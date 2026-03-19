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19.03.2026 13:35:38
GNW-News: Kühlschranktests liefern positive Ergebnisse
^BRÜSSEL, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ESN (European Service Network S.A.)
verantwortet die Erstellung der Kommunikationsmaterialien und die Leitung der
Kommunikationskampagne für JACOP 2024. ESN ist Teil eines von EY geführten
Konsortiums, das von EISMEA und DG GROW (Referenz: EISMEA/2021/OP/0016) mit
einem Rahmenvertrag betraut wurde.
Im Rahmen des Tests wurden 18 Haushaltskühlschränke von 14 unterschiedlichen
Marken auf ihre Konformität mit den EU-Vorschriften zum Ökodesign und zur
Energieverbrauchskennzeichnung geprüft. Die Geräte wurden von nationalen
Marktüberwachungsbehörden in Kroatien, Island, Lettland, Litauen und Rumänien
erworben. Sechs Kühlschränke wurden in Geschäften und 12 online gekauft. Die
Geräte umfassten Modelle mit manueller Abtauung und Modelle mit automatischer
Abtauung. Die Auswahl basierte auf umfassenden Marktanalysen.
Strenge Testverfahren
Die Tests fanden in einem akkreditierten, auf Ökodesign spezialisierten
Prüflabor in Dänemark statt.
17 der getesteten Modelle entsprachen den EU-Anforderungen in Bezug auf
Energieeffizienz, Geräuschemissionen und Kühlvolumen. Drei Geräte bestanden die
Erstprüfung nicht. Nach weiteren Analysen konnten zwei dieser Modelle die
Prüfung bestehen. Für das dritte Gerät konnte keine Bewertung ermittelt werden.
Auffällig ist, dass sich die deklarierte Energieeffizienzklasse häufig im
Grenzbereich zwischen zwei Kategorien bewegt. So kann ein Kühlschrank
beispielsweise mit der Klasse E ausgewiesen sein, in der Messung jedoch der
Klasse F zugeordnet werden - wobei der Energieverbrauch dennoch innerhalb der
zulässigen Toleranz von 10 % bleibt.
Auf Kennzeichnung und Produktinformationen achten
Die nationalen Marktüberwachungsbehörden, denen die Auswahl der Proben und die
Überwachung der Tests oblag, empfehlen Verbrauchern, sich vor dem Kauf mit den
Produktkennzeichnungen vertraut zu machen. Diese liefern weit mehr Informationen
als lediglich die Energieeffizienzklasse. Ebenso sollte die Bedienungsanleitung
gelesen werden. Eine fachgerechte Installation gemäß Herstellerangaben trägt
wesentlich zur optimalen Leistung des Geräts bei. Zudem kann sich die
Investition in ein energieeffizienteres Modell langfristig finanziell auszahlen.
Herstellern wird empfohlen, sicherzustellen, dass Energiekennzeichnungen gut
sichtbar und korrekt angebracht sind und sämtliche Produktinformationen
transparent zur Verfügung stehen. Importeure, die Geräte unter eigenem Namen
vertreiben, übernehmen dabei die Pflichten eines Herstellers.
Wirtschaftsakteure sind angehalten, eng mit den Marktüberwachungsbehörden
zusammenzuarbeiten, um die Einhaltung der EU-Vorschriften zu gewährleisten.
Vanessa Capurso, Policy Officer bei DG GROW:?Marktüberwachungskampagnen wie
diese sind entscheidend, um sowohl Verbraucher als auch Unternehmen im
Binnenmarkt vor unlauterem Wettbewerb durch nicht regelkonforme Anbieter zu
schützen. Die Ergebnisse bestätigen, dass regelmäßige Kontrollen ein wirksames
Instrument zur Durchsetzung der EU-Vorgaben sind."
JACOP 2024
Die Tests wurden im Rahmen der?Joint Actions on Compliance of Products" (JACOP)
2024 in der EU sowie in den EFTA-Staaten durchgeführt. Ziel des Projekts ist es,
durch eine intensivere Zusammenarbeit der Marktüberwachungsbehörden einen
sicheren Binnenmarkt zu gewährleisten. Hierzu zählen gemeinsame Produkttests,
Risikobewertungen sowie die Harmonisierung von Arbeitsprozessen. Insgesamt
wurden 16 Produktkategorien getestet.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: JACOP 2024 jacop2024@esn.eu
(mailto:jacop2024@esn.eu)
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