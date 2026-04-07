Kraken Robotics Aktie
WKN DE: A2DYP6 / ISIN: CA50077N1024
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07.04.2026 20:25:38
GNW-News: Kraken Robotics demonstriert autonomen Start und Bergung von KATFISH von einem SEFINE-USV
^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken
Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt
die erfolgreiche Integration und Demonstration seines geschleppten Sonarsystems
KATFISH mit synthetischer Apertur sowie seines autonomen Start- und
Bergungssystems (LARS) von SEFINEs unbemanntem Oberflächenfahrzeug (USV) RD-22
in Zusammenarbeit mit SEFINE SISAM (Strategic Unmanned Systems Research Center)
bekannt. Die Demonstration fand im ersten Quartal 2026 vor der Küste von
Istanbul in der Türkei statt.
?Jüngste Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung des Schutzes kritischer
Seeverkehrswege und der Unterwasserinfrastruktur. Autonome
Minenabwehrfähigkeiten wie die von KATFISH können eine wichtige Rolle dabei
spielen, Seestreitkräfte dabei zu unterstützen, minenähnliche Objekte effizient
zu erkennen und zu klassifizieren", so Bernard Mills, Executive Vice President,
Defence bei Kraken Robotics.?Durch die Kombination des multifunktionalen USV
von SEFINE mit Krakens hochmodernem KATFISH und dem USV LARS können
Marineeinheiten fortschrittliche Technologien schneller und effizienter
einsetzen und so die Verteidigung und maritime Sicherheit in zunehmend komplexen
Umgebungen stärken."
Im Mittelpunkt der Demonstration standen die schnelle Erkennung und
Klassifizierung von minenähnlichen Objekten sowie kritischer
Unterwasserinfrastruktur; an der Veranstaltung nahmen mehrere Seestreitkräfte
und Regierungsorganisationen teil. KATFISH lieferte Daten mit einer Auflösung
von 3?cm?×?3?cm bei einer Reichweite von 200 Metern pro Seite, die live an eine
Kommandozentrale an Land übertragen wurden, wodurch die Echtzeit-Klassifizierung
von Kontakten durch Bediener mithilfe der Missionsplanungssoftware von SEFINE
SISAM ermöglicht wurde.
Dasselbe KATFISH- und USV-LARS-System wurde im November 2025 von einem 11 Meter
langen ARCIMS-USV der britischen Royal Navy demonstriert
(https://www.krakenrobotics.com/news-releases/kraken-robotics-and-tkms-atlas-uk-
demonstrate-katfish-usv-launch-and-recovery-system-on-an-in-service-uk-royal-
navy-arcims-usv/). Diese gemeinsamen Integrationen stellen einen bedeutenden
Fortschritt bei der Bereitstellung agiler, modularer und kosteneffizienter
Minenabwehrfähigkeiten für moderne Marineoperationen dar.
Ein Video der Demonstration ist unter https://youtu.be/JIXapiCCeSA zu sehen.
Abbildung 1: Kraken Robotics demonstriert den autonomen Start und die Bergung
von KATFISH
von einem SEFINE RD-22 USV
Abbildung 2: Bilder des Synthetic Aperture Sonars von Kraken,
aufgenommen von KATFISH während der Demonstration.
ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.
Kraken Robotics Inc. revolutioniert die Unterwasserüberwachung durch 3D-
Bildsensoren, Stromversorgungslösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und
Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren
Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und nachhaltig.
Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten
die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur
Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären
drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte
Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.
Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in
Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über
30 Ländern weltweit.
Am 3. März 2026 gab Kraken die Übernahme der Covelya Group Limited (die
?Übernahme") bekannt, eines führenden internationalen Anbieters von
unternehmenskritischen Unterwassertechnologielösungen, der über seine
Tochtergesellschaften Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd.,
Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. und Chelsea Technologies Ltd. tätig
ist. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026
erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Erteilung
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
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1b3afea91ffa
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53628da1-
2c21-4ba9-9d6d-0ac0492880c3
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