Kraken Robotics Aktie
WKN DE: A2DYP6 / ISIN: CA50077N1024
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17.03.2026 19:13:39
GNW-News: Kraken Robotics gibt Verteidigungsaufträge im Wert von 24 Millionen Dollar bekannt
^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken
Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt
bekannt, dass es neue Aufträge im Wert von rund 24 Millionen Dollar von über 10
Kunden in fünf Ländern erhalten hat, darunter drei neue Kunden aus dem
Verteidigungsbereich. Die Aufträge beziehen sich auf Krakens SeaPower-Batterien,
das geschleppte Synthetic-Aperture-Sonar (SAS) KATFISH und das Kraken SAS.
?Der Absatz von SeaPower-Batterien ist weiterhin stark, und mehrere neue Kunden
tragen dazu bei, unseren Kundenstamm in diesem Geschäftsbereich weiter zu
diversifizieren. Die Produktion unserer Batterien in unserem neuen Werk in Nova
Scotia wird im nächsten Monat anlaufen und unsere Produktionskapazität erheblich
erweitern", sagt Greg Reid, President und CEO von Kraken Robotics.?Wir freuen
uns außerdem, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ein neues KATFISH-System an
die polnische Marine für deren Minenjagdprogramm sowie SAS-Systeme an mehrere
Kunden aus dem Verteidigungsbereich für deren autonome Unterwasserfahrzeug-
Plattformen (AUV) verkauft haben."
Die polnische Marine entschied sich erstmals im Jahr 2020 für den Einsatz von
KATFISH auf ihren Minenjagdschiffen der Kormoran-II-Klasse, um
Minenabwehrmaßnahmen in komplexen Flachwassergebieten zu unterstützen. Dieser
jüngste Auftrag wurde über Thesta, den Partner von Kraken in Polen, erteilt, der
während der Messe?Oceanology International" in der vergangenen Woche zum
autorisierten Vertriebspartner für KATFISH ernannt wurde.
Abbildung 1: Kraken Robotics gibt Verteidigungsaufträge im Wert von 24 Millionen
Dollar bekannt
ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.
Kraken Robotics Inc. revolutioniert die Unterwasserüberwachung durch 3D-
Bildsensoren, Stromversorgungslösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und
Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren
Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und nachhaltig.
Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten
die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur
Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären
drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte
Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.
Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in
Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über
30 Ländern weltweit.
Am 3. März 2026 gab Kraken die Übernahme der Covelya Group Limited (die
?Übernahme") bekannt, eines führenden internationalen Anbieters von
unternehmenskritischen Unterwassertechnologielösungen, der über seine
Tochtergesellschaften Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd.,
Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. und Chelsea Technologies Ltd. tätig
ist. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026
erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Erteilung
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
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die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten
Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer
Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren,
die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind.
Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung
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Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den
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