GNW-News: Konferenz zum Fachkräfteaustausch in Nordostasien (Shenyang) 2026 und zur KI-gestützten industriellen Entwicklung erfolgreich eröffnet

^SHENYANG, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz zum

Fachkräfteaustausch in Nordostasien (Shenyang) 2026 und zur KI-gestützten

industriellen Entwicklung wurde am 17. Oktober im Chinesischen Industriemuseum

eröffnet. Unter dem Motto?Globale Talente bündeln und gemeinsam eine dynamische

Zukunft gestalten" lag der Schwerpunkt der Veranstaltung darauf, Fachkräfte für

Schlüsselbereiche zu gewinnen, die industrielle Entwicklung mithilfe künstlicher

Intelligenz voranzutreiben, wissenschaftliche und technologische Innovationen in

die kommerzielle Anwendung zu überführen, ein unternehmerisches Ökosystem für

Ein-Personen-Unternehmen (OPCs) aufzubauen und hochwertige

Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Fachkräfte zu schaffen. Die Konferenz bot

eine internationale Plattform für den Austausch von Talenten und Fachkräften.

Die diesjährige Ausgabe folgte dem Format?1+3+6" und umfasste eine

Eröffnungsfeier, drei internationale Veranstaltungen zum Fachkräfteaustausch

sowie sechs thematische Aktivitäten.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2023 hat sich die Konferenz zum Fachkräfteaustausch

in Nordostasien (Shenyang) zu einer wichtigen Plattform entwickelt, um

Fachkräfte und Wissensträger aus China und aller Welt miteinander zu vernetzen

und die Wiederbelebung sowie die wirtschaftliche Entwicklung Nordostchinas

voranzutreiben. In diesem Jahr boten 2.627 Organisationen insgesamt 56.000

hochwertige Stellen an, darunter 11.000 Stellen für internationale Studierende.

Dies entspricht einem Anteil von 19,6 % und einem Anstieg um 8,3 Prozentpunkte

gegenüber der vorherigen Ausgabe.

Erstmals nutzten ausländische Unternehmen aus Deutschland, den Niederlanden und

Frankreich sowie Unternehmen mit Kapital aus Hongkong, Macao und Taiwan (China)

die Plattform zur Personalgewinnung. Insgesamt schrieben 169 Unternehmen mit

ausländischer Kapitalbeteiligung 823 Stellen aus. Die Stellenangebote wurden in

13 Sprachen auf Plattformen in mehr als 30 Ländern veröffentlicht.

Künstliche Intelligenz (KI) stand im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz. Die

Veranstaltung brachte führende KI-Experten und Unternehmer zusammen, um aktuelle

Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Gleichzeitig bündelten zahlreiche

internationale Veranstaltungen zum Fachkräfteaustausch Wissen und Expertise aus

aller Welt. Darüber hinaus wurden zahlreiche hochqualifizierte Stellen in den

Bereichen Algorithmenentwicklung, verkörperte Intelligenz und KI-generierte

Inhalte ausgeschrieben, um den Bedürfnissen von Arbeitssuchenden aus dem In- und

Ausland gerecht zu werden.

Neben den Rekrutierungsaktivitäten etablierter Unternehmen umfasste das

Konferenzprogramm mehrere Präsentationen wissenschaftlicher und technologischer

Innovationen. Dabei standen KI-Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der

intelligenten Fertigung und der Biotechnologie im Fokus. Darüber hinaus wurde

erstmals ein innovatives Gründerforum unter dem Motto?KI + OPC" für Ein-

Personen-Unternehmen veranstaltet. Es eröffnet insbesondere jungen Menschen, die

nach einem Auslandsaufenthalt nach China zurückkehren, neue Möglichkeiten, ein

eigenes Unternehmen zu gründen.

Wang Xinwei, stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der KPCh in Liaoning

und Gouverneur der Provinz, rief dazu auf, den KI-Sektor in Liaoning gemeinsam

weiterzuentwickeln, wissenschaftliche und technologische Innovationen

voranzutreiben, industrielle Anwendungen zu fördern und das zugehörige Ökosystem

auszubauen. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Zusammenarbeit

bei der Entwicklung neuer Lösungen sollten alle Beteiligten ihre Potenziale

entfalten und zugleich zur umfassenden Wiederbelebung der Provinz Liaoning

beitragen.

Ansprechpartnerin:

Frau Liu,

Tel.: 86-10-63074558Â°