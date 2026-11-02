GNW-News: Kodiact sichert sich 2,5 Millionen US-Dollar, um Hersteller besser gegen Schwankungen bei Rohstoffpreisen zu wappnen

^CHICAGO, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kodiact, die intelligente

Simulationsplattform für die Beschaffung von Direktmaterialien, hat heute den

Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen US-Dollar bekannt

gegeben. Die Runde wird von Supply Change Capital angeführt; Green Circle

Foodtech Ventures und Velocity Catalyst beteiligen sich ebenfalls. Kodiact

unterstützt Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern dabei, die

Rohstoffe zu verwalten, die einen Großteil ihrer Produktkosten ausmachen. Statt

auf starre jährliche Beschaffungspläne zu setzen, können Unternehmen mit Kodiact

dynamische Beschaffungsstrategien entwickeln, die sich laufend an

Marktveränderungen anpassen.

Zwischen Anfang 2023 und Ende 2024 stieg der Kakaopreis auf nahezu das Fünffache

und erreichte einen historischen Höchststand. Schokoladenhersteller sahen sich

daraufhin gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. Kakao ist dabei kein Einzelfall.

Seit 2020 erschweren Zölle, klimabedingte Ernteausfälle und wiederholte

Lieferkettenstörungen die Prognose von Preisen und Verfügbarkeiten bei Zutaten,

Verpackungsmaterialien und anderen Direktmaterialien. Die Risiken bei der

Rohstoffbeschaffung sind deshalb inzwischen regelmäßig Thema auf Vorstandsebene.

Dennoch werden die Entscheidungen, die diesen Kosten zugrunde liegen, nach wie

vor weitgehend mithilfe von Tabellenkalkulationen und auf Basis von

Warengruppenstrategien getroffen, die nur einmal jährlich aktualisiert werden.

Verantwortliche im Einkauf arbeiten daran, diese Situation zu ändern: Chief

Procurement Officers setzen laut Deloitte inzwischen rund 20 Prozent ihrer

Budgets für Beschaffungstechnologie ein - nahezu doppelt so viel wie 2023. Die

meisten Beschaffungssoftwarelösungen wurden jedoch für indirekte Ausgaben

entwickelt, etwa für Büromaterial und Geschäftsreisen. Die Beschaffung von

Direktmaterialien bleibt damit weitgehend außen vor.

Kodiact setzt auf bestehenden ERP-Systemen wie SAP und Microsoft Dynamics auf

und verknüpft sämtliche von einem Hersteller eingekauften Materialien mit den

Marktkräften, die ihre Preise beeinflussen. Steigt der Preis eines Rohstoffs

sprunghaft an, zeigt Kodiact, welche Produkte und Margen davon betroffen sind,

empfiehlt geeignete Maßnahmen und ermöglicht es den Teams, verschiedene

Handlungsoptionen zu simulieren, bevor sich eine Entscheidung in der Gewinn- und

Verlustrechnung niederschlägt. Jede Entscheidung und ihr Ergebnis werden in

einem zentralen Register dokumentiert. Auf diese Weise entsteht ein

kontinuierlich wachsender Wissensbestand über fundierte Einkaufsentscheidungen,

der dem Unternehmen unabhängig von personellen Veränderungen erhalten bleibt.

Seit dem Marktstart im Mai 2026 deckt Kodiact bereits mehr als 500 Rohstoffe in

23 Kategorien ab. Die Plattform erzielt damit unmittelbare Wirkung für

Einkaufsverantwortliche in großen Unternehmen und hat bereits Anerkennung von

Branchenanalysten erhalten:

?Mit Kodiact können wir unsere Entscheidungen modellieren und durchspielen,

bevor wir sie treffen. Wir freuen uns, am Early-Adopter-Programm teilzunehmen

und fortschrittliche KI-Funktionen für unsere Warengruppenstrategie

einzusetzen", sagt John Hutchinson, Director of Procurement bei AG Barr.

?Wie das Sprichwort sagt: Vision ohne Umsetzung ist eine Illusion. Kodiact

bietet nun endlich eine Lösung für Direktmaterialien, die weit über das reine

Kategoriemanagement hinausgeht. Die Plattform verbindet den Bedarf an Agilität

und Geschwindigkeit mit konkreten Umsetzungsmöglichkeiten", so Bertrand

Maltaverne, Director, Solution Intelligence bei The Hackett Group.

Das Unternehmen wurde von CEO Steve Tucker und COO Dan Daehler mitgegründet.

