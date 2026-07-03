GNW-News: Kraken Robotics schließt strategische Übernahme der Covelya Group Limited ab, erhöht Prognose für 2026 und erweitert Führungsteam

^Die wertsteigernde Übernahme beschleunigt das Wachstum und stärkt Krakens

Position als globaler Anbieter missionskritischer Unterwasser-

Aufklärungslösungen für die maritime Sicherheit und die Offshore-Energiebranche

TORONTO, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. (?Kraken" oder

das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) hat heute den Abschluss der

bereits angekündigten Übernahme der Covelya Group Limited (?Covelya Group") für

rund 615 Mio. CAD bekannt gegeben. Der endgültige Kaufpreis unterliegt den

üblichen Anpassungen zum Vollzugszeitpunkt. Sofern nicht anders angegeben, sind

alle in dieser Pressemitteilung genannten Geldbeträge in kanadischen Dollar

(CAD) ausgewiesen.

ERKLÄRUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

?Mit dieser Übernahme stärkt Kraken seine Position als globaler Anbieter

missionskritischer Unterwasser-Aufklärungslösungen mit doppeltem

Verwendungszweck", so Greg Reid, CEO von Kraken Robotics.?Seit der Ankündigung

der Transaktion haben wir viel positives Feedback von unseren Kunden erhalten.

Sie freuen sich darauf, gemeinsam mit unseren fusionierten Ingenieurteams

integrierte Unterwassertechnologielösungen zu entwickeln. Wir heißen unsere

neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und freuen uns auf die

zahlreichen Chancen, die dieser Zusammenschluss eröffnet. Kraken und die Covelya

Group vereinen sich ergänzende Produkte, technologische Kompetenzen und

Kundenbeziehungen. Wir sind überzeugt, dass diese Kombination das

Wachstumspotenzial von Kraken stärkt und die langfristigen Perspektiven des

Unternehmens weiter verbessert. Zusätzlichen Rückenwind erhält dieser positive

Ausblick durch die weltweit steigenden Verteidigungsausgaben - insbesondere

durch die zunehmenden Investitionen in autonome Unterwassersysteme."

STRATEGISCHE BEGRÜNDUNG

Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von Kraken, mit einem

Portfolio an Dual-Use-Technologien und einer innovationsgetriebenen

Unternehmenskultur nachhaltigen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Wie

bereits angekündigt, umfassen die strategischen Vorteile der Übernahme für

Kraken Folgendes:

* Ausbau engerer Kundenbeziehungen im schnell wachsenden Markt für

Verteidigung und maritime Überwachung.

* Erweiterung des Produktportfolios sowie des adressierbaren Gesamtmarkts von

Kraken im Bereich der Unterwassertechnologie.

* Aufbau strategischer Standorte zur geografischen Expansion und zur stärkeren

Diversifizierung des Geschäfts.

* Stärkung der technischen Kompetenzen durch ein erfahrenes Ingenieurteam und

hochmoderne Anlagen.

* Finanzielle Wertsteigerung über alle wesentlichen Kennzahlen hinweg,

einschließlich erwarteter Kostensynergien in Höhe von 10 Mio. CAD innerhalb

von 24 Monaten.

NEUE PRODUKTIONSAUFTRÄGE UND AKTUALISIERTE FINANZPROGNOSE FÜR 2026

Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 am 28. Mai

2026 haben Kraken und Covelya zusätzliche Produktionsaufträge im Wert von rund

13 bzw. 17 Mio. CAD erhalten. Damit beläuft sich das Volumen der im Jahr 2026

bekanntgegebenen Aufträge auf rund 110 Mio. CAD für Kraken und rund 182 Mio. CAD

für die Covelya Group. Die mit diesen Aufträgen verbundenen Bruttogewinnmargen

liegen im historischen Durchschnitt.

Kraken hat seine Prognose für das Jahr 2026 aktualisiert, um dem Abschluss der

Übernahme am 2. Juli 2026 sowie der Integration der Covelya Group Rechnung zu

tragen. In der bisherigen Prognose des Unternehmens waren diese Faktoren noch

nicht berücksichtigt.

Nachstehend finden Sie eine Übersichtstabelle mit einem Vergleich zur bisherigen

Prognose von Kraken für das Jahr 2026. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz im

Jahr 2026 auf die zweite Jahreshälfte konzentriert.

