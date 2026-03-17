GNW-News: Kraken Robotics gibt Verteidigungsaufträge im Wert von 24 Millionen Dollar bekannt

^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken

Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt

bekannt, dass es neue Aufträge im Wert von rund 24 Millionen Dollar von über 10

Kunden in fünf Ländern erhalten hat, darunter drei neue Kunden aus dem

Verteidigungsbereich. Die Aufträge beziehen sich auf Krakens SeaPower-Batterien,

das geschleppte Synthetic-Aperture-Sonar (SAS) KATFISH und das Kraken SAS.

?Der Absatz von SeaPower-Batterien ist weiterhin stark, und mehrere neue Kunden

tragen dazu bei, unseren Kundenstamm in diesem Geschäftsbereich weiter zu

diversifizieren. Die Produktion unserer Batterien in unserem neuen Werk in Nova

Scotia wird im nächsten Monat anlaufen und unsere Produktionskapazität erheblich

erweitern", sagt Greg Reid, President und CEO von Kraken Robotics.?Wir freuen

uns außerdem, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ein neues KATFISH-System an

die polnische Marine für deren Minenjagdprogramm sowie SAS-Systeme an mehrere

Kunden aus dem Verteidigungsbereich für deren autonome Unterwasserfahrzeug-

Plattformen (AUV) verkauft haben."

Die polnische Marine entschied sich erstmals im Jahr 2020 für den Einsatz von

KATFISH auf ihren Minenjagdschiffen der Kormoran-II-Klasse, um

Minenabwehrmaßnahmen in komplexen Flachwassergebieten zu unterstützen. Dieser

jüngste Auftrag wurde über Thesta, den Partner von Kraken in Polen, erteilt, der

während der Messe?Oceanology International" in der vergangenen Woche zum

autorisierten Vertriebspartner für KATFISH ernannt wurde.

Abbildung 1: Kraken Robotics gibt Verteidigungsaufträge im Wert von 24 Millionen

Dollar bekannt

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. revolutioniert die Unterwasserüberwachung durch 3D-

Bildsensoren, Stromversorgungslösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und

Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren

Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und nachhaltig.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten

die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur

Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären

drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte

Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in

Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über

30 Ländern weltweit.

Am 3. März 2026 gab Kraken die Übernahme der Covelya Group Limited (die

?Übernahme") bekannt, eines führenden internationalen Anbieters von

unternehmenskritischen Unterwassertechnologielösungen, der über seine

Tochtergesellschaften Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd.,

Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. und Chelsea Technologies Ltd. tätig

ist. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026

erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Erteilung

der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

LINKS:

www.krakenrobotics.com (http://www.krakenrobotics.com/)

SOCIAL MEDIA:

LinkedIn www.linkedin.com/company/krakenrobotics

(http://www.linkedin.com/company/krakenrobotics)

Twitter www.twitter.com/krakenrobotics (http://www.twitter.com/krakenrobotics)

Facebook www.facebook.com/krakenroboticsinc

(http://www.facebook.com/krakenroboticsinc)

YouTube www.youtube.com/channel/UCEMyaMQnneTeIr71HYgrT2A

(http://www.youtube.com/channel/UCEMyaMQnneTeIr71HYgrT2A)

Instagram www.instagram.com/krakenrobotics

(http://www.instagram.com/krakenrobotics)

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete

Aussagen dar. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter?können",

?würden",?könnten",?werden",?beabsichtigen",?planen",?vorwegnehmen",

?glauben",?suchen",?vorschlagen",?schätzen",?erwarten" und ähnliche

Ausdrücke sollen in Bezug auf das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen

kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsbezogene

Aussagen, unter anderem in Bezug auf Geschäftsziele, erwartetes Wachstum,

Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäftsprojekte und -chancen sowie

Finanzergebnisse. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen

zukunftsorientierten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Aussagen spiegeln die

aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider,

die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten

Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer

Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren,

die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind.

Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung

beschriebenen abweichen. Dazu zählen unter anderem die oben aufgeführten. Diese

Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den

zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen,

können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung

beschriebenen abweichen, und man sollte sich nicht allzu sehr auf die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen oder durch Bezugnahme in diese Pressemitteilung

einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen gelten nur

für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht

und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu

aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten

Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Weder die TSX Venture Exchange Inc. noch ihr Regulierungsdienstleister (wie

dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert wird)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser

Pressemitteilung, und der OTCQB hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder

genehmigt noch abgelehnt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Erica Hasenfus, Director of Global Marketing

erica.hasenfus@krakenrobotics.com (mailto:erica.hasenfus@krakenrobotics.com)

Shant Madian, Director of Capital Markets

shant.madian@krakenrobotics.com (mailto:shant.madian@krakenrobotics.com)

Kraken Robotics Inc.

+1 709-757-5757

investors@krakenrobotics.com (mailto:investors@krakenrobotics.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8a5714b-4392-4c7b-ac1d-

0af1e092aa7e

Â°