auf Vorstandsebene.
Dennoch werden die Entscheidungen, die diesen Kosten zugrunde liegen, nach wie
vor weitgehend mithilfe von Tabellenkalkulationen und auf Basis von
Warengruppenstrategien getroffen, die nur einmal jährlich aktualisiert werden.
Verantwortliche im Einkauf arbeiten daran, diese Situation zu ändern: Chief
Procurement Officers setzen laut Deloitte inzwischen rund 20 Prozent ihrer
Budgets für Beschaffungstechnologie ein - nahezu doppelt so viel wie 2023. Die
meisten Beschaffungssoftwarelösungen wurden jedoch für indirekte Ausgaben
entwickelt, etwa für Büromaterial und Geschäftsreisen. Die Beschaffung von
Direktmaterialien bleibt damit weitgehend außen vor.
Kodiact setzt auf bestehenden ERP-Systemen wie SAP und Microsoft Dynamics auf
und verknüpft sämtliche von einem Hersteller eingekauften Materialien mit den
Marktkräften, die ihre Preise beeinflussen. Steigt der Preis eines Rohstoffs
sprunghaft an, zeigt Kodiact, welche Produkte und Margen davon betroffen sind,
empfiehlt geeignete Maßnahmen und ermöglicht es den Teams, verschiedene
Handlungsoptionen zu simulieren, bevor sich eine Entscheidung in der Gewinn- und
Verlustrechnung niederschlägt. Jede Entscheidung und ihr Ergebnis werden in
einem zentralen Register dokumentiert. Auf diese Weise entsteht ein
kontinuierlich wachsender Wissensbestand über fundierte Einkaufsentscheidungen,
der dem Unternehmen unabhängig von personellen Veränderungen erhalten bleibt.
Seit dem Marktstart im Mai 2026 deckt Kodiact bereits mehr als 500 Rohstoffe in
23 Kategorien ab. Die Plattform erzielt damit unmittelbare Wirkung für
Einkaufsverantwortliche in großen Unternehmen und hat bereits Anerkennung von
Branchenanalysten erhalten:
?Mit Kodiact können wir unsere Entscheidungen modellieren und durchspielen,
bevor wir sie treffen. Wir freuen uns, am Early-Adopter-Programm teilzunehmen
und fortschrittliche KI-Funktionen für unsere Warengruppenstrategie
einzusetzen", sagt John Hutchinson, Director of Procurement bei AG Barr.
?Wie das Sprichwort sagt: Vision ohne Umsetzung ist eine Illusion. Kodiact
bietet nun endlich eine Lösung für Direktmaterialien, die weit über das reine
Kategoriemanagement hinausgeht. Die Plattform verbindet den Bedarf an Agilität
und Geschwindigkeit mit konkreten Umsetzungsmöglichkeiten", so Bertrand
Maltaverne, Director, Solution Intelligence bei The Hackett Group.
Das Unternehmen wurde von CEO Steve Tucker und COO Dan Daehler mitgegründet.
Beide kennen die Herausforderungen der Beschaffung von Direktmaterialien aus
ihrer gesamten beruflichen Laufbahn. In mehr als 25 Jahren gemeinsamer Arbeit
bauten sie eine Einkaufsberatung auf, die von einem SAP-Partner übernommen
wurde, sowie ein KI-Unternehmen für Vertragsmanagement, das später DocuSign
übernahm. Zuletzt leitete Tucker den Vertrieb bei Evisort, bis das Unternehmen
von Workday übernommen wurde. CTO Jonathan Lee, selbst ehemaliger
Unternehmensgründer und KI-Ingenieur, kam 2026 zum Team.
?Als ich noch mit Kakao handelte, hatten die besten Einkäufer den gesamten Markt
im Kopf. Wenn sie das Unternehmen verließen, ging dieses Wissen mit ihnen
verloren", sagt Steve Tucker, Mitgründer und CEO von Kodiact.?Dreißig Jahre
später steuern die meisten Hersteller ihre größten Kostenpositionen noch immer
mithilfe von Tabellenkalkulationen. Wir haben Kodiact entwickelt, damit jeder
Einkäufer frühzeitig erkennt, was auf ihn zukommt, verschiedene Optionen
durchspielen und handeln kann, bevor sich Marktvolatilität auf das
Geschäftsergebnis auswirkt."
Perspektiven der Investoren
?Bei Direktmaterialien entscheidet sich, ob Hersteller ihre Margen sichern oder
einbüßen. Zugleich wirken sich Klimaschocks und Schwankungen im internationalen
Handel hier zuerst aus. Dennoch werden die meisten Beschaffungsentscheidungen
nach wie vor auf Grundlage von Tabellenkalkulationen und Strategien getroffen,
die bereits nach wenigen Monaten überholt sind", sagt Shayna Harris,
Mitgründerin und Managing Partner von Supply Change Capital.?Steve und Dan
beschäftigen sich seit 25 Jahren intensiv mit diesen Herausforderungen. Sie
entwickeln genau die Lösung, von der uns Einkaufsverantwortliche immer wieder
sagen, dass sie sie nicht selbst aufbauen können. Kodiact verwandelt jede
Beschaffungsentscheidung in institutionelles Wissen, das im Laufe der Zeit
wächst. Genau diese Art von Resilienz braucht das Lebensmittelsystem."
?Für große Lebensmittel- und Getränkehersteller können bereits schrittweise
Verbesserungen bei Genauigkeit und Effizienz der Einkaufsentscheidungen für
direkt eingesetzte Rohstoffe Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe
bedeuten, die sich unmittelbar im Geschäftsergebnis niederschlagen", so Stu
Strumwasser, Mitgründer und Managing Director von Green Circle Foodtech
Ventures.
Kodiact setzt KI ein, um ein grundlegendes Problem bei der Beschaffung von
Direktmaterialien für Lebensmittel- und Getränkehersteller zu lösen. Da immer
mehr große Hersteller solche Tools als unverzichtbar ansehen, rechnen wir mit
einer raschen Verbreitung", sagt Desiree Vargas Wrigley, Founding GP von
Velocity Catalyst.
Die neu eingeworbenen 2,5 Millionen US-Dollar sollen drei zentrale
Wachstumsbereiche unterstützen:
* Produkt: Erweiterung der Marktdaten-, Simulations- und KI-Agenten-
Kapazitäten von Kodiact.
* Kunden: Ausbau der Implementierungen bei großen Herstellern von
Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern.
* Markterschließung: Aufbau strategischer Partnerschaften und Expansion in
weitere Branchen mit hohem Rohstoffbedarf, darunter Kosmetik, Verpackungen
und Chemie.
Über Kodiact
Kodiact ist die intelligente Simulationsplattform für Direktmaterialien. Die
Plattform wurde zunächst für Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und
Konsumgütern entwickelt. Sie verknüpft jedes Material mit den zugrunde liegenden
Preistreibern und jede Beschaffungsentscheidung mit einem zentralen Register. So
können Einkaufsteams Marktsignale in Strategien und konkrete Maßnahmen
übersetzen, bevor sich Preisschwankungen in der Gewinn- und Verlustrechnung
niederschlagen. Kodiact hat Standorte in Chicago, San Francisco und London.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kodiact.com
(http://www.kodiact.com/).
Medienkontakt
Jessica Warren
VP Product Marketing, Kodiact
jessica.warren@kodiact.com (mailto:jessica.warren@kodiact.com)
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/268b9af2-fdc4-49c5-
a731-6b587a624990
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