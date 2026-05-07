Kraken Robotics Aktie
WKN DE: A2DYP6 / ISIN: CA50077N1024
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07.05.2026 17:27:38
GNW-News: Kraken Robotics unterzeichnet Absichtserklärung mit SEFINE SISAM
^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken
Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt
bekannt, während der SAHA Messe in der Türkei eine Absichtserklärung (Memorandum
of Understanding, MOU) mit SEFINE SISAM, dem Strategic Unmanned Systems Research
Center, unterzeichnet zu haben.
Im Rahmen der Vereinbarung werden Kraken und SISAM gemeinsam daran arbeiten,
KATFISH in die Missionsplanungssoftware von SISAM zu integrieren sowie
Funktionen zur automatischen Zielerkennung (Automatic Target Recognition, ATR)
für das Synthetic-Aperture-Sonar von Kraken zu entwickeln.
?Nach der erfolgreichen Demonstration auf See Anfang dieses Jahres freuen wir
uns darauf, die Zusammenarbeit mit SEFINE weiter auszubauen", erklärt Bernard
Mills, Executive Vice President Defence bei Kraken Robotics.?Diese
Partnerschaft versetzt uns in die Lage, in einer Region mit hoher industrieller
Kompetenz und konkretem operativem Bedarf schnell leistungsfähige Lösungen zu
entwickeln und bereitzustellen. Gemeinsam treiben wir vollständig integrierte
autonome Lösungen für Unterwasseroperationen und die Minenabwehr voran und
steigern damit Geschwindigkeit, Präzision und Effizienz maritimer
Sicherheitseinsätze."
Kraken und SEFINE haben kürzlich vor der Küste Istanbuls eine gemeinsame
Demonstration (https://www.krakenrobotics.com/news-releases/kraken-robotics-
demonstrates-katfish-autonomous-launch-and-recovery-from-sefine-usv/)
durchgeführt. Dabei kamen Krakens KATFISH-System sowie ein Start- und
Bergungssystem für unbemannte Überwasserfahrzeuge (Unmanned Surface Vessel, USV)
auf der RD-22-USV-Plattform von SEFINE zum Einsatz. Unter realistischen
Einsatzbedingungen konnten minenähnliche Objekte sowie kritische
Unterwasserinfrastruktur schnell und hochauflösend erkannt und klassifiziert
werden.
Abbildung 1: Kraken Robotics unterzeichnet während der SAHA Messe in der Türkei
eine Absichtserklärung mit
SEFINE SISAM.
ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.
Kraken Robotics Inc. revolutioniert die Unterwasserüberwachung durch 3D-
Bildsensoren, Stromversorgungslösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und
Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren
Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und nachhaltig.
Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten
die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur
Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären
drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte
Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.
Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in
Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über
30 Ländern weltweit.
Am 3. März 2026 gab Kraken die Übernahme der Covelya Group Limited (die
?Übernahme") bekannt, eines führenden internationalen Anbieters von
unternehmenskritischen Unterwassertechnologielösungen, der über seine
Tochtergesellschaften Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd.,
Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. und Chelsea Technologies Ltd. tätig
ist. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026
erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Erteilung
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
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Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
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6657-4bdb-8a2d-140663c179a2
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