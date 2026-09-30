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30.09.2026 16:37:38
GNW-News: Kodiact stellt die erste intelligente Simulationsplattform für Direktmaterialien vor
^CHICAGO, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kodiact hat heute die Einführung
seiner KI-basierten Plattform bekannt gegeben, die erstmals intelligente
Simulationen für Direktmaterialien ermöglicht. Kodiact wurde ursprünglich für
Hersteller aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Konsumgüter entwickelt,
ist jedoch für den Einsatz in allen Branchen konzipiert, die von
Direktmaterialien abhängig sind. Kodiact verknüpft jeden Rohstoff mit den ihm
zugrunde liegenden Preisfaktoren und jede Entscheidung mit einem einheitlichen
Hauptbuch. Dadurch erhalten Betreiber die Möglichkeit, nicht nur zu erkennen,
welche Prozesse bereits erfolgt sind, sondern auch, welche als Nächstes erfolgen
werden. Hersteller können denselben Rohstoff im selben Monat vom selben
Lieferanten beziehen und dennoch einen um 16 % unterschiedlichen Preis zahlen.
Diese auffällige Differenz von 16 % besteht vor allem deshalb weiterhin, weil
62 % dieser Preisdifferenz auch ein Jahr später noch bestehen bleiben - bedingt
durch Schwankungen in der vorgelagerten Lieferkette, die herkömmliche
Instrumente des Kategoriemanagements nicht erfassen können.
Direktmaterialien machen bis zu 60 % des Fertigungsumsatzes aus, dennoch
verlassen sich Beschaffungsteams nach wie vor auf rückblickende Tools, bei denen
ERP-Systeme vergangene Zahlungen anzeigen, Ausgaben-Cubes dieselben Daten
ausweisen und Dashboards den Verlauf farblich darstellen. Unterdessen liegen die
kritischen Entscheidungen - wann Rohstoffe beschafft werden sollen und ob
Zutaten oder Verpackungsmaterial für zwölf Monate festgebucht werden sollen -
allein in der Verantwortung einer einzelnen Person. Die Beschaffung benötigt
kein weiteres System zur Datenerfassung und auch kein weiteres Dashboard; sie
benötigt ein Entscheidungssystem, das Aufschluss darüber gibt, wie es
weitergehen soll, und die Argumentationskette bewahrt, wenn Teammitglieder das
Unternehmen verlassen. Kodiact wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen.
Eine Studie der Hackett Group,?2026 Procurement Key Issues Report", zeigt, dass
69 % der Unternehmen ihr Kategoriemanagement mit Excel betreiben, nur 9 % eine
spezielle Kategoriemanagement-Lösung einsetzen und lediglich 6 % den Reifegrad
?Führend" erreichen. Gleichzeitig wird prognostiziert, dass der Arbeitsaufwand
im Beschaffungswesen um 8,0 % steigen wird, während die Personalstärke um 0,9 %
zurückgeht. Dadurch vergrößert sich die Produktivitätslücke, während die
Versorgungssicherheit oberste Priorität hat.
Kodiact löst dieses Problem durch eine dreischichtige Architektur, die auf einem
einzigen kanonischen Modell basiert:
* Die Datenschicht (Was gilt): Eine kontinuierlich aktualisierte Darstellung
aller Materialien, der gesamten Kostenkette, der Lieferantenpositionen und
der Margenuntergrenze, die Einblicke in die vorgelagerte Preisbildung
gewährt und fragmentierte Tabellenkalkulationen ersetzt.
* Die operative Ebene (Ihre Aufgaben): Intelligente Ausführung, die
Strategien, Arbeitsabläufe und Entscheidungen in ein dynamisches System
umwandelt, das sich durch automatisch aktualisierte Kategoriestrategien,
automatisierte Projektanalysen mittels Agenten und ein umfassendes
Entscheidungsprotokoll auszeichnet.