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|($ 000s) 2025 Prior 2026 New 2026 |

| Actual Guidance Range Guidance Range |

| |

| Low High Low High |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|Consolidated Revenue $ 102,210 $ 165,000 $ 175,000 $ 290,000 $ 320,000 |

| |

|Adjusted EBITDA(1) $ 24,693 $ 40,000 $ 50,000 $ 65,000 $ 75,000 |

| |

|Adjusted EBITDA |

|Margin(2) 24 % 24 % 29 % 22 % 23 %|

| |

|Capital |

|Expenditures/Intangible |

|Assets $ 30,294 $ 15,000 $ 18,000 $ 27,000 $ 33,000 |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

Wie bereits bei der Bekanntgabe erläutert, wird erwartet, dass sich die

Übernahme positiv auf alle wesentlichen Finanzkennzahlen auswirkt und - unter

Berücksichtigung der vollen Auswirkungen der erwarteten Kostensynergien - im

Jahr 2027 zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie im niedrigen bis mittleren

zweistelligen Prozentbereich führt.

Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine solide Bilanz mit einer minimalen

Nettoverschuldung nach Inanspruchnahme der neuen Kreditfazilität (wie unten

definiert) sowie über die finanzielle Flexibilität, um künftige Wachstumschancen

zu finanzieren.

FÜHRUNGSTEAM UND ORGANISATIONSSTRUKTUR

Im Zuge der Integration der Covelya Group und ihrer Tochtergesellschaften führt

Kraken eine neue Organisationsstruktur ein und verstärkt sein Führungsteam.

Die neue Struktur wird aus der Kraken Group bestehen, die für die finanzielle

und organisatorische Steuerung verantwortlich sein wird, sowie aus dem klar

abgegrenzten operativen Geschäftsbereich Kraken Robotics, dessen

Geschäftsbereiche auf operative Exzellenz, strategische Umsetzung und

finanzielle Leistung ausgerichtet sein werden. Diese Veränderungen zielen darauf

ab, die Stärken und Talente beider Organisationen zu vereinen und gleichzeitig

eine effizientere und skalierbare Plattform für nachhaltiges langfristiges

Wachstum zu schaffen.

Im Zuge dieser organisatorischen Veränderungen wurde Bernard Mills zum President

von Kraken befördert. Herr Mills verfügt über umfassende Erfahrung in der

Führung großer Organisationen und der Steigerung der operativen

Leistungsfähigkeit. Vor seinem Eintritt bei Kraken war Herr Mills CEO und

Geschäftsführer von Stelia North America, einer Tochtergesellschaft der Airbus

Group im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe. Zuvor war er President von Ultra

Sonar Systems, wo er eine globale Organisation mit mehr als 850 Mitarbeitenden

leitete.

Die neue Konzernleitung der Kraken Group setzt sich wie folgt zusammen:

* Greg Reid - Chief Executive Officer (CEO)

* Bernard Mills - President (ehemals Kraken EVP Defence)

* Joe Mackay - Chief Financial Officer (CFO)

* Terra Penrose - Chief People Officer (CPO)

* John Salama - Chief Information Officer (CIO)

* Andrew Griffin - Chief Legal Officer (CLO) (ehemals Kraken Director Legal)

Zum Führungsteam, das gemeinsam mit Bernard im operativen Geschäft von Kraken

Robotics tätig sein wird, gehören:

* Simon Partridge - EVP Technology (ehemals Vorsitzender der Covelya Group)

* Dr. Graham Brown - EVP Products (ehemals Geschäftsführer der Covelya

Tochtergesellschaft Sonardyne International)

* Gary Moynehan - EVP für Unternehmensleistung (zuvor CFO der Covelya Group)

* David Shea - EVP für Strategie und Wachstum (zuvor EVP Products and CTO bei

Kraken)

* EVP Systems & Services ist eine neu geschaffene Position, die derzeit noch

unbesetzt ist; das Unternehmen befindet sich bereits in einer

fortgeschrittenen Phase des Auswahlverfahrens

Dieses Team vereint umfassende Fachkompetenz in den Bereichen Technologie,

Betrieb und Wachstumsinitiativen und wird die Integration sowie die zukünftige

Expansion des fusionierten Unternehmens vorantreiben.

Nat Spencer, Chief Operations Officer (COO), wird Kraken Ende Juli verlassen, um

sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Das Unternehmen dankt

Herrn Spencer für seinen bedeutenden Beitrag zum Erfolg von Kraken in den

vergangenen Jahren und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.