Beide kennen die Herausforderungen der Beschaffung von Direktmaterialien aus

ihrer gesamten beruflichen Laufbahn. In mehr als 25 Jahren gemeinsamer Arbeit

bauten sie eine Einkaufsberatung auf, die von einem SAP-Partner übernommen

wurde, sowie ein KI-Unternehmen für Vertragsmanagement, das später DocuSign

übernahm. Zuletzt leitete Tucker den Vertrieb bei Evisort, bis das Unternehmen

von Workday übernommen wurde. CTO Jonathan Lee, selbst ehemaliger

Unternehmensgründer und KI-Ingenieur, kam 2026 zum Team.

?Als ich noch mit Kakao handelte, hatten die besten Einkäufer den gesamten Markt

im Kopf. Wenn sie das Unternehmen verließen, ging dieses Wissen mit ihnen

verloren", sagt Steve Tucker, Mitgründer und CEO von Kodiact.?Dreißig Jahre

später steuern die meisten Hersteller ihre größten Kostenpositionen noch immer

mithilfe von Tabellenkalkulationen. Wir haben Kodiact entwickelt, damit jeder

Einkäufer frühzeitig erkennt, was auf ihn zukommt, verschiedene Optionen

durchspielen und handeln kann, bevor sich Marktvolatilität auf das

Geschäftsergebnis auswirkt."

Perspektiven der Investoren

?Bei Direktmaterialien entscheidet sich, ob Hersteller ihre Margen sichern oder

einbüßen. Zugleich wirken sich Klimaschocks und Schwankungen im internationalen

Handel hier zuerst aus. Dennoch werden die meisten Beschaffungsentscheidungen

nach wie vor auf Grundlage von Tabellenkalkulationen und Strategien getroffen,

die bereits nach wenigen Monaten überholt sind", sagt Shayna Harris,

Mitgründerin und Managing Partner von Supply Change Capital.?Steve und Dan

beschäftigen sich seit 25 Jahren intensiv mit diesen Herausforderungen. Sie

entwickeln genau die Lösung, von der uns Einkaufsverantwortliche immer wieder

sagen, dass sie sie nicht selbst aufbauen können. Kodiact verwandelt jede

Beschaffungsentscheidung in institutionelles Wissen, das im Laufe der Zeit

wächst. Genau diese Art von Resilienz braucht das Lebensmittelsystem."

?Für große Lebensmittel- und Getränkehersteller können bereits schrittweise

Verbesserungen bei Genauigkeit und Effizienz der Einkaufsentscheidungen für

direkt eingesetzte Rohstoffe Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe

bedeuten, die sich unmittelbar im Geschäftsergebnis niederschlagen", so Stu

Strumwasser, Mitgründer und Managing Director von Green Circle Foodtech

Ventures.

Kodiact setzt KI ein, um ein grundlegendes Problem bei der Beschaffung von

Direktmaterialien für Lebensmittel- und Getränkehersteller zu lösen. Da immer

mehr große Hersteller solche Tools als unverzichtbar ansehen, rechnen wir mit

einer raschen Verbreitung", sagt Desiree Vargas Wrigley, Founding GP von

Velocity Catalyst.

Die neu eingeworbenen 2,5 Millionen US-Dollar sollen drei zentrale

Wachstumsbereiche unterstützen:

* Produkt: Erweiterung der Marktdaten-, Simulations- und KI-Agenten-

Kapazitäten von Kodiact.

* Kunden: Ausbau der Implementierungen bei großen Herstellern von

Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern.

* Markterschließung: Aufbau strategischer Partnerschaften und Expansion in

weitere Branchen mit hohem Rohstoffbedarf, darunter Kosmetik, Verpackungen

und Chemie.

Über Kodiact

Kodiact ist die intelligente Simulationsplattform für Direktmaterialien. Die

Plattform wurde zunächst für Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und

Konsumgütern entwickelt. Sie verknüpft jedes Material mit den zugrunde liegenden

Preistreibern und jede Beschaffungsentscheidung mit einem zentralen Register. So

können Einkaufsteams Marktsignale in Strategien und konkrete Maßnahmen

übersetzen, bevor sich Preisschwankungen in der Gewinn- und Verlustrechnung

niederschlagen. Kodiact hat Standorte in Chicago, San Francisco und London.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kodiact.com

(http://www.kodiact.com/).

Medienkontakt

Jessica Warren

VP Product Marketing, Kodiact

jessica.warren@kodiact.com (mailto:jessica.warren@kodiact.com)

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