* Die Simulationsschicht (Was als Nächstes geschieht): Eine Simulations-
Engine, die es Teams ermöglicht, multivariable Schocks in den Bereichen
Materialien, Lieferanten, Nachfrage und Energie zu modellieren und deren
Auswirkungen bereits Wochen vor einer Auswirkung auf die Gewinn- und
Verlustrechnung zu erkennen.
?Kodiact wurde gegründet, um das schwierigste Problem im Beschaffungswesen zu
lösen: die Schwankungen, die Komplexität und die Risiken bei den
Direktmaterialien", so Steve Tucker, Mitgründer und CEO.?Die Hersteller waren
gezwungen, Entscheidungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar auf der
Grundlage lückenhafter Daten, statischer Strategien und ohne Möglichkeit, die
Folgewirkungen abzuschätzen, zu treffen. Mit Kodiact verfügen sie nun endlich
über eine Simulationsschicht, die aufzeigt, was als Nächstes geschieht, sowie
über eine einzige operative Ebene, die Strategie und Umsetzung miteinander
verbindet."
?Kodiact ist die erste KI-native Simulationsplattform für Direktmaterialien",
sagt Jonathan Lee, Mitgründer und CTO.?Sie legt die Strategie fest,
vereinheitlicht die Umsetzung und ermöglicht die Simulation über Tausende von
Entwicklungsszenarien hinweg. Zum ersten Mal können Hersteller die gesamten
Auswirkungen einer Entscheidung abschätzen, bevor sie diese treffen.
Entscheidend ist zudem, dass Kodiact - im Gegensatz zu herkömmlichen LLMs - eine
strikte Datenisolierung gewährleistet und somit sicherstellt, dass Kundendaten,
Strategien und Lieferanteninformationen niemals vermischt oder gemeinsamen
öffentlichen Modellen zugänglich gemacht werden."
Die Hackett Group hat kürzlich den Ansatz von Kodiact ins Rampenlicht gerückt
(https://www.kodiact.com/resources/). Wie Bertrand Maltaverne, Senior Research
Director bei Hackett, feststellt:?Wie es so schön heißt: Eine Vision ohne
Umsetzung ist Halluzination. Kodiact bietet nun endlich eine Lösung für
Direktmaterialien, die weit über das reine Kategoriemanagement hinausgeht. Es
bringt den Bedarf an Agilität und Geschwindigkeit mit den tatsächlichen
Fähigkeiten in Einklang."
Kodiact deckt Margen bei Risiken bereits Wochen vor deren Auswirkung auf die
Gewinn- und Verlustrechnung auf, während die Simulations-Engine kontinuierlich
aus den Interaktionen des Teams lernt. In zahlreichen Pilotprojekten bei
Herstellern von FMCG- und CPG-Produkten gelingt es den Teams bereits, die
Durchlaufzeiten in den einzelnen Produktkategorien von 8-12 Wochen auf wenige
Minuten zu verkürzen, die Strategieentwicklung zu automatisieren und verborgene
Lieferrisiken aufzudecken.
Kodiact wird im Laufe der nächsten 12 Monate weitere Betriebsmodule einführen,
darunter?Marketplace",?Trade Desk",?Planning" und?Innovate".
Über Kodiact
Kodiact ist die intelligente Simulationsplattform für Direktmaterialien. Sie
wurde speziell für volatile Produktkategorien entwickelt und verknüpft über ihre
Daten-, Betriebs- und Simulationsschichten jedes Material mit seinen
Preisfaktoren sowie alle Entscheidungen in einem einzigen Hauptbuch. Kodiact ist
kein System zur Datenerfassung oder ein Dashboard, sondern ein
Entscheidungssystem, das gemeinsam mit Fachleuten aus der gesamten FMCG-Branche
entwickelt wurde.
Erfahren Sie mehr unter Kodiact.com (http://kodiact.com/).
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: jessica.warren@kodiact.com
(mailto:jessica.warren@kodiact.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c683a108-3b0f-499f-abf8-
e827c1db3c82
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