Kraken arbeitet derzeit mit einem eigens eingesetzten Integrationsteam an einem

Integrationsplan und wird mit der Zusammenführung von Mitarbeitenden, Systemen,

Finanzen, Vertrieb und operativen Abläufen beginnen, um potenzielle Umsatz- und

Kostensynergien zu realisieren. Wie bereits angekündigt, strebt Kraken innerhalb

der ersten 24 Monate Kostensynergien von rund 10 Mio. CAD an.

DETAILS ZUM ABSCHLUSS UND ZUR UMWANDLUNG DER ZEICHNUNGSBESTÄTIGUNGEN

Der Kaufpreis für die Übernahme in Höhe von rund 615 Mio. CAD bestand -

vorbehaltlich der Anpassungen zum Abschluss - aus rund 480 Mio. CAD in bar sowie

rund 135 Mio. CAD in Form von 15.882.352 neu ausgegebenen Stammaktien von Kraken

(jeweils eine?Stammaktie") zu einem fiktiven Ausgabepreis von 8,50 CAD je

Stammaktie an die Aktionäre der Covelya Group.

Der Baranteil des Kaufpreises wurde aus dem Nettoerlös der von Kraken im Rahmen

eines?Bought Deal" durchgeführten öffentlichen Emission von Zeichnungsscheinen

(die?Zeichnungsscheine") im Volumen von 402,5 Mio. CAD, die am 12. März 2026

abgeschlossen wurde, den auf diesen Nettoerlös angefallenen Zinsen sowie aus

Mitteln der neuen Kreditfazilität finanziert.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme hat Kraken zudem Änderungen an

seiner bestehenden Kreditfazilität vorgenommen. Dazu gehören unter anderem die

Einrichtung einer neuen zugesagten, besicherten, nicht revolvierenden

Laufzeitkreditfazilität in Höhe von 125 Mio. CAD (die?neue Kreditfazilität"),

die Erhöhung der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität von 35 Mio. CAD auf

60 Mio. CAD sowie die Verlängerung ihrer Laufzeit bis März 2031. Das Unternehmen

hat die neue Kreditfazilität vollständig in Anspruch genommen. Die daraus

erzielten Mittel wurden zur Finanzierung eines Teils der Barzahlung für die

Übernahme verwendet.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme hat jeder Inhaber von

Zeichnungsscheinen automatisch und ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung

oder weitere Maßnahmen Anspruch auf eine Stammaktie für jeden gehaltenen

Zeichnungsschein.

Der Handel mit den Zeichnungsscheinen wird voraussichtlich ausgesetzt, das vom

Zeichnungsschein-Agenten geführte Übertragungsregister geschlossen und die

Zeichnungsscheine mit Wirkung zum heutigen Handelsschluss von der TSX Venture

Exchange (der?TSXV") aus dem Handel genommen. Die gemäß den Bedingungen der

Zeichnungsscheine auszugebenden Stammaktien werden voraussichtlich ab morgen an

der TSXV gehandelt.

Nach Abschluss der Übernahme und der Ausgabe der Stammaktien im Zusammenhang mit

den Zeichnungsscheinen wird der Verkäufer der Covelya Group etwa 4 % der

ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien halten. Diese unterliegen einer

Sperrvereinbarung, nach der jeweils ein Drittel der Stammaktien 12, 18 bzw. 24

Monate nach dem Abschluss der Übernahme freigegeben wird.

Kraken plant, seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 Ende August 2026 und

seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, die den Beitrag der Covelya Group

enthalten werden, Ende November 2026 zu veröffentlichen. Nach dem Abschluss der

Übernahme beabsichtigt Kraken, die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto

Stock Exchange (?TSX") zu beantragen, vorbehaltlich der Erfüllung der geltenden

Notierungsanforderungen der TSX und der entsprechenden Genehmigung durch die

TSX. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieser Prozess bis Ende 2026 oder

Anfang 2027 abgeschlossen sein wird.

Abbildung 1: Kraken Robotics gibt den Abschluss der strategischen Übernahme der

Covelya Group bekannt

NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Das Unternehmen verwendet in dieser Pressemitteilung bestimmte nicht nach IFRS

definierte Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen, darunter das

bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den Bruttogewinn, die

Bruttogewinnmarge, den bereinigten Jahresüberschuss und das Betriebskapital.

