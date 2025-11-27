GNW-News: Konferenz des Beirates für internationalen Handel und für Investitionen für die Provinz Shandong 2025 findet statt

^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4766/eng)

JINAN, China, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. November fand in Jinan,

in der ostchinesischen Provinz Shandong, die Konferenz des Beirates für

Internationalen Handel und Investitionen für die Provinz Shandong 2025 statt.

Die vom China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shandong

Sub-council organisierte Veranstaltung stand unter dem Motto?Globale

Wirtschaftskompetenz bündeln, um innovative Handelsentwicklung voranzutreiben"

und brachte über 50 internationale Berater und Delegierte aus mehr als 10

Ländern und Regionen zusammen, darunter die Vereinigten Staaten, Deutschland,

Großbritannien, Italien, Mexiko, Malaysia, Singapur und Kenia. Die Teilnehmer

führten intensive Diskussionen über die Förderung einer grünen, kohlenstoffarmen

und hochwertigen Entwicklung in Shandong, die Vertiefung der institutionellen

Offenheit und den Aufbau eines modernen Industriesystems, um umsetzbare

Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen Shandong als Drehscheibe für eine

hochkarätige internationale Zusammenarbeit positioniert werden kann.

Auf der Konferenz wurden sieben neue Berater ernannt, wodurch Shandongs

internationaler Think Tank weiter ausgebaut und die Vielfalt und Repräsentanz

seines Beratungsmechanismus verbessert wurde.

Während der Keynote-Sessions sprachen 15 Berater - darunter Dr. Jürgen Schmitz,

Mitglied des Internationalen Vorstands der ERGO International AG und CEO von

ERGO China, Joe Zhou, Präsident von DSM-Firmenich China, und Zhan Jingtao,

Vizepräsident von Siemens Ltd., China - über Themen wie die grüne Transformation

von Industrieketten, den digitalen Handel und die Pharmaindustrie . Vertreter von

sechs Provinzbehörden gingen auf die Empfehlungen der Berater ein und sprachen

wichtige Punkte an, die während der Diskussionen zur Sprache gekommen waren.

Insgesamt wurden auf der Konferenz 18 Beratungsberichte vorgelegt, die

internationale Perspektiven und strategische Wege zur Förderung der hochwertigen

Entwicklung von Shandong aufzeigen. Diese Berichte behandelten wichtige Bereiche

wie grüne und kohlenstoffarme Initiativen, Biopharmazeutika, neue produktive

Kräfte, digitale Wirtschaft und grenzüberschreitende wirtschaftliche

Zusammenarbeit. Das Hauptziel bestand darin, Shandong beim Aufbau eines

widerstandsfähigeren und wettbewerbsfähigeren offenen Wirtschaftssystems zu

unterstützen.

Der im Dezember 2021 ins Leben gerufene Beratungsmechanismus hat namhafte

Persönlichkeiten aus der globalen Wirtschaft als Berater engagiert.

Im Laufe der letzten vier Jahre hat sich diese Initiative darauf konzentriert,

internationale Ressourcen zu bündeln, die globale Zusammenarbeit zu vertiefen

und die Offenheit zu erweitern, indem eine solide Plattform für den Austausch

zwischen Shandong und der internationalen Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen

wurde. Sein wachsender Einfluss hat den Mechanismus zu einer wichtigen Brücke

für die Stärkung der globalen Partnerschaften von Shandong und die Förderung der

internationalen Zusammenarbeit im Bereich Handel gemacht.

Berater haben über 50 Strategieempfehlungen zu den wichtigsten

Entwicklungsprioritäten von Shandong vorgelegt. Für die Pilotzonen der Provinz

für eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme und hochwertige Entwicklung wurden

Vorschläge, die sich an internationalen Best Practices orientieren, in die

Provinzplanung integriert. Dies trägt dazu bei, dass Shandong seinen

Energieverbrauch pro BIP-Einheit nachhaltig senken und ein stetiges Wachstum

seiner umweltfreundlichen Industrien erzielen kann. Darüber hinaus wurden im

Hinblick auf die Optimierung des Geschäftsumfelds konkrete Maßnahmen ergriffen,

um?Reformen zur Straffung der Verwaltung, zur Delegation von Befugnissen und

zur Verbesserung der Regulierung und Dienstleistungen" voranzutreiben und das

Geschäftsumfeld in Shandong an globale Standards anzupassen.

Der Beratungsmechanismus hat auch die Umsetzung von Handels- und

Investitionsprojekten durch Unternehmen mit Verbindungen zu Beratern in Shandong

vorangetrieben. In den letzten vier Jahren haben sich Berater aktiv für die

Förderung einer grünen, kohlenstoffarmen und hochwertigen Entwicklung in

Shandong eingesetzt, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit gefördert

und eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Mit starker

Unterstützung von Regierungsbehörden auf allen Ebenen wurden bereits mehrere

Projekte verwirklicht. Die Singapore RGE Group hat 10 Milliarden Yuan in

Shandong investiert, um die weltweit größte Produktionsstätte für Lyocellfasern

zu errichten. DSM-Firmenich hat seine Investitionen in Unternehmen mit Sitz in

Yantai ausgeweitet und seinen Aktienanteil auf 90,5 % erhöht. Die deutsche ERGO

International treibt aktiv Kapitalzuführungen für Partnerschaften im

Versicherungssektor voran, wobei die geplanten Investitionen in Shandong

voraussichtlich 3,5 Milliarden Yuan übersteigen werden. Darüber hinaus wurde die

von Siemens und Locke Mason gemeinsam entwickelte Locke Mason (Jinan) Smart

Zero-Carbon Factory vom Energieinvestitionsausschuss der China Investment

Association als Pilotprojekt für eine?Zero-Carbon-Factory" ausgewählt und ist

damit das erste Projekt in Shandong, das diese Auszeichnung erhalten hat.

Quelle: China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-

council

Frau Zhang, Tel: 86-10-63074558.Â°