Nach Auffassung der Unternehmensleitung ermöglichen nicht nach IFRS definierte

Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen den Anlegern - als Ergänzung

zu den nach IFRS ermittelten Kennzahlen - eine fundiertere Beurteilung der

zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Nicht nach IFRS

definierte Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine nach

IFRS standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlich

bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Sie dienen

ausschließlich der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten weder

isoliert betrachtet noch als Ersatz für nach IFRS ermittelte Leistungskennzahlen

herangezogen werden.

In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen die folgenden Nicht-IFRS-

Kennzahlen in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit: das bereinigte EBITDA und die

bereinigte EBITDA-Marge. Eine Erläuterung der Zusammensetzung und Aussagekraft

dieser Kennzahlen sowie Überleitungsrechnungen auf die jeweils am ehesten

vergleichbaren IFRS-Kennzahlen, die im Jahresabschluss des Unternehmens

ausgewiesen sind, finden Sie im Abschnitt?Nicht-IFRS-Kennzahlen" des

Lageberichts (Management's Discussion and Analysis,?MD&A") des Unternehmens für

das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr. Dieser Abschnitt ist durch

Verweis Bestandteil dieser Pressemitteilung und auf SEDAR+ unter

www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca) verfügbar.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der

Meerestechnologie, das Unterwasseraufklärung durch fortschrittliche Sensoren,

Software und integrierte Systeme neu definiert. Das Unternehmen bedient die

Märkte Verteidigung, Offshore-Energie und Meeresforschung und liefert

verwertbare Erkenntnisse für anspruchsvolle Unterwasserumgebungen. Die

integrierten Unterwasserlösungen von Kraken umfassen Sonar-, Navigations-,

Ortungs-, Bildgebungs-, Energieversorgungs-, Kommunikations-, Überwachungs- und

Datenanalyse-Technologien.

Am 2. Juli 2026 hat Kraken Robotics die Covelya Group übernommen und damit

Sonardyne, EIVA, Forcys, Voyis und Chelsea Technologies unter einem gemeinsamen

Dach zusammengeführt. Gemeinsam bündeln die Unternehmen hochqualifizierte,

weltweit tätige Teams, die sich dafür einsetzen, komplexe Herausforderungen

unter Wasser mit erstklassigen Dual-Use-Technologien zu lösen.

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die?zukunftsgerichtete Informationen"

im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen (zusammenfassend

als?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Werden in dieser Pressemitteilung

im Zusammenhang mit dem Unternehmen Begriffe wie?könnte",?würde",?dürfte",

?wird",?beabsichtigen",?planen",?erwarten",?voraussehen",?glauben",

?anstreben",?vorschlagen",?schätzen" oder ähnliche Formulierungen verwendet,

dienen diese der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Diese

Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem

in Bezug auf: die Auswirkungen der Übernahme auf die geschäftliche und

finanzielle Entwicklung des Unternehmens; die erwarteten Vorteile und die

strategische Begründung der Übernahme; erwartete Kostensynergien in Höhe von

rund 10 Mio.CAD innerhalb von 24 Monaten; einen erwarteten Anstieg des Gewinns

je Aktie im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich im Jahr 2027;

Geschäftsziele; erwartetes Wachstum des Unternehmens; erwartete Produktions- und

Dienstleistungsaufträge; Entwicklungen im Bereich maritime Sicherheit sowie die

zunehmende Bedeutung der Minenabwehr; neue Produktangebote; Erwartungen

hinsichtlich Geschäftsergebnissen, Performance, Projekten und Geschäftschancen

sowie finanzieller Ergebnisse; die Prognose für 2026 (einschließlich

konsolidierter Umsätze, bereinigtem EBITDA, bereinigter EBITDA-Marge sowie

Investitionsausgaben und immateriellen Vermögenswerten) und sonstiger

Finanzschätzungen; erwartete Handelsaktivitäten und Zeitpläne im Zusammenhang

mit Stammaktien und Zeichnungsscheinen; die Integration der Covelya Group

einschließlich organisatorischer Anpassungen; sowie die geplante Notierung der

Stammaktien an der TSX. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen

spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse wider, die auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Faktoren beruhen

und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen. Dazu zählen unter anderem

Veränderungen der Markt- und Wettbewerbsbedingungen, staatliche oder

regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage, die

erwarteten Vorteile der Akquisition, die erfolgreiche Integration der Covelya

Group, die Realisierung erwarteter Synergien, makroökonomische Unsicherheiten,

die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierungsanforderungen der TSX zu erfüllen,

der Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen sowie weitere Faktoren, die

in den von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit bei den kanadischen

Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen beschrieben

sind, einschließlich des jüngsten Jahresinformationsformulars im Abschnitt

?Risikofaktoren", der Quartals- und Jahresberichte sowie weiterer ergänzender

Informationen, die im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Weitere Risiken und Unsicherheiten,

die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die derzeit als nicht

wesentlich eingeschätzt werden, könnten sich ebenfalls nachteilig auf das

Unternehmen auswirken. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Geschäftsentwicklung oder die Leistung des

Unternehmens wesentlich von den in dieser Pressemitteilung dargestellten

Erwartungen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die

vorstehend genannten. Diese Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen

werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten

oder sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als

unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in

dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen; entsprechend sollte kein

übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Prognose für das Jahr 2026 wird zum Stand vom 2. Juli 2026 bereitgestellt,

um Analysten und Aktionären als Orientierung für ihre jeweiligen Einschätzungen

des am 31. Dezember 2026 endenden Geschäftsjahres zu dienen. Der Leser wird

darauf hingewiesen, dass die Verwendung dieser Informationen für andere Zwecke

möglicherweise nicht angemessen ist. Diese Informationen stellen

zukunftsgerichtete Aussagen dar, die auf zahlreichen Schätzungen und Annahmen

über zukünftige Ereignisse beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse können hiervon

abweichen, wobei solche Abweichungen erheblicher Natur sein können. Die

Erwartungen unterliegen zudem einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie

wesentlichen Annahmen, die in dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht

(?MD&A") von Kraken für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025

dargelegt sind, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca)

eingereicht wurde. Die Prognose für das Jahr 2026 basiert auf den aktuellen

Einschätzungen, Strategien, Erwartungen, Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung und wurde unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen

erstellt, die im Wesentlichen mit den derzeit vom Unternehmen angewandten

Rechnungslegungsgrundsätzen übereinstimmen. Das Unternehmen weist darauf hin,

dass sich die der Erstellung des Ausblicks für 2026 zugrunde liegenden Annahmen

als unzutreffend oder ungenau erweisen könnten. Dementsprechend können die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung

dargestellten Erwartungen des Unternehmens abweichen. Die Umsatzprognose für das

Jahr 2026 basiert auf den folgenden Annahmen: Die prognostizierte Umsatzspanne

im Produktgeschäft wird durch das Wachstum des Portfolios des fusionierten

Unternehmens in den Bereichen Energie, Sensorik und integrierte Systeme sowie

durch organisches Wachstum im Dienstleistungsgeschäft getragen. Die

Produktumsätze werden durch bestehende Aufträge sowie erwartete Aufträge im

Zusammenhang mit identifizierten Geschäftsmöglichkeiten gestützt. Die

Dienstleistungsumsätze basieren auf stabilen bis steigenden Investitionen in

Offshore-Energieprojekte - sowohl im Öl - und Gassektor als auch im Bereich der

erneuerbaren Offshore-Energien - sowie auf der Nachfrage nach der Inspektion und

Instandsetzung kritischer Unterwasserinfrastruktur. Aufgrund historischer

Kaufmuster der Kunden wird erwartet, dass sich der Umsatz insbesondere auf die

zweite Jahreshälfte konzentriert. Die Prognose für das bereinigte EBITDA basiert

auf Bruttogewinnmargen für die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens,

die dem Vorjahresniveau entsprechen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und

übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen

erforderlich ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen

zukunftsorientierten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich

eingeschränkt.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der

TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen:

Erica Hasenfus, Director of Global Marketing

erica.hasenfus@krakenrobotics.com (mailto:erica.hasenfus@krakenrobotics.com)

Shant Madian, Director of Capital Markets

shant.madian@krakenrobotics.com (mailto:shant.madian@krakenrobotics.com)

Kraken Robotics Inc.

+1 709-757-5757 oder investors@krakenrobotics.com

(mailto:investors@krakenrobotics.com)

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(1) Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die nach IFRS keine

standardisierte Bedeutung hat und daher möglicherweise nicht mit ähnlich

bezeichneten Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar ist. Siehe?Nicht-IFRS-

Kennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die bereinigte EBITDA-Marge ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die auf dem

bereinigten EBITDA basiert, nach IFRS keine standardisierte Bedeutung hat und

daher möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer

Emittenten vergleichbar ist. Siehe?Nicht-IFRS-Kennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.

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